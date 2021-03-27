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Федя

Федя (5 фото)

Автор:
27 марта 2021 16:40
Метки: жизнь   люди   рассказ   
570
5
Домовой сидел у печки и тихонько вздыхал - хозяйка умирала.
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Метки: жизнь   люди   рассказ   
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283
Сергей 4 часа назад
душевно
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3k
magic32 2 минуты назад
Мой домовой одобряет
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17k
иванов дмитрий 24 минуты назад
Плюсую , хоть и баян )
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