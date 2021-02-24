FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7477 постов • 705 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Автомир 
Пожарные пронесли шланг прямо сквозь авто "мастера парковки"

Пожарные пронесли шланг прямо сквозь авто "мастера парковки" (2 фото)

Автор:
24 февраля 2021 11:18
Сообщество : Автомир
Метки: авто   мастер парковки   парковка   пожарные   суровый урок   урок   фото   
669
2

В Нью-Йорке пожарные протащили шланг сквозь салон неправильно припаркованного автомобиля. В итоге водитель получил разбитую машину и немаленький штраф.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   мастер парковки   парковка   пожарные   суровый урок   урок   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
795
Шурман 41 минуту назад
Там парковка разрешена , причем здесь мастер парковки ? , человек когда парковал не знал что там будет пожар , теперь кучи времени потратит на замену стекал , не знаю как у них но у меня в страховку входит бесплатная замена стекла .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
4k
RomaXz Шурман Полчаса назад
Парковка рядом с пожарным гидрантом запрещена
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
котегRUS 2 минуты назад
Молодцы тушилы!
Всё правильно сделали !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Inter 6 минут назад
спрашиваю из спортивного интереса,а под машиной нельзя было рукав протянуть??):):):)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Сибиряк 15 минут назад
Все нормально, Экстренные службы в США имеют права на такие вещи и это ещё мелочи. Если не разбирать по пунктам то они имею право при исполнении, устранить любую причину мешающую их работе в экстренной ситуации. И никакой ответственности за повреждение имущества они не несут, а о возмещение ущерба речь вообще не идёт. И это правильно!
А у нас из-за неправильно припаркованной гнилой шестёрки может сгореть целый дом, потому что пожарные не имеют подобных прав.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Max Lu 21 минуту назад
и что? это нормальная практика если надо шланг пронести
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
39-летняя жительница Татарстана сменила имя на Президента России 39-летняя жительница Татарстана сменила имя на Президента России Есть маленькое подозрение, что они купили права Есть маленькое подозрение, что они купили права С 1 июля в России изменились правила парковки С 1 июля в России изменились правила парковки Аккумулятор этого гражданина в безопасности, в отличие от всей машины Аккумулятор этого гражданина в безопасности, в отличие от всей машины Автомобилистка экстремально припарковала свой автомобиль Автомобилистка экстремально припарковала свой автомобиль Соседи запретили женщине парковать авто во дворе, но та не сдалась и обратилась в суд Соседи запретили женщине парковать авто во дворе, но та не сдалась и обратилась в суд
PokemonKa
Pika-Pika? Сообщество: https://fishki.net/community/golaja-pravda
https://fishki.net/community/golaja-pravda
307069



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Быт на войне, вторая чеченская кампания
2
55
Быт на войне, вторая чеченская кампания
Как сейчас выглядят парочки из популярных отечественных сериалов 2000-х
0
68
Как сейчас выглядят парочки из популярных отечественных сериалов 2000-х
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Русская бабушка спасла американцев от замерзания, слив воду
0
91
Русская бабушка спасла американцев от замерзания, слив воду
Подарки, которые они заслужили: как поздравляли мужчин с 23 февраля (13 фото)
Подарки, которые они заслужили: как поздравляли мужчин с 23 февраля (13 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#природа#интересное#новости#спорт#ретро#прикольные#настроение
#Юмор#факты#животные#кино#Украина#сатира#в мире#сарказм#жизнь#позитив
#люди#Россия#картинки#прикол#армия#подборка#автомобили#ситуации#красота#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться