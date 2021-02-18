Странные мужские прически из прошлого

2.

В коллекции Роберт имеет как очень старые кадры, ещё времён зарождения фотографии, так и снимки конца 20 века, на которых мужчины часто представлены со странными причёсками на голове. И это, стоит признаться, определённо не то, что мы ожидаем от того времени с точки зрения мужских причесок. Как бы там ни было, все эти фотокарточки определённо вызывают некоторое любопытство.