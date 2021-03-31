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Мастера парковки, которых ненавидят всем двором

Мастера парковки, которых ненавидят всем двором (17 фото)

Автор:
31 марта 2021 13:36
Сообщество : Автомир
Метки: автоюмор   идиоты   мастер парковки   парковка   прикол   я паркуюсь как   
1587
17
Иногда у людей возникают проблемы с парковкой. Порой это связано с недостаточным опытом вождения, тогда огрехи простить начинающему водителю еще можно. Но есть и другой типа водителей - наглые и безответственные. Их беспокоит прежде всего их комфорт. Им не хватает только наклейки на стекле: "Мне плевать на всех, паркуюсь как хочу!"
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Метки: автоюмор   идиоты   мастер парковки   парковка   прикол   я паркуюсь как   
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15k
Пумба 21 минуту назад
Решение есть!!!
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Дарвин и аморальная премия Минуту назад
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6k
Влад 3 минуты назад
а меня больше бесят уёпки, которые говнодверями своих говномашин при открытии бьют соседнюю машину-по дверям, по крыльям и тд. и вот иной раз задумаешься нормально машину припарковать -или на два места как мудак -потому что вчера тебе крыло помяли по ребру жёсткости.
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5k
z0_0b Полчаса назад
Фингертрахи
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22k
Slawa49 Полчаса назад
Ну в Калининграде таких дибилоидов больше всего в России!!!!!!!!!
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U55R Полчаса назад
Данный пост оскорбляет, как минимум, 4 категории граждан - женщин, представителей национальных и сексуальных меньшинств и долбойобов.
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Дарвин и аморальная премия U55R Полминуты назад
Тебя не оскорбляет?
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