20 возможностей увидеть течение времени воочию

мы конечно замечаем что время бежит. все меняется. но как-то в темпе жизни нам некогда на это особо обращать внимания. Но когда видишь вот такие материальные свидетельства времени невольно задумываешься - а может не надо так спешить жить и стоит чуть притормозить, оглянуться вокруг и насладиться моментом?