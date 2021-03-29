Странно, конечно, что одни и те же продукты в разных сочетаниях вызывают разные реакции у людей. Мало кто любит пиццу с анчоусами или томатный сок, зато килька в томате — обожаемый деликатес у целого поколения! Сегодня мы поговорим о знаковой для любого жителя постсоветского пространства рыбе. Более одиозен только бычок в томате — спонсор пепельниц в хрущовках 80-х годов.
Что мы знаем про кильку? Есть семейство Сельдевые: в нем есть большие сельди, есть сельди поменьше, есть сельди совсем маленькие. Собственно, кильки и есть одни из самых маленьких селёдок. Длина взрослой кильки около 10 сантиметров, но иногда встречаются и гиганты под 15 см!
Вообще килек ровно два рода. Первые — шпроты. Да, это не название продукта, а название рыбы. В этот род входит один единственный вид — легендарный балтийский шпрот. Ко второму роду относятся тюльки — в него входят 4 оставшихся вида килек. И тех, и других люди вылавливают горами — ежегодно до 600 тысяч тонн!
А почему бы и нет? Обитает килька почти повсеместно. За это рыбёшка должна быть благодарна своей эвригалинности — возможности существовать как в соленой, так и в распресненной воде. Ест она планктон, которого в любых водах уйма, а живет, как и любая рыбья мелюзга, огромными стаями — так проще спастись от хищника. Ну, статистически, каков шанс, что в многотысячном косяке сожрут именно тебя?
Чтобы максимально снизить вероятность попадания к кому-нибудь на обед, рыбы двигаются синхронно. Зрелище это крайне завораживает: со стороны и вовсе кажется, что рыбёшками управляет коллективный разум — не иначе. На самом деле секрет идеальной синхронности заключается в явлении под названием мурмурация.
Нет, с котиками эта штука никак не связана. Мурмурация — это стайное поведение. Есть оно не только у рыб, но и у птиц. Принцип работы мурмурации прост: чем больше стая, чем синхроннее вы двигаетесь — тем сложнее хищнику тебя выцепить. Прикол в том, что мясоеды воспринимают косяк не как стайку мелких рыбёшек, а как гигантский организм — сотни килек попросту сливаются друг с другом!
Но по-настоящему друг с другом кильки сливаются в период размножения. Подплыв ближе к берегу, самка мечет до 50 тысяч икринок! Как их столько помещается в мелюзге размером в 10 сантиметров — я не знаю. Знаю лишь то, что из-за бешеной скорости размножения на численность кильки не влияют ни промысловый лов, ни повсеместная охота морских обитателей.
В 19 веке, говорят, кильки было так много, что она шла на удобрения! В рыбе фосфор, а фосфатные удобрения всегда были в цене. Воняло, наверное, жутко.
Кстати, не задумывались над тем, почему она килька? По любому размышляете об этом каждый божий день. Что ж, поясняю: дело в том, что к брюху чешуйки у рыбы уплотняются, становятся более вытянутыми, образуя клиновидное брюшко-киль. Такая форма делает тело более обтекаемым, что добавляет рыбке +100 к манёвренности. Полезное приспособление, особенно тогда, когда твоё единственное оружие скорость.
Источник:
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Точно. Можно так же обозвать и картошку, и хлеб, и соленую селедку деликатесами, потому что эти продукты покупались сотнями тысяч тонн по Союзу. Просто потому что других доступных продуктов не было. Обозвать кильку в томате деликатесом может только дурак, никогда не пробовавший этой блевотины.
При союзе таких проблем не было, что купил - то и деликатес-)
- о-о-о, у вас на обед сегодня стерлядь, севрюга, семга и форель?!!
- нет, увы-с - килька в томате...
Дальневосточные лососи имеют красное мясо не от природы, а потому что активно жрут планктонных ракообразных. Когда лососей выращивают на фермах, их мясо получается белое у всех видов, и чтобы сделать его привлекательным для профанов, рыбу подкармливают концентратом криля. Поэтому в продаже и появились красная "сёмга" и красная "форель". Которые чаще всего и не сёмга, и не форель.
Одиозный-вызывающий крайне отрицательное отношение к себе, крайне неприятный.
Sprattus antipodum Новозеландский шпрот
Sprattus fuegensis Южноамериканский шпрот
Sprattus novaehollandiae Австралийский шпрот
Sprattus muelleri Шпрот Мюллера
Sprattus sprattus Европейский шпрот