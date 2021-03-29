Но по-настоящему друг с другом кильки сливаются в период размножения. Подплыв ближе к берегу, самка мечет до 50 тысяч икринок! Как их столько помещается в мелюзге размером в 10 сантиметров — я не знаю. Знаю лишь то, что из-за бешеной скорости размножения на численность кильки не влияют ни промысловый лов, ни повсеместная охота морских обитателей.

В 19 веке, говорят, кильки было так много, что она шла на удобрения! В рыбе фосфор, а фосфатные удобрения всегда были в цене. Воняло, наверное, жутко.