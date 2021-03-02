15 курьезных инцидентов, которые поджидали людей дома

Как самолеты нашей элиты летают в закрытые страны, пока вам нельзя (10 фото)

Как отшельники не сходили с ума от одиночества?

Суть в цифрах: 30 занимательных инфографик о том, как мы живем в России

Призраки в доме помогли мужчине найти секретную дверь

Военные ушли, а здание осталось: город, состоящий из одного большого дома

Семейный бункер во дворе дома: как британцы прятались от авианалетов фашистов