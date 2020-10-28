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20 возможностей увидеть течение времени воочию

20 возможностей увидеть течение времени воочию (21 фото)

Автор:
28 октября 2020 14:21
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   вещи   время   изношенность   подборка   протерли   
3038
21

мы конечно замечаем что время бежит. все меняется. но как-то в темпе жизни нам некогда на это особо обращать внимания. Но когда видишь вот такие материальные свидетельства времени невольно задумываешься - а может не надо так спешить жить и стоит чуть притормозить, оглянуться вокруг и насладиться моментом?

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Метки: Фабрика идей   вещи   время   изношенность   подборка   протерли   
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8  комментариев
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50k
pynh 2 часа назад
20 возможностей увидеть течение времени воочию
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27k
winergy2012 4 минуты назад
Тарелка для песаха здесь случайно оказалась?
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39
goldin.nickolay 17 минут назад
Комментарий к фото
Это ламинат, а не линолеум.
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13k
Граммар-наци 43 минуты назад
Фуэлька, сколько классов в школе окончила?
Сравни, просто сравни.
-----------------
Мы, конечно, замечаем, что время бежит. Все меняется. Но как-то в темпе жизни нам некогда на это особо обращать внимания. Но, когда видишь вот такие материальные свидетельства времени, невольно задумываешься: а может не надо так спешить жить и стоит чуть притормозить, оглянуться вокруг и насладиться моментом?
-----------
С тем, что ты тут накопипастила....

Фуэлька, сколько классов в школе окончила? Сравни, просто сравни. ----------------- Мы, конечно, замечаем, что время бежит. Все меняется. Но как-то в темпе жизни нам некогда на это особо обращать внимания. Но, когда видишь вот такие материальные свидетельства времени, невольно задумываешься: а может не надо так спешить жить и стоит чуть притормозить, оглянуться вокруг и насладиться моментом? ----------- С тем, что ты тут накопипастила....
Фуэлька, сколько классов в школе окончила? Сравни, просто сравни. ----------------- Мы, конечно, замечаем, что время бежит. Все меняется. Но как-то в темпе жизни нам некогда на это особо обращать внимания. Но, когда видишь вот такие материальные свидетельства времени, невольно задумываешься: а может не надо так спешить жить и стоит чуть притормозить, оглянуться вокруг и насладиться моментом? ----------- С тем, что ты тут накопипастила....
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Граммар-наци 39 минут назад
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33k
jonnyD 47 минут назад
Вещи надо уметь выбирать , вот ...... Сносу нет , и подошва - кожаная.
Вещи надо уметь выбирать , вот ...... Сносу нет , и подошва - кожаная.
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71k
Я Только спросить. Час назад
Молодой апельсин..
Молодой апельсин..
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Millefeuille

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