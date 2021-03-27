Синим собакам из Дзержинска нашли работу

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Стаю собак со странным цветом шерсти местные жители обнаружили ещё в начале февраля на территории предприятия «Дзержинское оргстекло».
Синий цвет шерсти озадачил не только работников завода, но и ветеринаров. Но после отлова животных осмотрели специалисты, а их необычная голубая шерсть была отправлена на анализы в НИИ химии при Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского и Комитетом государственного ветеринарного надзора Нижегородской области.
Выяснилось, что собаки валялись не в медном купоросе, как это предполагалось ранее, а в синем пигменте «берлинская лазурь». Этот пигмент не опасен ни для людей, ни для животных.
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Двух синих собак, Мишку и Гришку, было решено трудоустроить в администрации. Теперь они будут охранять территорию гаража администрации города. Но так как на всех объектах уже есть хвостатые охранники, то остальных собак вернули на территорию завода.
Глава города Иван Носков отметил, что «кошки или собаки, есть практически на каждом промышленном предприятии округа. Работники прикармливают животных, но этого недостаточно – важно, чтобы четвероногие содержались в безопасных условиях, не могли нанести вреда ни себе, ни сотрудникам предприятия, ни производственному процессу».
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Метки: Дзержинск администрация завод синий собаки
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