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Странные мужские прически из прошлого

Странные мужские прически из прошлого (20 фото)

Автор:
18 февраля 2021 08:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: Роберт Э. Джексон   Юмор   мужчины   подборка   прическа   прошлое   
1081
20
Сегодняшний пост должен немного изменить у вас, наши дорогие читатели, восприятие прошлого.
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Метки: Роберт Э. Джексон   Юмор   мужчины   подборка   прическа   прошлое   
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13  комментариев
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1k
Никита 2 часа назад
Потомкам сегодняшние прически покажутся странными.
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2k
Mellivora 3 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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379
Лимонадный Джо 15 минут назад
В начале семидесятых,когда я учился в старших классах школы,были очень модны и популярны длинные волосы. Но нас заставляли стричься,порой не допуская к занятиям. Директор школы лично контролировал на входе. Отец предлагал мне зачёсывать волосы назад. Но мне ото не нравилось. А сейчас был бы и рад,да обширная лысина украшает голову... Ни отрастить,ни зачесать...
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7k
Maestro 20 минут назад
По-моему, это был самый жесткий треш
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641
Derzkiy_xAxAlb 21 минуту назад
Вот ещё как стриглись фашулики из гитлерюгент.
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11k
Dmitry Obuhov Полчаса назад
Номера 11,12 и 18 и по сей день по улицам ходят.
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7k
Вася Полчаса назад
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−21
Князь Курбский 39 минут назад
У меня татуировка вместо причёски
Давно отбилась. Экономлю на парикмахерам 19 лет
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149k
☭Cheкаво☭ 48 минут назад
хипстеры 19 века походу
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41k
Митрий 57 минут назад
Да таких педрил и сейчас полно. Вон на дудя посмотрите, на "фонариков".
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7k
Андрей А Час назад
В половине ничего странного не увидел))
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10k
Лехахуторской Час назад
Ну да, найди 10 отличий.

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501
Serg Dex 2 часа назад
Вполне современные, молодежь носит.
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