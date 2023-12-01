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Сделал пост про Дзен так, как бабка учила. Вся семья спрашивает, как я это сделал. Делюсь

Сделал пост про Дзен так, как бабка учила. Вся семья спрашивает, как я это сделал. Делюсь

Автор:
01 декабря 2023 13:18
Сообщество : Еда
Метки: Dzen.ru   Дзен   Прикол   заголовки   идиотизм   кликбейт   подборка   
2874
21
Пост про кулинарные рецепты, подсмотренные на Дзене. Как можно было довести платформу до состояния мусорки? Показываю как. Извините, я просто не мог не добавить на каждый скрин здоровенную красную стрелку.

2.

Dzen — это теперь уникальная платформа. Я такого обилия треш-контента не видел... нигде. А ведь как всё здорово начиналось... Сначала убрали дизлайки, потом издевались с монетизацией... И пришли к тому, что есть.
×
×

22.

Я не переборщил с красными стрелками? Нет? Ну хорошо!

24.

Забавно наблюдать, как платформа поощряет кликбейт, надписи капсом и неинформативные заголовки. Иногда и рецепт неплохой, но эта дрынь-дрынь однострунная музыка на фоне завываний и растягивание простого рецепта на 20 минут ради нескольких дополнительных рекламных вставок... Впрочем, Дзен, как всегда, умеет удивить. Кажется, что вот оно... дно, но снизу постучали.

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Метки: Dzen.ru   Дзен   Прикол   заголовки   идиотизм   кликбейт   подборка   
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25  комментариев
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3k
Шапкин 2 часа назад
Пусть говно остаётся в сортире.
Зачем его тащить на стол?
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6k
CruelAsm 9 минут назад
Автор, у тебя дядя на фабрике "Красная стрела" работает?
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70
Михаил Михайлович 10 минут назад
На Дзене очень много хороших, интересных и познавательных каналов. Ваши кулинары-дурачки-мастера заголовков это ещё не весь Дзен. Надо уметь отделять зёрна от плевел и понимать на что подписываешься. Буквально пару месяцев назад нашёл очень интересный канал про российскую историю, невозможно оторваться от прослушивания.
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1k
K_II_T 39 минут назад
Вы упадёте когда узнаете.
Знакомый повар научил меня этому.

Как готовить качественно?
При поиске рецептов в интернете
после названия блюда добавляйте магические слова "технологическая карта"
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4k
VPJ 51 минуту назад
"Курица без потрашков - лучше всяких пирожков". Этот лозунг, не слоган а лозунг, у нас в детстве не было слоганов, не прошел в СССР, так, как принижал достоинство другого продукта, нанося ему ущерб, превознося первый продукт. Я считаю, что это правильно.
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3k
Walther Час назад
Е*анина из серии - "Вы упадете, когда узнаете..."!
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4k
Parus59 Час назад
Много букофф, читать лениво, и так все понятно. Дзен, по умолчанию, клоака, чего там было искать золотые слитки? "кулинары" есть на всех ресурсах, их, к сожалению, как тараканов, ничем не остановишь, не могут они сдержать себя, все стремятся осчастливить своими блевотными шедеврами глупое население нашей страны которое даже яичницу не умеют приготовить.
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14k
Antique computer Час назад
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57k
dima423 Час назад
Бл*ть вообще не понял о чем пост... херовые рецепты? Так не готовьте то что кажется вам дерьмом, или не смотрите вообще если считаете это помойкой...
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745
ZeroCross.ru Час назад
семь раз отмерь, один раз отрежь
рецепт приготовления идеальной жарехи

добавьте в дзен если кто туда случайно попадет
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3k
Anners Час назад
Ну, и у нас на Фишках есть несколько таких "кулинаров".
Называть, я думаю, нет необходимости, все их и так знают))))))
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4k
просто Дмитрий 2 часа назад
лучше ОИН РАЗ УВИДЕТЬ чем пол часа ЧИТАТЬ мелкий шрифт
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Да, ладно! На Фишках постов из Дзена, хоть пруд пруди. "Народу нравится!". Интернет - он и есть интернет:
"Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет,
всем стараясь угодить…
Так платформа захотела.
Почему?
Не наше дело.
Для чего?
Не нам судить."
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13k
ron 2 часа назад
Дзен изначально планировался как всемирная помойка. Собственно, путем длительных изысканий и сопоставлений Вы это подтвердили, значит, план сработал и всё задуманное получилось ))))
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1k
Звёздный странник 2 часа назад
Аффтар! Вот не надо со своей колокольни брынчать убеждениями!
Дзен вполне нормальная платформа в отличии от ТикТока, котрый реально превосходит абсурдными роликами в угоду прокачки профиля. Если сравнить уровень вливаемости бестолковой информации с Дзена и ТикТока, то Дзен выглядит намного культурнее ТикТока.
Уж на кого нуно гуано накидывать, но только не на Дзен.
=-=-=
Хотите меня "минуснуть"? А в чём претензия? Я разве не прав?
Мне Дзен помог в том, что когда в нашем регионе блокирнули Ютуб, то именно через Дзен я мог смотреть ролики Доктора Дью, Мармока и много каких каналов, перешедших туда с Ютуба.
=-=-=
Я уважаю мнение каждого, но вот, когда мнение не обосновано и надуманно в угоду своих собственных предубеждений - терпеть ненавижу.
Извините, автор, но Вы не правы.
Дзен в своё время мне помог со скачиванием нужных роликов, пока его не болкирнули.
А так как многие блогеры Фишек пользуются статьями из Дзен... Ну, как бы, претензии к Дзен выглядят нелепо.
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70
Михаил Михайлович Александр Сергеев 15 минут назад
100% знаю, что Ютюб заблочен в Китае и Иране. И там, и там живёт дофига россиян. В том числе и мои коллеги-спецы, которые уехали туда по работе.
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5k
Наталья 2 часа назад
И чё?
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Дзен помойка, тут спорить глупо. Но чем Ваш пост отличается от той помойки? Фишки и без Вас портят.
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