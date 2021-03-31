Чем дальше в историю уходит советских кинематограф, тем больше мы понимаем, какую великую эпоху в кино мы потеряли безвозвратно. Особенно на фоне современных российских фильмов этот контраст отчетливо заметен.
Но и среди советских фильмов были лучшие из лучших, когда кинокартины обладали таким уровнем народной любви, что знаменитым киногероям ставили настоящие памятники.
«Афоня»
Персонажи в исполнении Леонида Куравлева и Евгения Леонова уже много лет одни из любимых наших киногероев. Памятная скульптура Афоне и дяде Коле установлена в центре Ярославля, где и проходили съемки фильма.
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
Это фильм Леонида Гайдая считается классикой советских комедий. Поэтому неудивительно, что в честь киногероев картины есть скульптуры в разных городах. Шурик и Лида, в исполнении Александра Демьяненко и Натальи Селезнёвой.
«Бриллиантовая рука»
Значительную часть фильма снимали в Сочи, поэтому вполне естественно, что именно в этом городе появились памятные скульптуры в честь героев фильма в исполнении Юрия Никулина, Андрея Миронова, Нины Гребешковой и др.
«Человек с бульвара Капуцинов»
Мистер Фёст - одна из последних киноролей Андрея Миронова, в которой он показал не только комедийный талант, но и большие драматические способности. Фильм режиссера Аллы Суриковой навечно вошел в Золотой фонд отечественного кино.
«Кавказская пленница»
Неподражаемые Моргунов, Вицин и Никулин. На самом деле, в разных городах им установлено уже множество памятных скульптур. Здесь лишь две композиции из Иркутска и Сочи.
«Иван Васильевич меняет профессию»
Скульптура изображает режиссера Якина в исполнении Михаила Пуговкина. Глядя на него сразу вспоминаются две других актрисы – Наталья Селезнева и Наталья Кустинская, которые подыгрывали ему в этой сцене на берегу моря.
«Джентльмены удачи»
Неподражаемый и гениальный Евгений Леонов в роли «Доцента». Сам Евгений Павлович очень любил эту роль и сам фильм.
«Белое солнце пустыни»
Один из главных персонажей фильма таможенник Верещагин в исполнении Павла Луспекаева, сегодня считается символом российской таможни.
«Мастер и Маргарита»
Считается, что этот памятник изображает персонажа Коровьева в исполнении Александра Абдулова. Я видел этот памятник «живьём» и мне кажется, что с Абдуловым они не очень похожи.
«За двумя зайцами»
Классика советского кино. Еще молодые актёры Олег Борисов и Нонна Копержинская создали настоящий киношедевр.
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Этим персонажам в исполнении Василия Ливанова и Виталия Соломина посвящена скульптура в одном из лондонских парков. Поэтому было бы странно, если бы подобного памятника не было бы и у нас.
«Место встречи изменить нельзя»
Глеб Жеглов и Володя Шарапов в исполнении Владимира Высоцкого и Владимира Конкина уже стали настоящими легендами. Как пошутил один их высокопоставленных полицейских начальников, пройдет еще несколько десятков лет и их буду считать реальными героями нашей правоохранительной системы. Лично я не против. Тем более что памятники им уже стоят.
«Офицеры»
Российские военные также решили выбрать персонажей этого фильма в качестве символов настоящего служения своей Родине. Фильм всегда почитался как советскими военными, так и российской армией сегодня.
Это далеко не все памятные скульптуры, которые увековечили знаменитых советских киноперсонажей. Известно, что подобные скульптурные композиции есть для героев советских фильмов: «Гусарская баллада», «12 стульев», «Летят журавли», «Любовь и голуби», «Мимино», «А зори здесь тихие…» и другие.
Доживем ли мы до тех времен, когда современный российский кинематограф создаст шедевры, достойные такого же почитания?
К сожалению, ответа на этот вопрос нет.
Источник:
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Ломоносов сказал.
а ты кто, вошь подлобковая?
называется бульварное желтое гавно