Незнаменитая операция: группа «Альфа» спасает корейцев

14 октября 1995 года Владимир Попов тридцати четырёх лет вёл по Москве автобус с экскурсантами из Южной Кореи. После осмотра Кремля корейцы вернулись к машине и начали загружаться. Попов даже не заметил, как с туристами в автобус забрался ещё один человек. Водитель понял, что происходит нечто непредвиденное, только когда повернулся и увидел мужчину в балаклаве с пистолетом в руках.



Преступник для острастки пальнул в потолок и велел всем сидеть тихо. Некоторое время автобус стоял на месте. Но вскоре кто-то из прохожих заметил внутри человека с оружием и кинулся к ближайшему милиционеру. Так начался короткий, но драматичный захват заложников в центре столицы. В плену оказались три десятка граждан Южной Кореи, включая экскурсовода, студента МАИ, и русский водитель.