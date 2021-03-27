21.

Весной 1910 года газеты всего мира кричали об одном важном событии – в Венеции судили русскую аристократку, чей род восходил к Марии Стюарт. Красота и невероятное очарование подсудимой подливали масла в огонь – ведь, пользуясь своим обаянием, эта женщина довела до смерти множество мужчин, и на некоторых из этих трагедий сумела неплохо нажиться. Жизнь Марии Тарновской стала темой многочисленных романов и пьес, графиня осталась в истории настоящим «Черным ангелом» Российской империи.





Графиня Мария Николаевна происходила из древнего ирландского рода О`Рурк (отпрыском этого же рода является и американский киноактер Микки Рурк). Ее предки обосновались в России еще при императрице Елизавете Петровне, и с тех пор верой и правдой служили российскому трону. Отец – блистательный морской офицер, мать – аристократка Киевской губернии, в такой высокородной семье в 1877 году появилось дочь Мария, которую с детства все привыкли называть Манюней. Девочка выросла настоящей красавицей. Описывая ее, обычно говорили об «опьяняющих голубых глазах» и «тициановых волосах».

Впрочем, характер ее тоже проявился рано – еще в Полтавском институте благородных девиц за ней закрепилось прозвище «demivierge» - «полудевственница».



История умалчивает, за какие заслуги девушку так прозвали, однако, вырвавшись в 17 лет из учебного заведения, она мгновенно нашла себе поклонника. В нее влюбился самый завидный жених Киева Василий Тарновский. Молодого человека ожидало огромное наследство, но пока он прожигал отцовские капиталы. Этот брак стал на время главным местным скандалом. Так как родители были против, молодые люди разыграли настоящую историю с похищением невесты и тайным венчанием в деревенской церкви.

Семейная жизнь, которая так криво началась, дальше покатилась весело, но скорее «под горку» - шикарные приемы и кутежи, реки абсента и морфин в позолоченном шприце. Иностранные газеты, живописующие через много лет подробности жизни Марии Тарновской, обязательно останавливались на описании этого русского декаданса. Впрочем, у пары даже родилось двое детей. По легенде, первенца Мария родила прямо в отдельном кабинете одного из киевских ресторанов.



Однако скоро в молодой семье начались проблемы. В 17 лет повесился младший брат Василия Тарновского, пошли слухи, что причиной стала любовь к Марии. У этой великосветской красавицы к тому времени был солидный список поклонников, и молва уже не считала ее добропорядочной женщиной. Все ее любовники, как на подбор, были настоящими бретерами, мужу пришлось один раз драться на дуэли на шпагах, затем произошла трагедия, которую Мария, судя по всему, подстроила, пригласив мужа и любовника в один ресторан. Увидев прощальный поцелуй этой парочки, Василий выхватил пистолет и выстрелил. Кстати, считается, что всего за жизнь Марии Тарновской из-за нее погибли около 15 мужчин, и ко всем этим трагедиям она проявляла удивительное равнодушие. Так, например, после этого случая, пока любовник боролся за жизнь в больнице, а муж сидел в тюрьме, ветреная графиня укатила в Крым с новой игрушкой. Барон Владимир Шталь бросил ради нее жену и стал очередной жертвой этой страшной женщины. Сложно сказать, как именно она сумела его «обработать», но, застраховав свою жизнь в пользу Тарновской, барон через два дня застрелился.



Мужа, как ни странно, вскоре оправдали, но семьи, конечно, как и своей репутации, Марии Тарновской уже было не вернуть. Ее следующим мужчиной стал московский адвокат Донат Прилуков. Все-таки удивительно, какой властью обладала эта уникальная женщина над сильным полом! Буквально через пару месяцев прекрасный семьянин и верный муж, имеющий идеальную профессиональную репутацию, Прилуков бежал с графиней Тарновской в Алжир, похитив 80 тысяч из денег клиентов. В дальнейшем он стал ее постоянным сообщником, и на скамью подсудимых эти двое затем сели вместе.

Запросы у Марии Николаевны всегда были слишком изысканными, и надолго денег не хватало ни у одного мужчины. Поэтому, когда похищенная сумма быстро растворилась, эта профессиональная соблазнительница и ее приятель нашли новую жертву.



Супруги Комаровские показались достойным объектом. Графиня Эмилия была больна, и супруг привез ее за границу на лечение. Быстро попав под действие неотразимых чар Марии Тарновской, граф сделал ей предложение на следующий день после смерти жены (почему в жизни «черной графини» некоторые смерти наступали слишком быстро и удобно для нее – это отдельный вопрос, который так и остался в дальнейшем невыясненным).

Похоже, что в этот раз вместе с верным Прилуковым графиня разработала план «идеального», с ее точки зрения, преступления. Действовали по уже отработанной схеме. Как будто загипнотизированный, Павел Комаровский очень скоро не только подарил Тарновской крупную сумму денег, но и завещал ей все движимое и недвижимое имущество. После того, как бедняга подписал еще и страховой полис в ее пользу, его смерть стала лишь вопросом времени. Впрочем, к этому пункту преступники подошли очень тщательно. В качестве «орудия» выбрали молодого и без памяти влюбленного поклонника графини Николая Наумова. Он, кстати, был приятелем обреченного на смерть Комаровского. Приласкав беднягу, «черная графиня», в лучших традициях французских романов призналась молодому любовнику, что Комаровский преследует и оскорбляет ее. Сложно себе представить, что творилось в головах у влюбленных в начале XX века, но в результате такого не очень оригинального хода Николай Наумов погнался за обидчиком своей любимой, чтобы покарать его.



Финал этой трагедии разыгрался 4 сентября 1907 года в прекрасных декорациях Венеции. Комаровский отдыхал там, пока графиня «обрабатывала» свое «орудие преступления». Явившись рано утром на квартиру к бывшему приятелю, Наумов в упор сделал несколько выстрелов. Убийца из него, впрочем, вышел неважный, так как после этого его жертва выжила. Скончался несчастный в больнице только через несколько дней и то, судя по всему, по недосмотру врачей. Итак, сначала все события развивались именно так, как и планировали преступники. Арестованный Наумов рассказал следователям о своей любви, и его стали считать просто ревнивцем, Комаровский умер, и его завещание вступило в силу. Однако, узнав о денежной стороне этого дела, Наумов понял, что его просто использовали, и обвинил графиню Тарновскую в подстрекательстве. Преступников схватили чуть позднее в Вене, где они пытались получить деньги по страховке.

Долгое судебное разбирательство тянулось больше двух лет – требовались многочисленные переводы всех документов. Однако в 1910-м году на скамью подсудимых наконец-то были посажены четверо обвиняемых: сама Мария Тарновская, ее помощник Прилуков, «слепое орудие убийства» Наумов и еще камеристка графини, которая была в курсе всех преступных замыслов. Последнюю оправдали, глупому влюбленному Наумову дали три года, а вот главные виновники попали в тюрьму надолго. «Черная графиня» должна была отсидеть 8 лет, а Прилуков – 10. Общественность, следившая за этим громким делом, была удовлетворена. Боялись, что волшебные чары этой страшной русской покорят присяжных, и приговор будет слишком мягким. На стенах домов в дни суда постоянно появлялись надписи: «Тарновскую - на галеры». В зал суда люди приходили, как на главное развлечение года, а ход заседаний подробно освещали газеты всего мира.



Как дальше сложилась судьба «Черного ангела» из России, точно неизвестно. Ее преступления стали основой для множества художественных произведений, авторы которых пытались разгадать одну загадку - откуда у женщин такая сила повелевать мужчинами и сводить их с ума. Однако ответ на этот мучительный вопрос, к сожалению или счастью, вряд ли когда-нибудь будет найден.