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15 курьезных инцидентов, которые поджидали людей дома

15 курьезных инцидентов, которые поджидали людей дома (17 фото + 1 видео)

Автор:
02 марта 2021 22:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Курьёзный   Поджидали   дом   жизнь   инцидент   люди   необычное   
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Бывают дни, когда в нашей повседневной жизни случаются неожиданные происшествия. Человек приходит домой, ожидая, что там всё, как всегда, но с удивлением обнаруживает что-то гораздо более интересное. И конечно же старается сразу это сфотографировать. В этом посте вы увидите снимки из ряда вон выходящих событий, которые ожидали ничего не подозревающих хозяев.

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Метки: Курьёзный   Поджидали   дом   жизнь   инцидент   люди   необычное   
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ddd 43 минуты назад
Корги прелесть! С таким видом сваливал в клетку, типа, всё ок, не надо повышать голос) А под душем пёс явно с бодуна откисает.
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