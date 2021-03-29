FISHKINET
Корабль сняли с мели!

Свежие статьи про Суэцкий канал #следимсфишками

Экскаваторик, который смог: реакция соцсетей на освобождение Суэцкого канала
Экскаваторик, который смог: реакция соцсетей на освобождение Суэцкого канала
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4746 постов • 656 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Своей пятой точкой Лобода "заставила" Егора Крида повернуться к участнице шоу "Голос дети"

Своей пятой точкой Лобода "заставила" Егора Крида повернуться к участнице шоу "Голос дети" (1 фото + 2 видео)

Автор:
29 марта 2021 10:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голос дети   интересное   лобода   пение   слепое прослушивание   фото   шоу бизнес   
4141
1
2

Поведение певицы на телешоу снова возмутило пользователей сети. Мало того, что Лобода надела очень открытое платье, так она ещё во время слепых прослушиваний одной из участниц со словами "надо брать" уселась на кнопку третьего участника жюри.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: голос дети   интересное   лобода   пение   слепое прослушивание   фото   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
26
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Enotko Ytko 4 часа назад
Плять читаешь это и уши заворачиваются: Лабуда Басты Криды. У этих персонажей человеческие имена есть? или только собачьи клички
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
1k
Геннадий Николаевич Казаков 15 минут назад
Шлюха и способы шлюшьи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
AGM Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
amrita Полчаса назад
Наставники ведут себя отвратительно ( не для детского голоса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Aleksandr 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
Bhaal 56 минут назад
Зачем такой разрез на детском конкурсе. Ну одень ты нормальную блузку и костюм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
820
Дмитрий 2 часа назад
Пошло-лядское проведение певичек ртом на телевидении. Нашли чем удивить..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
KOSTELLO 2 часа назад
Недавно случайно переключил на Голос.
Меня хватило ровно на полторы минуты.
Потом от этой похабной клоунады и ботексного лицемерия, затошнило и я переключил на Discovery.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
And Vans 3 часа назад
Что организаторы говорят, то они и делают ибо очень многие и смотрят шоу ради таких выходок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Пётровыч 3 часа назад
У Рогозиной как то голоса нету.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Иван Акимов 3 часа назад
Ачё? Жури как раз в духе времени. Два триппера и быдлошлюха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Сергей 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
Мне одному послышалась за кадром фраза голосом Юли Якубени "Блэт, где эта долбанная сосиска?!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73
Предмет ненависти Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
да
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Агент Безопасной Национальности Предмет ненависти 4 часа назад
Надо же...а так явно прозвучала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
turyst Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
Вот она:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35
Герман 4 часа назад
Слегка на транса похожа,видимо планируют бисексуальный дуэт,плавно перетекающий в камингаут и гастрольный чёс по Европе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73
Предмет ненависти Герман 4 часа назад
Да в Европе это уже схавали, высрали и дальше пошли. Это в России подобная херь обороты набирает, и как всегда с более остервенелым извратом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35
Герман Предмет ненависти 4 часа назад
Не суди по себе!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
KOSTELLO Герман 2 часа назад
Слегка?
К чему эти недопонимания.
Она выглядит 100% трансом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73
Предмет ненависти Герман 2 часа назад
не сужу, говорю как есть. живу в Германии, такой дикой дичи как ваш моргенштерн итд у нас нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов Знаменитая порнозвезда Белла Торн выходит замуж Знаменитая порнозвезда Белла Торн выходит замуж "Привет! Водка, борщ!": Саша Грей приготовила борщ и снова восхитила россиян "Привет! Водка, борщ!": Саша Грей приготовила борщ и снова восхитила россиян "Всем бы так выглядеть в 54!": Сальма Хайек поразила подписчиков своей фигурой "Всем бы так выглядеть в 54!": Сальма Хайек поразила подписчиков своей фигурой Бритни Спирс снова напугала фанатов своим внешним видом Бритни Спирс снова напугала фанатов своим внешним видом "Это хулиганство, а не пение!": критик Соседов высказался о песне Манижи на Евровидении "Это хулиганство, а не пение!": критик Соседов высказался о песне Манижи на Евровидении
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

97363



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Дети попросили у президента школу, и теперь их родителями занимается прокуратура
0
170
Дети попросили у президента школу, и теперь их родителями занимается прокуратура
Кое-что об "авианосце", закопанном в крымскую землю
2
25
Кое-что об "авианосце", закопанном в крымскую землю
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Помогите! Мой кот хочет меня убить!
0
10
Помогите! Мой кот хочет меня убить!
МВД собирается внести изменения в паспорта российских граждан
1
49
МВД собирается внести изменения в паспорта российских граждан
Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов
Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#суэцкий канал#люди#подборка#смех#картинки#фотографии#дети#китай
#интересно#прикол#Россия#факты#позитив#страна#настроение#прикольные#забавно#сатира
#фото#СССР#интересное#Фотографии.#приколы#животные#сша#gif#кино#смешно

На что жалуетесь?

Вернуться