Странные мужские прически из прошлого

Сегодняшний пост должен немного изменить у вас, наши дорогие читатели, восприятие прошлого.
1.
Роберт Э. Джексон — заядлый коллекционер винтажных фотографий. Его коллекция состоит из более трёх тысяч фотоснимков. Их он либо получил анонимно, либо просто нашёл, но в любом случае все они принадлежат ему. В его обширной коллекции есть много необычных изображений, некоторые из которых мы сегодня вам и продемонстрируем.
2.
В коллекции Роберт имеет как очень старые кадры, ещё времён зарождения фотографии, так и снимки конца 20 века, на которых мужчины часто представлены со странными причёсками на голове. И это, стоит признаться, определённо не то, что мы ожидаем от того времени с точки зрения мужских причесок. Как бы там ни было, все эти фотокарточки определённо вызывают некоторое любопытство.
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3.
В коллекции Роберт имеет как очень старые кадры, ещё времён зарождения фотографии, так и снимки конца 20 века, на которых мужчины часто представлены со странными причёсками на голове. И это, стоит признаться, определённо не то, что мы ожидаем от того времени с точки зрения мужских причесок. Как бы там ни было, все эти фотокарточки определённо вызывают некоторое любопытство.
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