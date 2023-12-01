Сделал пост про Дзен так, как бабка учила. Вся семья спрашивает, как я это сделал. Делюсь

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21
Пост про кулинарные рецепты, подсмотренные на Дзене. Как можно было довести платформу до состояния мусорки? Показываю как. Извините, я просто не мог не добавить на каждый скрин здоровенную красную стрелку.
1.
Данный скрин я сделал с канала на Дзене. Автору, видимо, столько гуано накидали в комментариях, что она отключила вообще возможность комментирования своих высе... рецептов
2.
Dzen — это теперь уникальная платформа. Я такого обилия треш-контента не видел... нигде. А ведь как всё здорово начиналось... Сначала убрали дизлайки, потом издевались с монетизацией... И пришли к тому, что есть.
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22.
Я не переборщил с красными стрелками? Нет? Ну хорошо!
24.
Забавно наблюдать, как платформа поощряет кликбейт, надписи капсом и неинформативные заголовки. Иногда и рецепт неплохой, но эта дрынь-дрынь однострунная музыка на фоне завываний и растягивание простого рецепта на 20 минут ради нескольких дополнительных рекламных вставок... Впрочем, Дзен, как всегда, умеет удивить. Кажется, что вот оно... дно, но снизу постучали.
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Новости партнёров
реклама
Зачем его тащить на стол?
Знакомый повар научил меня этому.
Как готовить качественно?
При поиске рецептов в интернете
после названия блюда добавляйте магические слова "технологическая карта"
рецепт приготовления идеальной жарехи
добавьте в дзен если кто туда случайно попадет
Называть, я думаю, нет необходимости, все их и так знают))))))
"Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет,
всем стараясь угодить…
Так платформа захотела.
Почему?
Не наше дело.
Для чего?
Не нам судить."
Дзен вполне нормальная платформа в отличии от ТикТока, котрый реально превосходит абсурдными роликами в угоду прокачки профиля. Если сравнить уровень вливаемости бестолковой информации с Дзена и ТикТока, то Дзен выглядит намного культурнее ТикТока.
Уж на кого нуно гуано накидывать, но только не на Дзен.
=-=-=
Хотите меня "минуснуть"? А в чём претензия? Я разве не прав?
Мне Дзен помог в том, что когда в нашем регионе блокирнули Ютуб, то именно через Дзен я мог смотреть ролики Доктора Дью, Мармока и много каких каналов, перешедших туда с Ютуба.
=-=-=
Я уважаю мнение каждого, но вот, когда мнение не обосновано и надуманно в угоду своих собственных предубеждений - терпеть ненавижу.
Извините, автор, но Вы не правы.
Дзен в своё время мне помог со скачиванием нужных роликов, пока его не болкирнули.
А так как многие блогеры Фишек пользуются статьями из Дзен... Ну, как бы, претензии к Дзен выглядят нелепо.
Плоская Земля! Мировой заговор или как нас обманывают. Истории из путешествий на поезде, где меняются лишь персонажи, но вечный конфликт за нижнюю полку. И конечно еда с тайными семейными рецептами.
Но знаете, если я знаю, что где-то го-но, я просто обойду и не буду пачкаться.
А Фишки мне нравятся и хочется поменьше такого шлака тут.