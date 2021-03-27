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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (21 фото)

Автор:
27 марта 2021 20:30
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
977
21
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Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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Luc72 4 часа назад
Он месяц в шахте голодный сидел?
Время потратил выйти с забоя, дойти до дома, сесть за стол... и не нашел времени хотя бы просто сполоснуть руки и морду лица?

Или постановочное фото или этот "отец семейства" настолько не уважает свою семью и даже себя...

PS Только не говорите, что пары кружек воды не нашлось в доме, где успели приготовить суп и прочее, разлить в чистые тарелки и наверняка их помоют потом.
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6k
BenderRodriguez Час назад
Внучата Пушкина все на одно лицо, как ксерокопия.
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17k
Luc72 4 часа назад
Объяснение не совсем понятное. Это и есть один из первых БЫТОВЫХ пылесосов, а не машина для уборки улиц, как можно понять.
Первые пылесосы были очень габаритными и массивными, тем более электрические розетки не всегда наличествовали в домах.
Владелец заказывал чистку, приезжал автомобиль-пылесос, закидывались шланги через окна и чистилось все. Тем более привод был от двигателя и им было плевать на наличие розеток.
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