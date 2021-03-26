Суэцкий канал. Ever Given

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Для тех кому интересно насколько же глубоко он увяз (очень).
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Метки: Ever Given инфографика пробка суэцкий канал
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У них опыт землекопания огромный…
И да, между "пОганец" и "пАганец" разница тоже есть. Но с Вашим уровнем грамотности она недостижима.
А про бульдозер можно и не спрашивать.
А учитывая потери в 400 000 долларов в час !!!
Он там уже 3 дня.(
.
Но вот не фига не удивлюсь , если доставка дополнительной техники запросили 3 или 5 тысяч долларов и власти отказались- дорого !
Шутки шутками но заправляйтесь с запасом , завтра бензин может уже быть по 80 рублей..