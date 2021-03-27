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Домовой сидел у печки и тихонько вздыхал - хозяйка умирала.
Старушке было почти 90.
Раньше шустрая бабушка в последнее время не вставала с постели, годы брали своё.
Домовой сидел и вспоминал: вот хозяйка молодая - только женой в дом вошла, вот уже детишки бегают, а вот уже и старушка.
И всегда чистоплотная, приветливая и очень хозяйственная.
Домового любила и почему-то звала Мефодий, а иногда и Федей.
Всегда ставила под печку блюдце с молоком, а то и ложила шоколадную конфету.
Сейчас дом как осиротел.
Даже кот Степан это чувствует.
Хотя и живёт тут пока сын хозяйки, а всё равно не то.
Каждую ночь Мефодий подходил к кровати и смотрел с тревогой на хозяйку и облегченно вздыхал - жива ещё.
Незадолго до болезни она будто увидела его и сказала:
- Федь, ты уж новых хозяев не обижай,если будут.
А то я помру и дом умрёт следом.
Жалко - дом хороший, да и ты живешь.
Помогай, ладно?
Раньше шустрая бабушка в последнее время не вставала с постели, годы брали своё.
Домовой сидел и вспоминал: вот хозяйка молодая - только женой в дом вошла, вот уже детишки бегают, а вот уже и старушка.
И всегда чистоплотная, приветливая и очень хозяйственная.
Домового любила и почему-то звала Мефодий, а иногда и Федей.
Всегда ставила под печку блюдце с молоком, а то и ложила шоколадную конфету.
Сейчас дом как осиротел.
Даже кот Степан это чувствует.
Хотя и живёт тут пока сын хозяйки, а всё равно не то.
Каждую ночь Мефодий подходил к кровати и смотрел с тревогой на хозяйку и облегченно вздыхал - жива ещё.
Незадолго до болезни она будто увидела его и сказала:
- Федь, ты уж новых хозяев не обижай,если будут.
А то я помру и дом умрёт следом.
Жалко - дом хороший, да и ты живешь.
Помогай, ладно?
Ночь за окном, да и декабрь на дворе.
Холодно сегодня и как-то неуютно.
Полночь пробили часы.
Раньше Мефодий их любил, с их боем дом будто оживал.
А сейчас казалось отсчитывают последние часы.
К утру старухи не стало.
Домовой затаился на печке в углу, и сопел, сопел..., а хотелось плакать.
Просто хотелось плакать.
После поминок соседка баба Маня поставила под печь блюдце с угощением: - Пусть помянет. Вера всегда ему блюдце с молоком ставила. Вот и всё.
Дом опустел. Все разошлись, разъехались.
Часы остановили, кота соседка забрала. Тоскливо...
Это была самая длинная зима у Мефодия.
Днями он отсиживался на холодной печи, а ночью,бродил по такому же холодному дому.
Изредка выходя на улицу он обходил двор, а потом сидел на заснеженном крыльце с тоскою глядя на огни в окнах соседних домов.
Он знал, что в деревне есть дом без домового, но не уходил - обещал хозяйке за домом смотреть.
Кот тоже нагонял тоску, часто прибегал во двор и орал у двери.
Холодно сегодня и как-то неуютно.
Полночь пробили часы.
Раньше Мефодий их любил, с их боем дом будто оживал.
А сейчас казалось отсчитывают последние часы.
К утру старухи не стало.
Домовой затаился на печке в углу, и сопел, сопел..., а хотелось плакать.
Просто хотелось плакать.
После поминок соседка баба Маня поставила под печь блюдце с угощением: - Пусть помянет. Вера всегда ему блюдце с молоком ставила. Вот и всё.
Дом опустел. Все разошлись, разъехались.
Часы остановили, кота соседка забрала. Тоскливо...
Это была самая длинная зима у Мефодия.
Днями он отсиживался на холодной печи, а ночью,бродил по такому же холодному дому.
Изредка выходя на улицу он обходил двор, а потом сидел на заснеженном крыльце с тоскою глядя на огни в окнах соседних домов.
Он знал, что в деревне есть дом без домового, но не уходил - обещал хозяйке за домом смотреть.
Кот тоже нагонял тоску, часто прибегал во двор и орал у двери.
×
Всё изменилось весной. В середине мая к дому подъехали две машины.
Из одной вылез сын хозяйки, а из другой женщина лет шестидесяти и молодой мужчина.
Домовой с жадностью и любопытством поглядывал в окно.
- Вот сад, тут пять яблонь, смородина и малина есть - объяснял сын хозяйки. Зашли во двор - тут вот сарай.
Раньше мама козу держала, а сейчас всё дровами забито.
Даже немного угля в брикетах есть. Ну, пошли в дом?
Дом приезжим понравился: чистенько, уютно, хоть и пахнет сыростью.
- Да нам на лето снять, у нас дачи нет...
- Да мне тоже дом жалко - я потому и объявление дал.
Смотреть за домом некому.
Я у матери один остался, да и то на север на полгода уезжаю, а детям и внукам дом не нужен.
Так, в подполе и картошку, и всё найдете. Газ в баллонах есть.
Телефон мой у вас имеется. Живите.
Когда стали выходить, женщина достала из кармана конфету и положила на печь. Мужчина заметил, улыбнулся:
- Матушка так делала. Говорила - домовому.
Домовой снова остался один, но ненадолго.
Через три дня снова подъехала машина.
Кроме молодого мужчины и той женщины, вылезла девочка лет шести и ее мама.
Девочка с любопытством оглядывалась по сторонам.
- Бабушка, а мы теперь тут жить будем? - Да, тут и проведем лето.
Давайте сумки выгружать, а то дел много.
Мефодий с любопытством наблюдал,как дом постепенно оживал.
Затопили печь, чтобы прогреть дом.
Вынесли сушить подушки, перины, половички, поснимали- поступали занавески.
Работа кипела: всё мылось, выбивалось.
Домовой узнал, как всех зовут: старшую женщину Анна Михайловна, сын - Андрей, невестку - Лена, а внучку - Ниночка.
Вечером уставшие сели ужинать. Анна Михайловна даже успела напечь блинов.
Семья сидела, тихо переговаривалась, что ещё завтра надо сделать.
Перед тем, как лечь спать, Анна Михайловна поставила под печь блюдце с чаем и кусочек блина:
- Извини хозяин, молока сегодня нет.
Из одной вылез сын хозяйки, а из другой женщина лет шестидесяти и молодой мужчина.
Домовой с жадностью и любопытством поглядывал в окно.
- Вот сад, тут пять яблонь, смородина и малина есть - объяснял сын хозяйки. Зашли во двор - тут вот сарай.
Раньше мама козу держала, а сейчас всё дровами забито.
Даже немного угля в брикетах есть. Ну, пошли в дом?
Дом приезжим понравился: чистенько, уютно, хоть и пахнет сыростью.
- Да нам на лето снять, у нас дачи нет...
- Да мне тоже дом жалко - я потому и объявление дал.
Смотреть за домом некому.
Я у матери один остался, да и то на север на полгода уезжаю, а детям и внукам дом не нужен.
Так, в подполе и картошку, и всё найдете. Газ в баллонах есть.
Телефон мой у вас имеется. Живите.
Когда стали выходить, женщина достала из кармана конфету и положила на печь. Мужчина заметил, улыбнулся:
- Матушка так делала. Говорила - домовому.
Домовой снова остался один, но ненадолго.
Через три дня снова подъехала машина.
Кроме молодого мужчины и той женщины, вылезла девочка лет шести и ее мама.
Девочка с любопытством оглядывалась по сторонам.
- Бабушка, а мы теперь тут жить будем? - Да, тут и проведем лето.
Давайте сумки выгружать, а то дел много.
Мефодий с любопытством наблюдал,как дом постепенно оживал.
Затопили печь, чтобы прогреть дом.
Вынесли сушить подушки, перины, половички, поснимали- поступали занавески.
Работа кипела: всё мылось, выбивалось.
Домовой узнал, как всех зовут: старшую женщину Анна Михайловна, сын - Андрей, невестку - Лена, а внучку - Ниночка.
Вечером уставшие сели ужинать. Анна Михайловна даже успела напечь блинов.
Семья сидела, тихо переговаривалась, что ещё завтра надо сделать.
Перед тем, как лечь спать, Анна Михайловна поставила под печь блюдце с чаем и кусочек блина:
- Извини хозяин, молока сегодня нет.
Когда все уснули, домовой тихонько прошелся по дому, долго стоял перед часами.
Они опять ходили и отбивали время, хотя Андрей сомневался, что они пойдут. Впервые за долгие месяцы тоски и одиночества домовому было хорошо и спокойно.
Через день Андрей и Елена уехали, а Нина с бабушкой остались.
Жизнь в доме и во дворе продолжалась.
Пришел даже кот Степан, сначала дичился, но через три дня даже позволил Нине себя погладить. И сейчас, довольный жизнью, развалился на крыльце.
Постояльцы прижились, перезнакомились с соседями, стали брать у них молоко.
Убрали потихоньку сад, насеяли везде цветов, за сараем нашли баньку - ещё хорошую. Успели вскопать и засадить грядки, под лук-огурцы.
И каждый день Анна Михайловна ставила под печь блюдце с молоком. Однажды Ниночка спросила:
- Бабуль,а ты зачем это делаешь? - бабушка улыбнулась - Хозяину дома.
Дом видишь какой он нас хороший - внучка согласно закивала головой. - Бывает дом и чистый и богатый, а неуютно.
Там или домового нет, или не смотрит он за ним.
А есть дома старые, бедноватые, но зайдешь, и уходить не хочется.
Значит хозяевам он - домовой, помогает. Вот и надо его угощать. Заслуживает!
- А если я ему конфету дам, поможет?- Анна Михайловна улыбнулась. - Поможет. Только требовать нельзя, а попросить можно.
Так меня моя бабушка учила. Нина посмотрела на печку:
- А зовут-то его как? У него же имя есть? - Есть.
Время придет, сам подскажет. Через два дня внучка опять спросила про имя домового. Бабушка сказала:
- Вот какое сегодня мужское имя услышим от чужих людей, так и будем звать. Весь день Нина ждала хоть каких гостей, но ни кого не было.
Только вечером к ним в дом заглянула девушка.
- Ой,здравствуйте. Я внучка бабы Мани, мы вчера приехали.
Кота с собой возим, а он куда-то сегодня убежал. К вам не забегал?
Большой такой, дымчатый, Мефодием зовут.
- Нет, у нас только свой - Анна Михайловна показала на стул, где спал кот - а чужого не было. Когда девушка ушла, Нина бросилась к бабушке:
- Бабуля, ты слышала? Мефодий!
Домовой на печке улыбнулся и решил пошуметь, мол с именем угадали
Они опять ходили и отбивали время, хотя Андрей сомневался, что они пойдут. Впервые за долгие месяцы тоски и одиночества домовому было хорошо и спокойно.
Через день Андрей и Елена уехали, а Нина с бабушкой остались.
Жизнь в доме и во дворе продолжалась.
Пришел даже кот Степан, сначала дичился, но через три дня даже позволил Нине себя погладить. И сейчас, довольный жизнью, развалился на крыльце.
Постояльцы прижились, перезнакомились с соседями, стали брать у них молоко.
Убрали потихоньку сад, насеяли везде цветов, за сараем нашли баньку - ещё хорошую. Успели вскопать и засадить грядки, под лук-огурцы.
И каждый день Анна Михайловна ставила под печь блюдце с молоком. Однажды Ниночка спросила:
- Бабуль,а ты зачем это делаешь? - бабушка улыбнулась - Хозяину дома.
Дом видишь какой он нас хороший - внучка согласно закивала головой. - Бывает дом и чистый и богатый, а неуютно.
Там или домового нет, или не смотрит он за ним.
А есть дома старые, бедноватые, но зайдешь, и уходить не хочется.
Значит хозяевам он - домовой, помогает. Вот и надо его угощать. Заслуживает!
- А если я ему конфету дам, поможет?- Анна Михайловна улыбнулась. - Поможет. Только требовать нельзя, а попросить можно.
Так меня моя бабушка учила. Нина посмотрела на печку:
- А зовут-то его как? У него же имя есть? - Есть.
Время придет, сам подскажет. Через два дня внучка опять спросила про имя домового. Бабушка сказала:
- Вот какое сегодня мужское имя услышим от чужих людей, так и будем звать. Весь день Нина ждала хоть каких гостей, но ни кого не было.
Только вечером к ним в дом заглянула девушка.
- Ой,здравствуйте. Я внучка бабы Мани, мы вчера приехали.
Кота с собой возим, а он куда-то сегодня убежал. К вам не забегал?
Большой такой, дымчатый, Мефодием зовут.
- Нет, у нас только свой - Анна Михайловна показала на стул, где спал кот - а чужого не было. Когда девушка ушла, Нина бросилась к бабушке:
- Бабуля, ты слышала? Мефодий!
Домовой на печке улыбнулся и решил пошуметь, мол с именем угадали
Дни проходили за днями, Мефодий привык к жильцам и уже не представлял дом без них. Андрей с женой приезжали на выходные.
Починили крыльцо, подправили баньку.
Даже стол Андрей сделал на улицу и теперь вся семья собиралась ужинать во дворе, под кустом черемухи.
Мефодий заметил,что Анна Михайловна стала задумчивой, она делала дела, возилась с внучкой и о чем-то думала.
Пока в следующий приезд сына не завела разговор.
- Андрей, Лена, мне надо с вами поговорить. Я хочу остаться тут жить.
Вам в городе и без меня хорошо, я только мешаю.
- Мама! -- Подожди! Я много думала. Я устала от городской жизни.
Я же деревенская, только деревни моей уже нет. А тут мне хорошо.
Денег у меня немного есть и я думаю выкупить дом.
Тут магазин есть, фельдшер есть, почта, соседи хорошие, райцентр рядом.
А вам одним пожить надо, может ещё ребенка родите.
А ко мне приезжать будете по возможности, ехать-то всего три часа.
Разговоров в тот вечер было много, но Анна Михайловна осталась на своем, хочет жить тут - в деревне.
Ну, раз тут, то в следующий приезд дети ей собаку привезли: лопоухого щенка, на трассе подобрали Домовой радовался: дом нашел хозяев.
Тихо вздохнув, он слез с печи и пошел бродить по дому.
Кот Степан, почуяв его - зашипел.
- Тихо ты - зашипел в ответ домовой, - дом разбудишь.
Он посмотрел на часы - первый час ночи.
Пошлепал к шифоньеру, нашел клубок пряжи, Анна Михайловна потеряла, Нине кофточку вязала, положил на видное место.
Пошел дальше. Дошел до кровати Нины, поправил сползшее почти одеялко. Наклонился, поднял куклу, а то завтра наступит,когда вставать будет.
Странная какая-то: длинная, худая, одни руки и ноги.
Нина её Барби называла.
Надо завтра на чердаке пошуметь ( хозяйка там ещё не разбирала), там целый сундук с игрушками, будет чем Нине играть.
Хорошо! Дом - живой! Хозяева есть, можно и молока с пирогом поесть.
И Мефодий пошлепал под печку - угощение есть и какой-то Чупа-чупс Нинин...
Автор: Ольга Митрофанова
Починили крыльцо, подправили баньку.
Даже стол Андрей сделал на улицу и теперь вся семья собиралась ужинать во дворе, под кустом черемухи.
Мефодий заметил,что Анна Михайловна стала задумчивой, она делала дела, возилась с внучкой и о чем-то думала.
Пока в следующий приезд сына не завела разговор.
- Андрей, Лена, мне надо с вами поговорить. Я хочу остаться тут жить.
Вам в городе и без меня хорошо, я только мешаю.
- Мама! -- Подожди! Я много думала. Я устала от городской жизни.
Я же деревенская, только деревни моей уже нет. А тут мне хорошо.
Денег у меня немного есть и я думаю выкупить дом.
Тут магазин есть, фельдшер есть, почта, соседи хорошие, райцентр рядом.
А вам одним пожить надо, может ещё ребенка родите.
А ко мне приезжать будете по возможности, ехать-то всего три часа.
Разговоров в тот вечер было много, но Анна Михайловна осталась на своем, хочет жить тут - в деревне.
Ну, раз тут, то в следующий приезд дети ей собаку привезли: лопоухого щенка, на трассе подобрали Домовой радовался: дом нашел хозяев.
Тихо вздохнув, он слез с печи и пошел бродить по дому.
Кот Степан, почуяв его - зашипел.
- Тихо ты - зашипел в ответ домовой, - дом разбудишь.
Он посмотрел на часы - первый час ночи.
Пошлепал к шифоньеру, нашел клубок пряжи, Анна Михайловна потеряла, Нине кофточку вязала, положил на видное место.
Пошел дальше. Дошел до кровати Нины, поправил сползшее почти одеялко. Наклонился, поднял куклу, а то завтра наступит,когда вставать будет.
Странная какая-то: длинная, худая, одни руки и ноги.
Нина её Барби называла.
Надо завтра на чердаке пошуметь ( хозяйка там ещё не разбирала), там целый сундук с игрушками, будет чем Нине играть.
Хорошо! Дом - живой! Хозяева есть, можно и молока с пирогом поесть.
И Мефодий пошлепал под печку - угощение есть и какой-то Чупа-чупс Нинин...
Автор: Ольга Митрофанова
Авторский пост
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