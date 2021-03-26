В России хотят запретить продажу алкоголя покупателям с детьми

С данной инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец.
По словам омбудсмена, родители нередко покупают спиртное и сигареты на глазах своих детей. По мнению уполномоченной, такой пример способствует возникновению раннего интереса у несовершеннолетних к данной продукции.
Как сообщает источник, свою инициативу Волынец уже направила главе Минпромторга Денису Мантурову.
А вот законодатели Алтайского края, не привыкли "ждать у моря погоды" и в первом чтении одобрили законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетиков и зажигалок.
Сообщается, что идея с ограничением продажи изделий, содержащих сжиженный углеводород, у законодателей сомнений не вызвала, однако решение о запрете продажи энергетиков не встретило единодушия в депутатской среде.
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вот он стоит и думает : надо закон придумать чтоб холопы со своими отпрысками не мешали приличным людям бухашку покупать
А то, что они потом "на глазах своих детей" это пьют и курят, её уже не волнует? Странная логика...
На каком расстоянии от покупателя должен находиться ребенок? Что мешает сказать покупателю "Сына, пройди один через кассу и жди меня на выходе". Или они будут изучать камеры в магазине чтобы установить покупатель один или нет?
Маленький, но плюс.
Хотя...
если я закупаюсь на неделю и на ленте среди продуктов питания, бытовой химии итд лежит бутылка-две вина или водки, а рядом бегает мой ребёнок в стиле "купи шоколадку", то мне не продадут этот алкоголь?
Зачем думать о том как будет исполняться закон? Тем кто предлагает и принимает законы - у нас можно вообще не думать. Главное ИБД создавать.
запрет брать с детьми алкоголь, приведет лишь к тому что детей будут перед магазином рядом с привязанными собаками привязывать.
корень пьянства в качестве жизни. люди бухают потому что смотреть трезво на свою жизнь не могут. и дети будут бухать, потому что в ближайшие 40 лет правления путина тут явно жить лучше не станет.
Тетка на вид нормальная, видимо недавно начала побухивать. Так что если бы она была без пацана, то нах.уярилась в ближайшей подворотне. А с таким здравомыслящим ребенком скорее всего завяжет с бухлом.