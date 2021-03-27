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Время потратил выйти с забоя, дойти до дома, сесть за стол... и не нашел времени хотя бы просто сполоснуть руки и морду лица?
Или постановочное фото или этот "отец семейства" настолько не уважает свою семью и даже себя...
PS Только не говорите, что пары кружек воды не нашлось в доме, где успели приготовить суп и прочее, разлить в чистые тарелки и наверняка их помоют потом.
Первые пылесосы были очень габаритными и массивными, тем более электрические розетки не всегда наличествовали в домах.
Владелец заказывал чистку, приезжал автомобиль-пылесос, закидывались шланги через окна и чистилось все. Тем более привод был от двигателя и им было плевать на наличие розеток.