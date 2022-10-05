19 закадровых фотографий со съёмок известных фильмов

Создание фильмов это поистине грандиозное событие, включающее в себя огромное количество мелочей. Поэтому так любопытно взглянуть на киношную изнанку!
Зная эту отличительную человеческую черту, пользователи сети с радостью делятся закадровыми снимками, которые им удаётся найти. Вот к примеру, енот из «Мстителей» оказался ненастоящим, а выглядел вполне живым актёром-енотом. Тсс, ничего не говорите!
Чедвик Боузман на съёмках фильма «Мстители: Финал»
На съёмках «Дня независимости»,1996
Подготовка костюма Годзиллы из фильма «Годзилла против Кинга Гидоры», 1991
Мы тут посчитали, оказывается, начиная с 1954 года было снято около 37 (!) фильмов про Годзилл всех цветов и размеров, так сказать. Вот тут прям так и просится воскликнуть: 37 фильмов, Карл!
«Мгла», 2007
«Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов»
В кадре Иэн МакДиармид, Джордж Лукас и Сэмюэл Л. Джексон, 2005 год.
Марта Макайзек, Майкл Сера, Джона Хилл и Эмма Стоун на съёмках фильма «SuperПерцы», 2007
«Назад в будущее 2», 1989
Как был сделан кадр с саморегулирующейся курткой Марти: четыре члена съёмочной группы одновременно тянули за тонкие тросы, прикреплённые к различным частям куртки. Та же самая технология была применена и к кроссовкам Nike, которые носил Марти.
«Добыча», 2022
За кадром «Тёмного рыцаря» с Хитом Леджером
Карен Гиллан и её дублерши на съёмках фильма «Джуманджи: Новый уровень», 2019
«Детские игры», 1988
«Восставший из ада», 1987
Тодд Филлипс и Хоакин Феникс на съёмках фильма «Джокер», 2019
Лиам Нисон и Джордж Лукас на съёмках первого эпизода «Звездных войн» в Тунисе
«Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница», 1993
За кадром «Чужого», 1979
«Мстители: Война бесконечности»
За кадром Лиззи (Элизабет Олсен) и Пол (Пол Беттани).
Акула Брюс, «Челюсти», 1975
Реквизит, используемый для крупных планов кольца в фильмах «Властелин колец»
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АНТИФИШКИ
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