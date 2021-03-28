«Быть вместе бок о бок столько лет и не поругаться – это что-то из области фантастики, – говорит Денис Клявер. – Раньше мне казалось, что они очень разные. Но со временем стало понятно, что они очень гармонично дополняли друг друга. К примеру, если мой папа был человеком компромиссным, уступчивым, то Юрий обладает лидерскими качествами, напористостью».



Но в отпуск они ездили всегда в разные места. Такие «отлучки на сторону» шли обоим только на пользу – они успевали отдохнуть друг от друга, каждый начинал ценить партнёра ещё больше. Словом, всё как в настоящей семье.



Пышные усы Олейникова стали настоящим брендом «Городка». Но несколько лет назад, находясь в отпуске, Илья Львович решил, что без усов он будет выглядеть лет на тридцать моложе. Сказано – сделано. Но оказалось, что не помолодел, а стал похож… Ну, в общем, на себя не похож. Жена увидела – и в крик. Чуть было из дому не выгнала. Актёр тоже был от себя не в восторге.



Как шутил сам артист, на виртуальном конкурсе «руки из задницы» Олейников занял бы первое место. Ирина водила машину, а он не умел. Ещё в 80-е годы у них был «Запорожец». Зимой он очень трудно заводился, приходилось тянуть на буксире. Однажды в Илье Львовиче проснулся мужчина, и он сам, вместо жены, полез под машину цеплять трос. И прицепил, как потом выяснилось, к рулевой тяге.

Зато в разнообразии творческих интересов с ним мало кто мог сравниться. Например, у талантливого актёра было замечательное хобби. Оказывается, Илья Львович в перерывах между многочисленными съёмками и репетициями писал стихи и музыку. Его песни пели и Эдита Пьеха («Облако»), и Надежда Бабкина («Судьба»). В 1985 году одна из его работ получила премию «Песня года». В 2008 году Олейников написал и сам поставил мюзикл «Пророк», потратив на постановку деньги от продажи одной из своих квартир.



Сорок лет душа в душу



Женат Олейников был три раза, хотя по любви женился только однажды – на своей Ирине, с которой счастливо прожил целых сорок лет. До Ирины он дважды женился фиктивно ради московской прописки, иначе бы не смог работать в столице. Первой фиктивной жене Олейников три месяца выплачивал по 40 рублей. Потом она позвонила ему и объявила, что беременна. Когда Илья спросил, при чём тут он, она ответила: «Ну, официально ты отец – плати четыре тысячи рублей». В 1969 году это были сумасшедшие деньги. Илья подал на развод.



Пришлось срочно искать другую фиктивную невесту. Но вскоре Олейникова призвали в армию, а его новая жена влюбилась в болгарина по фамилии Стоянов. Но они с Юрием не родственники, просто в Болгарии Стояновых – как у нас Ивановых. Пришлось опять разводиться. Так начинающий актёр потерял московскую прописку, работу на эстраде и вернулся на родину, в Кишинёв. Там устроился работать в фольклорный ансамбль «Зымбет», что в переводе с молдавского означает «Улыбка». Ансамбль постоянно гастролировал по городам и весям необъятного Союза.



Однажды их занесло в городок Славянск. Небесам было угодно сделать так, что именно в этом месте Олейников и встретил подругу жизни. Она сидела в первом ряду, строго причёсанная, с книжкой в руках. Позже он узнал, что Ира петербурженка, а в Славянске находилась на практике.