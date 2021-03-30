Наглядно об эпидемиях, бушевавших в 2019-м году

1245
12
Коронавирусная инфекция затмила в новостях все прочие хвори. Но ведь эпидемии никуда не девались. Давайте посмотрим на то, какие болезни буйствовали в 2019-м году (в том самом, когда всё внимание на себе сосредоточил COVID-19).
Ближневосточный респираторный синдром, вызванный коронавирусом (БВРС-КоВ): Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Оман
Симптомами являются лихорадка, кашель, сильная одышка, по мере развития заболевание переходит в форму тяжёлой вирусной пневмонии.
Гонококковая инфекция: Британия
Гонококковая инфекция – заболевание, вызываемое гонококками (Neisseria gonorrhoeae) - Грам-отрицательными диплококками. Гонококковая инфекция является одной из наиболее распространенных инфекций, передаваемых половым путем (ИППП).
×
Хантавирусный легочный синдром: Аргентина
Хантавирусный легочный синдром представляет собой респираторное заболевание, передаваемое инфицированными грызунами через мочу, помет или слюну.
Циркулирующий полиовирус вакцинного происхождения типа 2: Гана, Камерун, Мозамбик
ВОЗ в 2015 году сообщила о том, что данный тип вируса был успешно уничтожен в 2015 году. Но спустя 4 года эпидемия вновь прошлась по странам Африки.
Листериоз: Испания
Заражение людей связано с употреблением в пищу овощей, а также продуктов животноводства, поражённых бактерией Listeria monocytogenes.
Циркулирующий полиовирус вакцинного происхождения типа 1: Мьянма, Филиппины, Инодонезия, Папуа-Новая Гвинея
Самый распространённый тип полиовируса.
Жёлтая лихорадка: Венесуэла, Бразилия, Мали, Нигерия
Жёлтая лихорадка относится к группе так называемых забытых тропических болезней. Распространителями жёлтой болезни являются комары.
Лихорадка денге: Испания, Судан, Афганистан, Пакистан
Распространителями этой острой вирусной инфекции являются комары.
Корь: Тунис, Мадагаскар
Корь представляет собой острое инфекционное вирусное заболевание. Это заболевание остаётся одной из основных причин детской смертности в развивающихся странах.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола: Демократическая Республика Конго, Уганда
Одна из самых смертельных болезней бушевала в 2019-м году в ДРК и Уганде.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самые знаменитые эпидемии в истории человечества: чем дело кончилось?
- Кажется, у меня коронавирус. План действий
- Коронавирусные мемы: юмор из соцсетей
- После перенесенного коронавируса грудное молоко мексиканки стало зеленым
- Скоро и на "Алиэкспресс": в Китае задержаны производители поддельной вакцины от COVID-19
31
Понравилось31
Новости партнёров
Загрузка...