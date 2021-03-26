В России хотят запретить продажу алкоголя покупателям с детьми

По словам омбудсмена, родители нередко покупают спиртное и сигареты на глазах своих детей. По мнению уполномоченной, такой пример способствует возникновению раннего интереса у несовершеннолетних к данной продукции.





Как сообщает источник, свою инициативу Волынец уже направила главе Минпромторга Денису Мантурову.





А вот законодатели Алтайского края, не привыкли "ждать у моря погоды" и в первом чтении одобрили законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетиков и зажигалок.





Сообщается, что идея с ограничением продажи изделий, содержащих сжиженный углеводород, у законодателей сомнений не вызвала, однако решение о запрете продажи энергетиков не встретило единодушия в депутатской среде.



