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Суэцкий канал. Ever Given

Суэцкий канал. Ever Given (5 фото)

Автор:
26 марта 2021 19:43
Метки: Ever Given   инфографика   пробка   суэцкий канал   
1704
5
Для тех кому интересно насколько же глубоко он увяз (очень).
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Метки: Ever Given   инфографика   пробка   суэцкий канал   
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8k
Alexander 2 часа назад
Позвали бы хохлов. Те бы вмиг второй канал прокопали.
У них опыт землекопания огромный…
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1k
Sergei Ogarkov Минуту назад
Пару кранов и разгрузить этого барана на берег. А там уж пусть сам выкручивается.
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10k
net 20 минут назад
Похоже его вытаскивать особо не хотят. Они бы туда ещё одного водолаза с лопатой отправили и к 2050му году он справится
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41k
Максим Т. Полчаса назад
Похоже, я знаю лоцмана!))
Ссылка yandex.ru
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2k
Shekhar Kapur 45 минут назад
Зовите украинцев, они Чёрное море выкопали, могут и в этом
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6k
Dima Час назад
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10k
Taximaxi Час назад
И кем же ты станешь ,когда вырастишь в себе внутреннего экскаваторщика? Наверное поваром?
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19k
ПаганецЪ Taximaxi 49 минут назад
Ага, неграмотность просто бесит. И вдвойне бесит, когда читаешь книгу, а там эти "вырастИшь", ищИте"... в общем
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6k
sumrаknn ПаганецЪ 36 минут назад
Погань, Вы таки меня извините, но по моему скромному убеждению, мудак это Вы. По вашему нескромному мнению надо было написать вырасташь, вырастошь или вырастушь? Вроде глупо. Вырастешь? Втройне тупо, ибо смысл теряется и возникает коллизия, вырастешь - имеет один смысл, вырастишь - совершенно другой. Тут уместен только вырастишь. Учитель был пьян и обделался. Подотритесь и старайтесь так не лажать.
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6k
sumrаknn ПаганецЪ Полчаса назад
)))) Блин, хорошо что подумал, ну не настолько же упорот этот учитель, перечитал пост автора. Братан, ты ответил персу, который написал "вырастишь", и конечно по контексту надо привязывать твой ответ к его сообщению, а не к посту. А если к посту - то да, школота жгет!
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19k
ПаганецЪ sumrаknn Полчаса назад
В данном конкретном случае именно "вырастЕшь". Не благодарите.
И да, между "пОганец" и "пАганец" разница тоже есть. Но с Вашим уровнем грамотности она недостижима.
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6k
sumrаknn ПаганецЪ 11 минут назад
Уважаемый, Ваша ирония неуместна, точнее ошибочна. Вы знаете что такое контекст? Думаю - можете загуглить. Когда вы говорите без ссылки на объект, к которому адресуете свои слова, то по умолчанию, слова адресованы ближайшему объекту по дереву сообщений. А там как раз есть слово, к которому вы прицепились. Если же вы хотите указать другой объект, то нужно указывать ссылку на этот объект. Я простите, программист. Для меня подобные облажания клиентов - обыденность. Так что мои замечания - верные. Теперь по поводу "Погань". Мы тут общаемся на русском, а в русском языке нет слова "Пагань", я не знаю, может вы хохлофашист или антиберарус, тогда мне - пох, иначе - я прав.
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17k
иванов дмитрий Час назад
такое ощущение , что на весь Египет - один экскаватор (
А про бульдозер можно и не спрашивать.
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80k
Taras Kozalupko иванов дмитрий 44 минуты назад
Наняли, за пузырь, в соседней деревне
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17k
иванов дмитрий Игорь 42 минуты назад
Предположу , что случись подобное у нас , мы нашли бы способ хоть 100 экскаваторов перебросить в любую точку.
А учитывая потери в 400 000 долларов в час !!!
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17k
иванов дмитрий Taras Kozalupko Полчаса назад
Если интернет не врет. Сам Египет теряет в сутки примерно 13-14 миллионов долларов.
Он там уже 3 дня.(
.
Но вот не фига не удивлюсь , если доставка дополнительной техники запросили 3 или 5 тысяч долларов и власти отказались- дорого !
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17k
иванов дмитрий Игорь Полчаса назад
если интернет не врет , городок Суэц в 10 км.
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16
Ford иванов дмитрий 16 минут назад
Его не особо хотят снять с мели. Там какая-то политика.
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629
sam Час назад
я правильно понимаю, что экономика мира сейчас в буквальном смысле идет по 3.14зде и на ее спасение выделили всего один экскаватор???
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120k
Игорь Автор поста sam Час назад
Ну что нашли прямо на месте, то явно да. Ну можно ещё толпу туристов с лопатами нагнать.
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32k
семён Час назад
Мне интересно как глубоко увяз. Ну и что я должен понять из фотки со всех ресурсов интернета, разреза канала, фотки как канал вырос и силиконового долпойопа с телефоном?
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10k
booz223 семён Час назад
Как я тебя понимаю... За 10 лярдов в день можно подогнать всю продукцию Liebherr и стряхнуть груз на берег, наверное...
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120k
Игорь Автор поста семён Час назад
Глубина канала 20,5 метра. Дальше прикинете или разума не хватает?
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32k
семён Игорь 19 минут назад
Да мне-то разума хватит. А вот у тебя с ним проблема, раз ты слепил такой говнопост.
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68k
Иду домой. Час назад
Блокировка Суэцкого канала обходится мировой торговле в 400 миллионов долларов в час..
Шутки шутками но заправляйтесь с запасом , завтра бензин может уже быть по 80 рублей..
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2k
Роман Иду домой. Полчаса назад
Если кто-то терпит убытки, значит кто-то другой наваривается.
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Позвоните в MARVEL, они пришлют своих и все за 5 сек решится.
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134
Сергей Сергей 2 часа назад
Байдена сдуло ветром. «Эвер Гивен» сдуло ветром. Катаклизмы прям.
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41k
Максим Т. 2 часа назад
Жаль, что учитель египетского не выучил русского...
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120k
Игорь Автор поста Максим Т. 2 часа назад
Да пусть лопнуть зенки у нищеброда - неудачника, имеющего самую низкую зарплату на рынке труда.
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