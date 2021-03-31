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Памятники любимым советским киноперсонажам. Дождемся ли мы подобное в честь киногероев российских фильмов?

Памятники любимым советским киноперсонажам. Дождемся ли мы подобное в честь киногероев российских фильмов? (20 фото)

Автор:
31 марта 2021 21:54
Метки: интересно   кино   памятники   
237
20

Чем дальше в историю уходит советских кинематограф, тем больше мы понимаем, какую великую эпоху в кино мы потеряли безвозвратно. Особенно на фоне современных российских фильмов этот контраст отчетливо заметен.

Но и среди советских фильмов были лучшие из лучших, когда кинокартины обладали таким уровнем народной любви, что знаменитым киногероям ставили настоящие памятники.

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Метки: интересно   кино   памятники   
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51k
Похабыч 2 часа назад
"Они сражались за Родину"
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6k
Alexander Ostrovsky 7 минут назад
Еще два очень известных киевских памятника: Гердт в образе Паниковского, угол Прорезной и Крещатика; памятник военным летчикам (Леонид Быков в образе капитана Титаренко из киноленты «В бой идут одни старики»). Расположен в парке Славы.

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42k
Цыц тут у меня 20 минут назад
Да, а не подскажете, где памятник героям фильма «А зори здесь тихие…» находится? Очень хотелось бы увидеть.
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42k
Цыц тут у меня 22 минуты назад
Маастрихт, Голландия, памятник Д Артаньяну. На Боярского не похож вообще, но, насколько помню, сделан русским скульптором.
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42k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Тбилиси
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41k
doker Час назад
Вот ей бы памятник поставить. Большинство российских кино- и телезрителей знают барышню. И частенько пересматривают... Чаще, чем современные "шедевры".
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−29
Ви Час назад
понаставят памятников кому попало, зачем? живите настоящим, но нет у нас просто дрочат на историю.
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656
sedoisever Ви Час назад
Если ты что-то помнишь и чтишь, то ты на это "дрочишь"? А на что дрочишь ты? На настоящее?
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4k
schmubu Ви Час назад
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».
Ломоносов сказал.
а ты кто, вошь подлобковая?
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51k
Похабыч 2 часа назад
"Двенадцать стульев"
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51k
Похабыч 2 часа назад
"Свадьба в Малиновке"
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−90
владимир 2 часа назад
тарантино снял уже фильм о современном кино РФ
называется бульварное желтое гавно
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51k
Похабыч 2 часа назад
«МИМИНО»
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51k
Похабыч 2 часа назад
"Собачье сердце"
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7k
Andrei Похабыч 2 часа назад
А это, простите, кто?
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12k
Алексей 2 часа назад
Какая тонкая ирония - памятник Верещагину перед зданием ФТС
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