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Наглядно об эпидемиях, бушевавших в 2019-м году

Наглядно об эпидемиях, бушевавших в 2019-м году (12 фото)

Автор:
30 марта 2021 09:57
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: 2019 год   COVID-19   болезни   коронавирус   коры   эбола   эпидемии   
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Коронавирусная инфекция затмила в новостях все прочие хвори. Но ведь эпидемии никуда не девались. Давайте посмотрим на то, какие болезни буйствовали в 2019-м году (в том самом, когда всё внимание на себе сосредоточил COVID-19).

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Метки: 2019 год   COVID-19   болезни   коронавирус   коры   эбола   эпидемии   
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Ловите наркомана! Час назад
Видимо, Афганистан все так зае..ли, что он решил сбежать куда-нибудь подальше
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857
Yus Час назад
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