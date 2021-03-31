Чем дальше в историю уходит советских кинематограф, тем больше мы понимаем, какую великую эпоху в кино мы потеряли безвозвратно. Особенно на фоне современных российских фильмов этот контраст отчетливо заметен.

Но и среди советских фильмов были лучшие из лучших, когда кинокартины обладали таким уровнем народной любви, что знаменитым киногероям ставили настоящие памятники.