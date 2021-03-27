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Синим собакам из Дзержинска нашли работу

Синим собакам из Дзержинска нашли работу (5 фото)

Автор:
27 марта 2021 11:20
Сообщество : Животные
Метки: Дзержинск   администрация   завод   синий   собаки   
930
5
Стаю собак со странным цветом шерсти местные жители обнаружили ещё в начале февраля на территории предприятия «Дзержинское оргстекло».
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Метки: Дзержинск   администрация   завод   синий   собаки   
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8  комментариев
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, блин, как на "цивилизованном" Западе! Пока ты обычный человек, то на фиг никому не нужен, а стал "голубым" - сразу тебе и забота, и внимание.
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3k
Сергей 24 минуты назад
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1k
Йожык Полчаса назад
Интересно сколько алкоголиков, повстречавших этих аватаров бросили пить
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507
KevinSmith 54 минуты назад
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12k
Yasen_Perec Час назад
Что бы окрасить шерсть медным купоросом её надо кипятить 45 мин. и то будут темные желтые, серые, зеленоватые и коричневые оттенки, но ни как не синие. СПЕЦИАЛИСТЫ! Тьфу...
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11k
Евгений 2 часа назад
Первая синяя собака, которая приходит в голову - это Ефремов.
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5k
Сергей Евгений Час назад
А сонм пьяных депутатов и прочей швали за рулем не приходит на ум?
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11k
Евгений Сергей Полчаса назад
Их какая то безликая масса - а тут яркий представитель.
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