Незнаменитая операция: группа «Альфа» спасает корейцев

Группа «Альфа» шире всего известна по своим самым экстремальным операциям. Спасение заложников на Дубровке и в Беслане, штурм больницы в Будённовске — это подразделение часто бросали выручать людей в таких ситуациях, где счастливый конец был уже по условиям задачи едва ли возможен.
Между тем, когда самому легендарному спецподразделению СССР и России доставались какие-то «обычные» для группы контртеррора задачи, они часто оставались неизвестными на фоне более брутальных историй. Просто потому, что там удавалось обойтись без массового самопожертвования и крови.
14 октября 1995 года Владимир Попов тридцати четырёх лет вёл по Москве автобус с экскурсантами из Южной Кореи. После осмотра Кремля корейцы вернулись к машине и начали загружаться. Попов даже не заметил, как с туристами в автобус забрался ещё один человек. Водитель понял, что происходит нечто непредвиденное, только когда повернулся и увидел мужчину в балаклаве с пистолетом в руках.
Преступник для острастки пальнул в потолок и велел всем сидеть тихо. Некоторое время автобус стоял на месте. Но вскоре кто-то из прохожих заметил внутри человека с оружием и кинулся к ближайшему милиционеру. Так начался короткий, но драматичный захват заложников в центре столицы. В плену оказались три десятка граждан Южной Кореи, включая экскурсовода, студента МАИ, и русский водитель.
Захватчик уселся на третьем ряду. Он заставил Попова выехать на Большой Москворецкий мост и остановиться там. Вскоре к автобусу подошёл подполковник Юрий Семёнов из МУР. Перед ним предстал бледный как мел водитель, за спиной которого прятался террорист. Бандит потребовал 10 миллионов долларов, парашюты и самолёт с экипажем. Кроме пистолета, у преступника оказалась ещё и самодельная бомба.
Начались изматывающие переговоры. Семёнов тянул время, просил отпустить часть заложников, торговался о сумме выкупа и сроках сбора. В это время автобус аккуратно обкладывали приехавшие к месту действия оперативники «Альфы».
Капитан Игорь Мирошниченко только-только приехал в Москву с Кавказа и выехал к Кремлю прямо из госпиталя, где навещал друга, раненного в Будённовске. Ему предстояло сыграть миллионера. Юрий Лужков, тогдашний мэр Москвы, предоставил миллион долларов, а Мирошниченко требовалось
Преступник оказался предусмотрительным: шторки он велел задёрнуть, сам постоянно прикрывался водителем. Поэтому снайперы «Альфы», рассаженные на крышах домов и башне Кремля, не видели мишени.
Наладилась коммуникация. Для заложников передали кофе, для террориста — партию денег. Бандит решил, что всё идёт по плану, и отпустил часть заложников. Мирошниченко и Семёнов несколько раз успели сходить до автобуса и обратно, подглядев, где находится террорист.
В это время штурмовая группа «Альфы» тренировалась на таком же автобусе. Офицерам пришлось изрядно поколотить второй автобус: туристический мерседес с прочными стёклами был для 90-х годов экзотикой и альфовцам требовалось приноровиться, чтобы научиться правильно высаживать окно.
В очередной раз, это было уже после двух часов ночи, Мирошниченко пошёл к автобусу с сюрпризом — светошумовой гранатой. Передав деньги, альфовец бросил её в салон.
В этот момент к автобусу на полной скорости подрулил простой как правда ЗИЛ-130 с оперативниками в кузове. Окно высадили кувалдой, одновременно разблокировали переднюю дверь. Всё кончилось мгновенно: террорист попытался схватиться за оружие и был застрелен. Кроме преступника, не пострадал никто.
Террористом оказался неудачливый бизнесмен Виктор Сургай. На захват заложников его толкнули долги фирмы.
Ну а альфовцев ожидал отличный приём в Южной Корее. Бойцов пригласила фирма «Хёндай», чьи работники попали в заложники, спецназовцам устроили экскурсию на базу корейских коллег и вообще чествовали как кинозвёзд. Офицеров узнавали даже на улицах. Так что все разошлись очень довольные друг другом. Ну а «Альфа» вписала в свою историю отлично проведённую операцию.
Источник:
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