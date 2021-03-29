Поведение певицы на телешоу снова возмутило пользователей сети. Мало того, что Лобода надела очень открытое платье, так она ещё во время слепых прослушиваний одной из участниц со словами "надо брать" уселась на кнопку третьего участника жюри.
Во время выступления Елизаветы Рогозиной с песней Аллы Пугачевой «В городе моем» к ней повернулись Лобода и Баста. Ещё третий участник жюри Егор Крид медлил, и Лобода со словами «Надо брать» и села на его красную кнопку. В итоге к Елизавете повернулись все три члена жюри и она смогла выбрать себе наставника. В результате юная певица выбрала Светлану.
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По правилам шоу, если участника выбрали несколько наставников, то он сам решает, в чью команду идти. Если же повернулись не все члены жюри, то наставники сами решают, кто возьмёт в свою команду участника. Другими словами: если бы Крид не повернулся, то взять к себе Елизавету должен был или Баста или Лобода. Однако, певица сделала так, чтобы девочка сама выбрала себе наставника. Пользователи сети решили, что Лобода сделала это специально.
«Лобода походу передумала что девочка ей нужна и зная, что девочка выберет Крида-развернула его кресло» — предположили пользователей Сети.
В этом же выпуске Баста назвал Лободу "старой ювелиршей"
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Речь шла о вступлении очередного участника, которого Лобода назвала «неограненным алмазом». В ответ Баста заявил: «Тоже мне, ювелирша старая!». Считаю, отличная характеристика!
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Меня хватило ровно на полторы минуты.
Потом от этой похабной клоунады и ботексного лицемерия, затошнило и я переключил на Discovery.
К чему эти недопонимания.
Она выглядит 100% трансом