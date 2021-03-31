Мастера парковки, которых ненавидят всем двором

Иногда у людей возникают проблемы с парковкой. Порой это связано с недостаточным опытом вождения, тогда огрехи простить начинающему водителю еще можно. Но есть и другой типа водителей - наглые и безответственные. Их беспокоит прежде всего их комфорт. Им не хватает только наклейки на стекле: "Мне плевать на всех, паркуюсь как хочу!"

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1. Удобно ли жителям дома? 0 Источник:

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2. Занял для себя и для друга 0 Источник:

3. Послание от соседей 0 Источник:

4. И вроде знака "инвалид" нет, а с головой явно беда 0 Источник:

5. Пешеходный переход? Не, не слышал 0 Источник:

6. Вот как так-то? 0 Источник:

7. Сразу перед входом в подъезд 0 Источник:

8. Танкам все равно - где 0 Источник:

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11. Каршеринг головного мозга случился 0 Источник:

12. Важно поставить под своими окнами 0 Источник:

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14. Допарковался 0 Источник:

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16. Люди не выдерживают 0 Источник: