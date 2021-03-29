По правилам шоу, если участника выбрали несколько наставников, то он сам решает, в чью команду идти. Если же повернулись не все члены жюри, то наставники сами решают, кто возьмёт в свою команду участника. Другими словами: если бы Крид не повернулся, то взять к себе Елизавету должен был или Баста или Лобода. Однако, певица сделала так, чтобы девочка сама выбрала себе наставника. Пользователи сети решили, что Лобода сделала это специально.

«Лобода походу передумала что девочка ей нужна и зная, что девочка выберет Крида-развернула его кресло» — предположили пользователей Сети.