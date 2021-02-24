Пожарные пронесли шланг прямо сквозь авто "мастера парковки"

39-летняя жительница Татарстана сменила имя на Президента России

Есть маленькое подозрение, что они купили права

С 1 июля в России изменились правила парковки

Аккумулятор этого гражданина в безопасности, в отличие от всей машины

Автомобилистка экстремально припарковала свой автомобиль

Соседи запретили женщине парковать авто во дворе, но та не сдалась и обратилась в суд