FISHKINET
Корабль еще не вытащили!

Последние статьи по теме

Поп-звезды 90-х, которых сегодня не узнать (18 фото) Поп-звезды 90-х, которых сегодня не узнать (18 фото) Турецкие СМИ рассказали, чем опасны местные пляжи с самым белым песком Турецкие СМИ рассказали, чем опасны местные пляжи с самым белым песком "Приставить к госнаграде", или что ждет капитана застрявшего контейнеровоза в Суэцком канале "Приставить к госнаграде", или что ждет капитана застрявшего... Кореец, женатый на японке, рассказал, чем отличаются японки от кореянок Кореец, женатый на японке, рассказал, чем отличаются японки от... Пробки в Суэцком канале достигли 10 из 10 баллов: обзор конфуза в мемах Пробки в Суэцком канале достигли 10 из 10 баллов: обзор конфуза в... Коварный глюкометр подло обманул Елену Малышеву Коварный глюкометр подло обманул Елену Малышеву Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Федя Федя Толстенькая нерпа застряла в проталине Толстенькая нерпа застряла в проталине Российский космонавт показал, как смотрится с борта МКС застрявший в Суэцком канале корабль Российский космонавт показал, как смотрится с борта МКС застрявший... Портал в ад, или тот самый веселый черный юмор Портал в ад, или тот самый веселый черный юмор Замечательный советский актёр Зиновий Гердт – маленький и хромой Зяма Храпинович, любимец зрителей и женщин Замечательный советский актёр Зиновий Гердт – маленький и хромой... 35 инстаграммеров, которые здорово переборщили с фотошопом 35 инстаграммеров, которые здорово переборщили с фотошопом 9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда» 9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда» Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Приплыли: во Флориде спасли женщину, которая заблудилась во время заплыва голышом по городским каналам Приплыли: во Флориде спасли женщину, которая заблудилась во время... Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали экипировку фракций и модели оружия Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали экипировку фракций и модели... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные
Городок

Городок (8 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2021 11:04
Метки: актеры   интересно   телевидение   
356
8
1

Олейников умел по-настоящему смешить телезрителей, хотя его меланхоличный персонаж никогда не улыбался. Смех рождался, когда усатый длинный дядя попадал в нелепые и смешные ситуации, столь понятные всем нам, пережившим бурные девяностые. Тогда, в 1993-м, и родился «Городок» – самая народная программа тех времён.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: актеры   интересно   телевидение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Поклон им за настоящий юмор!!! А Стоянов оказался настоящим, сильным актером!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Slonyash Полчаса назад
До сих пор смотрю их шутки из Городка... Светлая память Илье Олейникову...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Ваня Час назад
в фильме "приморский бульвар" эпизод, но очень яркий... а потом, это уже стало эпохой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Доктор Джонс 2 часа назад
"После окончания училища Олейников недолго работал в оркестре знаменитого композитора Юрия Саульского – «ВИА-66»...
Правильно - "ВИО-66"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Чем это у вас так пахнет? Чем это у вас так пахнет? 5 лучших фильмов режиссёра Станислава Говорухина 5 лучших фильмов режиссёра Станислава Говорухина 8 интересных фактов о фильме «Труффальдино из Бергамо» 8 интересных фактов о фильме «Труффальдино из Бергамо» 9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда» 9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда» Иностранные знаменитости, которые снялись в советских и российских фильмах Иностранные знаменитости, которые снялись в советских и российских фильмах 12 неочевидных признаков плохих фильмов 12 неочевидных признаков плохих фильмов
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3608300



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
50 раз, когда архитекторы действительно превзошли самих себя
23
68
50 раз, когда архитекторы действительно превзошли самих себя
Дети попросили у президента школу, и теперь их родителями занимается прокуратура
0
163
Дети попросили у президента школу, и теперь их родителями занимается прокуратура
﻿
Набирающие популярность
Лето в деревне
0
5
Лето в деревне
ВПР и ИСТИНА: Вычисление оценок, комиссий и т.д. в Excel
3
1
ВПР и ИСТИНА: Вычисление оценок, комиссий и т.д. в Excel
Чем это у вас так пахнет?
Чем это у вас так пахнет?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#люди#прикольные#настроение#смешные#природа#забавно#путешествия
#Юмор#Россия#суэцкий канал#красота#Ever Given#позитив#Фотографии.#gif#идеи#сша
#интересно#факты#картинки#СССР#кино#приколы#подборка#животные#китай#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться