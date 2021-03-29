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Килька: Селёдка, ставшая культовой в СССР. Её ловят по 600 тысяч тонн в год, а она не кончается. Как так? (7 фото)

Автор:
29 марта 2021 08:50
Метки: интересно   рыба   факты   
749
7

Странно, конечно, что одни и те же продукты в разных сочетаниях вызывают разные реакции у людей. Мало кто любит пиццу с анчоусами или томатный сок, зато килька в томате — обожаемый деликатес у целого поколения! Сегодня мы поговорим о знаковой для любого жителя постсоветского пространства рыбе. Более одиозен только бычок в томате — спонсор пепельниц в хрущовках 80-х годов.

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Метки: интересно   рыба   факты   
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24k
aolti 2 часа назад
...килька в томате обожаемый деликатес у целого поколения!...

Точно. Можно так же обозвать и картошку, и хлеб, и соленую селедку деликатесами, потому что эти продукты покупались сотнями тысяч тонн по Союзу. Просто потому что других доступных продуктов не было. Обозвать кильку в томате деликатесом может только дурак, никогда не пробовавший этой блевотины.
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11k
Юрий Николаевич Час назад
Маргарет Тэтчер даже с собой, в Британию, баночку кильки в томате взяла.
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15k
Maks Es Час назад
Анчоусы не любить? Хех!
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8k
Владимир Maks Es Час назад
Аха... что на хлеб, что с картошкой, такой вкус... )

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556
Шурман Час назад
Блин захотелось купить да под картошечку и полить этим соусом картошку
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4k
ваня панкин 2 часа назад
- прошу вас, пожалуйте отведать у нас красной рыбки...
- о-о-о, у вас на обед сегодня стерлядь, севрюга, семга и форель?!!
- нет, увы-с - килька в томате...
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24k
aolti Олегbl4 Час назад
Это просто советский анекдот... Жизненный
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29k
KiploksAKS Олегbl4 Час назад
Вы будете смеяться, но именно осетровые исторически - "красная рыба". Не от цвета мяса, а от того, что "красивые, избранные". Они и тогда стоили дорого и подавались к барскому столу. Лососёвые - собственно Лосось, форель, сиг, кумжа и другие назывались "белой рыбой" тоже не по цвету мяса, а от понятия "чистые, благородные".
Дальневосточные лососи имеют красное мясо не от природы, а потому что активно жрут планктонных ракообразных. Когда лососей выращивают на фермах, их мясо получается белое у всех видов, и чтобы сделать его привлекательным для профанов, рыбу подкармливают концентратом криля. Поэтому в продаже и появились красная "сёмга" и красная "форель". Которые чаще всего и не сёмга, и не форель.
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11k
Юрий Николаевич Олегbl4 Час назад
В Астрахани осетровых называют красной рыбой.
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10k
Олегbl4 KiploksAKS 51 минуту назад
Ну, тогда вместо семги и форели, осетр и шип
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Олегbl4 aolti 50 минут назад
Это я знаю. Советских анекдотов в памяти еще завалялось.
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2k
Nigilist 2 часа назад
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10k
Олегbl4 2 часа назад
"Более одиозен..."
Одиозный-вызывающий крайне отрицательное отношение к себе, крайне неприятный.
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12k
Serg2001 Олегbl4 Час назад
Синонимы к слову одиозный: ненавистный, неприятный, отвратительный, омерзительный, печально известный, противный, гнусный, малоприятный, малопривлекательный, плохой. За что они так с килечкой?...
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49k
stabskapitan 2 часа назад
К слову о шпротах:
Sprattus antipodum Новозеландский шпрот
Sprattus fuegensis Южноамериканский шпрот
Sprattus novaehollandiae Австралийский шпрот
Sprattus muelleri Шпрот Мюллера
Sprattus sprattus Европейский шпрот
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29k
KiploksAKS stabskapitan 56 минут назад
"Рижские шпроты" - мелкая салака полугорячего копчения в масле.
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stabskapitan KiploksAKS 39 минут назад
это я знаю, просто человек не знает биологию и принимается с умным видом рассуждать.
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