Мастера парковки, которых ненавидят всем двором

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Иногда у людей возникают проблемы с парковкой. Порой это связано с недостаточным опытом вождения, тогда огрехи простить начинающему водителю еще можно. Но есть и другой типа водителей - наглые и безответственные. Их беспокоит прежде всего их комфорт. Им не хватает только наклейки на стекле: "Мне плевать на всех, паркуюсь как хочу!"
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Почему обязательно нужно встать напротив своего окна, наплевав на окружающих?
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