Незнаменитая операция: группа «Альфа» спасает корейцев

FISHKINET
Корабль в Суэцком канале вытащили! Ура!

Свежие статьи про Суэцкий канал #следимсфишками

Экскаваторик, который смог: реакция соцсетей на освобождение Суэцкого канала
Экскаваторик, который смог: реакция соцсетей на освобождение Суэцкого канала
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
Oclean Xpro Elite super smart - интеллектуальная электрическая зубная щетка Oclean Xpro Elite super smart - интеллектуальная электрическая... Подавайте мне богатого и красивого, или Почему мужчины так не любят разведенных женщин с детьми Подавайте мне богатого и красивого, или Почему мужчины так не... Ведущая программы "Время покажет" упала в прямом эфире и сломала руку Ведущая программы "Время покажет" упала в прямом эфире и сломала руку Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Правильные ответы ввели в ступор телефонных мошенников Правильные ответы ввели в ступор телефонных мошенников Это была отличная работа Это была отличная работа Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов Главный гаджет СССР: что еще умела «Электроника ИМ-02», кроме как ловить волком яйца Главный гаджет СССР: что еще умела «Электроника ИМ-02», кроме как... В Мичуринске парень разоблачил уличную попрошайку В Мичуринске парень разоблачил уличную попрошайку Килька: Селёдка, ставшая культовой в СССР. Её ловят по 600 тысяч тонн в год, а она не кончается. Как так? Килька: Селёдка, ставшая культовой в СССР. Её ловят по 600 тысяч... В Твери толпа молодых людей устроила драку в автобусе В Твери толпа молодых людей устроила драку в автобусе Путин похвалил подводников за тройное всплытие на полюсе Путин похвалил подводников за тройное всплытие на полюсе «Наташ, мы всё&nbsp;уронили»: автор мема про котов решила зарегистрировать товарный знак «Наташ, мы всё уронили»: автор мема про котов решила... Валя Зенкина Валя Зенкина Ему было всего 14 лет Ему было всего 14 лет Трамвай против BMW: ДТП из Калининграда Трамвай против BMW: ДТП из Калининграда Почему в армии США запрещали ездить в джипе вчетвером? Почему в армии США запрещали ездить в джипе вчетвером? Топ-10 голливудских клише о средневековье Топ-10 голливудских клише о средневековье СССР в 1958 году СССР в 1958 году
Незнаменитая операция: группа «Альфа» спасает корейцев

Незнаменитая операция: группа «Альфа» спасает корейцев (6 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2021 20:58
Метки: интересно   инцидент   история   корея   
716
6
1

Группа «Альфа» шире всего известна по своим самым экстремальным операциям. Спасение заложников на Дубровке и в Беслане, штурм больницы в Будённовске — это подразделение часто бросали выручать людей в таких ситуациях, где счастливый конец был уже по условиям задачи едва ли возможен.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интересно   инцидент   история   корея   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33
Андрей 3 часа назад
Это их работа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
? ? ? 50 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов 30 фактов о Запретном городе - самом таинственном месте в Китае 30 фактов о Запретном городе - самом таинственном месте в Китае "Помяли? Да и ладно!": стройка по-корейски, или коротко о работе иноземных рукожопов "Помяли? Да и ладно!": стройка по-корейски, или коротко о работе иноземных рукожопов Как родился автомобиль: интересные факты о паровых машинах Как родился автомобиль: интересные факты о паровых машинах Почему цыгане не работают, не служат в армии и не платят налоги Почему цыгане не работают, не служат в армии и не платят налоги Легендарные горы Святой Земли на старых фотографиях Легендарные горы Святой Земли на старых фотографиях
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3610980



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Пробки в Суэцком канале достигли 10 из 10 баллов: обзор конфуза в мемах
4
282
Пробки в Суэцком канале достигли 10 из 10 баллов: обзор конфуза в мемах
50 раз, когда архитекторы действительно превзошли самих себя
23
71
50 раз, когда архитекторы действительно превзошли самих себя
﻿
Набирающие популярность
Женам подводников начали вручать спецмедаль
0
32
Женам подводников начали вручать спецмедаль
В Башкирии сотрудницы райадминистрации потеряли работу после танца с афроамериканцем
0
47
В Башкирии сотрудницы райадминистрации потеряли работу после танца с афроамериканцем
Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов
Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#факты#картинки#животные#кино#прикольные#аварии#дикие животные#позитив
#фото#СССР#Россия#люди#приколы#сатира#Фотографии.#автомобили#дтп#смешные
#история#прикол#интересное#суэцкий канал#подборка#сша#страна#дети#забавно#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться