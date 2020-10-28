20 возможностей увидеть течение времени воочию

мы конечно замечаем что время бежит. все меняется. но как-то в темпе жизни нам некогда на это особо обращать внимания. Но когда видишь вот такие материальные свидетельства времени невольно задумываешься - а может не надо так спешить жить и стоит чуть притормозить, оглянуться вокруг и насладиться моментом?
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Трубы, где годами оседали и наслаивались органические и минеральные примеси, образуя осадок толщиной в несколько сантиметров.
Тарелка с Седер Песах (ритуальная семейная трапеза), куда кладут разны продукты - самая стертая емкость для зелени
Авторский пост
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Мы, конечно, замечаем, что время бежит. Все меняется. Но как-то в темпе жизни нам некогда на это особо обращать внимания. Но, когда видишь вот такие материальные свидетельства времени, невольно задумываешься: а может не надо так спешить жить и стоит чуть притормозить, оглянуться вокруг и насладиться моментом?
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С тем, что ты тут накопипастила....