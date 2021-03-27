Когда все уснули, домовой тихонько прошелся по дому, долго стоял перед часами.

Они опять ходили и отбивали время, хотя Андрей сомневался, что они пойдут. Впервые за долгие месяцы тоски и одиночества домовому было хорошо и спокойно.

Через день Андрей и Елена уехали, а Нина с бабушкой остались.

Жизнь в доме и во дворе продолжалась.

Пришел даже кот Степан, сначала дичился, но через три дня даже позволил Нине себя погладить. И сейчас, довольный жизнью, развалился на крыльце.



Постояльцы прижились, перезнакомились с соседями, стали брать у них молоко.

Убрали потихоньку сад, насеяли везде цветов, за сараем нашли баньку - ещё хорошую. Успели вскопать и засадить грядки, под лук-огурцы.

И каждый день Анна Михайловна ставила под печь блюдце с молоком. Однажды Ниночка спросила:

- Бабуль,а ты зачем это делаешь? - бабушка улыбнулась - Хозяину дома.

Дом видишь какой он нас хороший - внучка согласно закивала головой. - Бывает дом и чистый и богатый, а неуютно.

Там или домового нет, или не смотрит он за ним.

А есть дома старые, бедноватые, но зайдешь, и уходить не хочется.

Значит хозяевам он - домовой, помогает. Вот и надо его угощать. Заслуживает!



- А если я ему конфету дам, поможет?- Анна Михайловна улыбнулась. - Поможет. Только требовать нельзя, а попросить можно.

Так меня моя бабушка учила. Нина посмотрела на печку:

- А зовут-то его как? У него же имя есть? - Есть.

Время придет, сам подскажет. Через два дня внучка опять спросила про имя домового. Бабушка сказала:

- Вот какое сегодня мужское имя услышим от чужих людей, так и будем звать. Весь день Нина ждала хоть каких гостей, но ни кого не было.

Только вечером к ним в дом заглянула девушка.

- Ой,здравствуйте. Я внучка бабы Мани, мы вчера приехали.

Кота с собой возим, а он куда-то сегодня убежал. К вам не забегал?



Большой такой, дымчатый, Мефодием зовут.

- Нет, у нас только свой - Анна Михайловна показала на стул, где спал кот - а чужого не было. Когда девушка ушла, Нина бросилась к бабушке:

- Бабуля, ты слышала? Мефодий!



Домовой на печке улыбнулся и решил пошуметь, мол с именем угадали