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Короткие истории

Короткие истории (28 фото)

Автор:
27 марта 2021 22:58
Метки: знаменитости   интересно   истории   
567
28
Короткие истории из жизни интересных и знаменитых людей
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Метки: знаменитости   интересно   истории   
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8  комментариев
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4k
schmubu 7 часов назад
про цветы Маяковского уже только ленивый не писал. а другие, тоже не ленивые, уже сто раз писали, что это - туфта, не было такого, и быть не могло.

а про собачку и рай - это очень трогательно, но не каждую же, ълять, неделю...
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2k
Альтер Иго schmubu 6 часов назад
Очень извиняюсь но, несмотря на многолетнее "сидение на фишках", означенные истории прочитал впервые. Будьте проще, заметили "баян" - ну и хрен с ним, можно просто "пройти мимо", может для кого-то это не "баян". ))
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75
bobobo 2 часа назад
6. «Белого солнца пустыни»
Криминальный авторитет сыграл бандита, которому кричат "Махмуд, зажигай"
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20k
Седой Бегемот 3 часа назад
Первым из интересных людей поставлен американский петросян. Сами читайте про Петросянов и Галустянов.
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16k
тов.Suhov 4 часа назад
Замечательный пост! Спасибо!
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4k
КремлеКот 6 часов назад
Фото с Юрием Владимировичем можно назвать "После боя".
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4k
livaneth 7 часов назад
Ну да, конечно!
«Чудо на Гудзоне»
Единственный случай, когда удалось не потерять ни одной жизни это рейс 1549.

Единственный случай, когда удалось не потерять ни одной жизни это рейс 1549.

Я конечно понимаю - статью передрал целиком. Но прочитать то надо, перед тем, как публиковать!
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