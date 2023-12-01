Сделал пост про Дзен так, как бабка учила. Вся семья спрашивает, как я это сделал. Делюсь

24.

Забавно наблюдать, как платформа поощряет кликбейт, надписи капсом и неинформативные заголовки. Иногда и рецепт неплохой, но эта дрынь-дрынь однострунная музыка на фоне завываний и растягивание простого рецепта на 20 минут ради нескольких дополнительных рекламных вставок... Впрочем, Дзен, как всегда, умеет удивить. Кажется, что вот оно... дно, но снизу постучали.