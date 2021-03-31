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Авторский пост
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Ты не жил в СССР ыыыы
Только за эту фотку не кидаю тебе минус, хотя , тебе посрать.
ЫЫЫ
На заднем фоне - мечеть Кул-Шариф, построенная в 2000-х годах :) Открыта она была в 2005 :)