FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11032 поста • 1193 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино
19 закадровых фотографий со съёмок известных фильмов

19 закадровых фотографий со съёмок известных фильмов

Автор:
05 октября 2022 08:54
Сообщество : Кино
Метки: актеры   за кадром   кино   роль   съемки   фильм   фото   
2206
20

Создание фильмов это поистине грандиозное событие, включающее в себя огромное количество мелочей. Поэтому так любопытно взглянуть на киношную изнанку!

Зная эту отличительную человеческую черту, пользователи сети с радостью делятся закадровыми снимками, которые им удаётся найти. Вот к примеру, енот из «Мстителей» оказался ненастоящим, а выглядел вполне живым актёром-енотом. Тсс, ничего не говорите!


Чедвик Боузман на съёмках фильма «Мстители: Финал»

×
×

На съёмках «Дня независимости»,1996


Подготовка костюма Годзиллы из фильма «Годзилла против Кинга Гидоры», 1991

Мы тут посчитали, оказывается, начиная с 1954 года было снято около 37 (!) фильмов про Годзилл всех цветов и размеров, так сказать. Вот тут прям так и просится воскликнуть: 37 фильмов, Карл!


«Мгла», 2007


«Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов»

В кадре Иэн МакДиармид, Джордж Лукас и Сэмюэл Л. Джексон, 2005 год.


Марта Макайзек, Майкл Сера, Джона Хилл и Эмма Стоун на съёмках фильма «SuperПерцы», 2007


«Назад в будущее 2», 1989


Как был сделан кадр с саморегулирующейся курткой Марти: четыре члена съёмочной группы одновременно тянули за тонкие тросы, прикреплённые к различным частям куртки. Та же самая технология была применена и к кроссовкам Nike, которые носил Марти.


«Добыча», 2022


За кадром «Тёмного рыцаря» с Хитом Леджером


Карен Гиллан и её дублерши на съёмках фильма «Джуманджи: Новый уровень», 2019


«Детские игры», 1988


«Восставший из ада», 1987


Тодд Филлипс и Хоакин Феникс на съёмках фильма «Джокер», 2019


Лиам Нисон и Джордж Лукас на съёмках первого эпизода «Звездных войн» в Тунисе


«Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница», 1993


За кадром «Чужого», 1979


«Мстители: Война бесконечности»


За кадром Лиззи (Элизабет Олсен) и Пол (Пол Беттани).


Акула Брюс, «Челюсти», 1975


Реквизит, используемый для крупных планов кольца в фильмах «Властелин колец»

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   за кадром   кино   роль   съемки   фильм   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
238
Flint 2 часа назад
''Восставшие из ада'' а не восставший. Он там был отнюдь не один)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
14k
Типа граф Час назад
Комментарий к фото
А зачем ему маяки на лице , если он уже загримирован ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

290853



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ностальгия по СССР в дивных ретро-фото
Ностальгия по СССР в дивных ретро-фото
Тайные желания, которые возникали у всех
Тайные желания, которые возникали у всех
Набирающие популярность в сообществах
Классные короткие женские стрижки от московского мастера Кристины Кацабиной
Классные короткие женские стрижки от московского мастера Кристины Кацабиной
Почему автозаки называют "воронками"
Почему автозаки называют "воронками"
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сырок захотелось

Лучшие демотиваторы
Скажу внукам, что раньше так в холодильник поступали горчица, кетчуп и майонез

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#прикол#картинки#шоу бизнес#Россия#интересное#Еда#сатира#кино
#Юмор#подборка#аварии#авто аварии#Ynews#новости#звезды#забавно#знаменитости#космос
#интересно#история#дтп#факты#Разное#природа#дети#позитив#Казахстан#люди
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток «За кадром»: интересные моменты со съемок любимых фильмов и сериалов «За кадром»: интересные моменты со съемок любимых фильмов и сериалов 16 любопытных закадровых фотографий, которые показывают, что происходит на съёмках кино 16 любопытных закадровых фотографий, которые показывают, что происходит на съёмках кино Эпизод фильма из "Любовь и голуби", который "снимали три месяца" Эпизод фильма из "Любовь и голуби", который "снимали три месяца" «Мой ласковый и нежный зверь»: почему из-за фильма пострадал Панкратов-Чёрный и как Евгений Дога написал свой вальс «Мой ласковый и нежный зверь»: почему из-за фильма пострадал Панкратов-Чёрный и как Евгений Дога... «Верные друзья»: секрет успешной комедии, ставшей первой ласточкой «хрущевской оттепели» «Верные друзья»: секрет успешной комедии, ставшей первой ласточкой «хрущевской оттепели»

На что жалуетесь?

Вернуться