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Ретро фотографии

Ретро фотографии (35 фото)

Автор:
31 марта 2021 22:54
Метки: прошлое   ретро   фото   
459
35
Подборка интересных исторических ретро фотографий из нашего прошлого с комментариями
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Метки: прошлое   ретро   фото   
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13  комментариев
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1k
Дмитрий 5 часов назад
"Помните свой рисунок на кабинке?"....Задумался! Но увы!(((( Прям, сцуко, зацепило за живое...
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2k
Edyan 17 минут назад
Комментарий к фото
я шинкую
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2k
Edyan 18 минут назад
Комментарий к фото
я шинкую)))
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6k
Ковыль Перистый 2 часа назад
Рисунок на шкафчике - зелёный прямоугольник. Самые вкусные пироги пёк папа (в духовке). Квас - да, был очень вкусный, но домашний всё-таки вкуснее.
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199
Resns 2 часа назад
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351
crush 3 часа назад
русская печь из дерева... ну, не знаю...)))
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587
Uggla 3 часа назад
.. и ты шо, там и тут присутствовал?
Ты не жил в СССР ыыыы
Только за эту фотку не кидаю тебе минус, хотя , тебе посрать.
ЫЫЫ
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1k
Khamul 4 часа назад
Автобус с надписью "Легенда" уж никак не может быть сфотографирован в СССР :)
На заднем фоне - мечеть Кул-Шариф, построенная в 2000-х годах :) Открыта она была в 2005 :)
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1k
Дмитрий 5 часов назад
Шапка на резинке, которая скручивалась под подбородком и на голове шапку прижимала. А если было холодно, то на санках в шаль заматывали, на ногах валенки(носок шерстяной обязательно!) Шансов не то, что бы встать, пошевелится в этой конструкции ни каких. Тебя просто берут как бревно и ставят куда надо. Из чуть "попозже", в школьные годы, яйца "зорили"(да! мы были тоже плохими....иногда) и потом в обувь в школе в раздевалки разложишь....Один раз учительнице(классной) своей положили. Повозмущалась, но больше было похоже, что она и не против, т.к. уже лет было прилично, а здесь вроде как ее тоже в игры втянули. Всё по доброму как то было. Да и много чего, чем давно уже не занимаются дети.
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12k
gavrosh 5 часов назад
Зеков зря влепили. А так очень добрая, замечательная подборка)
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3k
RALEXXX gavrosh 5 часов назад
Кстати, они за счёт государства не питаются. Они работают.
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