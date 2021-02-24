Пожарные пронесли шланг прямо сквозь авто "мастера парковки"

В Нью-Йорке пожарные протащили шланг сквозь салон неправильно припаркованного автомобиля. В итоге водитель получил разбитую машину и немаленький штраф.
В НЬю-Йорке пожарные, спешившие погасить огонь, протащили шланг через припаркованный Volkswagen. Водитель припарковал своё автомобиль в неположенном месте, загородив пожарный гидрант. Огнеборцы протащили шланг, разбив стёкла, так как во время пожара счёт идёт на секунды. В этот раз возгорание удалось успешно потушить, водитель получил штраф в размере 115 долларов (8,5 тысячи рублей).
'A GOOD LESSON': One vehicle owner learned the hard way why you shouldn't park your car in front of a fire hydrant. Firefighters smashed through a car's windows to get a fire hose to the hydrant and the car got a ticket to top it off. https://t.co/MQNLvXKU2c pic.twitter.com/qMWTOD0IDi— ABC News (@ABC) February 22, 2021
Видео опубликовал в Twitter телеканал ABC, и в комментариях разгорелся спор. Кто-то встал на сторону автовладельца, а кто-то поддержал пожарных и поругал водителя за неправильную парковку.
Источник:
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Всё правильно сделали !
А у нас из-за неправильно припаркованной гнилой шестёрки может сгореть целый дом, потому что пожарные не имеют подобных прав.