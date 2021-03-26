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В России хотят запретить продажу алкоголя покупателям с детьми

В России хотят запретить продажу алкоголя покупателям с детьми (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 10:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   депутаты   инициативы   несовершеннолетние   ограничение   омбудсмены   спиртное   
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С данной инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец.

Источник:

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Метки: Россия   видео   депутаты   инициативы   несовершеннолетние   ограничение   омбудсмены   спиртное   
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61
Лёха 2 часа назад
однажды один депураст зашёл в магазин за коньяком, а там очередь из мамаш, папаш, детей и т.д.
вот он стоит и думает : надо закон придумать чтоб холопы со своими отпрысками не мешали приличным людям бухашку покупать
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34k
Example 6.2.6 7 минут назад
Что им помешает - оставить мелкого на улице и купить что надо? Даже если вы родителям отметку в паспорте будете делать, о том что есть маленький ребёнок, то всё равно ж будут покупать через соседей, друзей итд. Тут личная ответственность нужна и сознательность родителей. Для этого надо вести разъяснительную работу, социалньую рекламу, тока вдумчиво и с умом, а не как у нас тяп-ляп, абы было и денег на этом попилить. Иначе толку с этих инициатив - ноль целых ноль десятых, а депутаты хернёй страдают, имитируя бурную деятельность, как будто других проблем в стране нету.
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5k
Leo Sun Полчаса назад
"По словам омбудсмена, родители нередко покупают спиртное и сигареты на глазах своих детей. По мнению уполномоченной, такой пример способствует возникновению раннего интереса у несовершеннолетних к данной продукции".

А то, что они потом "на глазах своих детей" это пьют и курят, её уже не волнует? Странная логика...


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5k
z0_0b Полчаса назад
Бред.. Рядом на кассе может простой алкаш подойти с пузырём и на глазах ребёнка его купить..
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2k
ЛунныйКотэ Полчаса назад
ага и будут детишки как собаки у магазина привязаные на поводке.
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397
Юрий Полчаса назад
Да, да, давайте введем сухой закон, чего уж там... Давно государство не рушилось. Уже целых 30 лет... Как в 1914 и в 1985. Если народ протрезвеет, то вам же самим валить придется куда только... Власть историю не знает и выводов из прошлого не делает...
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15k
sanchesS80 36 минут назад
"Покупателям с детьми"
На каком расстоянии от покупателя должен находиться ребенок? Что мешает сказать покупателю "Сына, пройди один через кассу и жди меня на выходе". Или они будут изучать камеры в магазине чтобы установить покупатель один или нет?
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20k
BillyBonzz 46 минут назад
ну запретите тогда людям с детьми платить налоги
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18k
Эрик 52 минуты назад
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28k
LEPA 52 минуты назад
Уже пару раз в истории страны,гонения на алкоголь доводили до коренной смены власти. Давайте тов. депутаты,дальше пилите сук на котором сидите. С цигарками ещё чего нибудь новенькое придумайте креативненькое,а то холопам скучно живётся.
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12k
Serg2001 57 минут назад
Вот на хрена несовершеннолеткам энергетики?! Природой так заложено, что в этом возрасте у них и так энергии через край... Пик этой самой энергии. Как разовая палочка-выручалочка в какой-то непростой ситуации энергетик вполне допустим. А на постоянной основе себе сердечно-сосудистую расшатывать...
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7k
Вася Serg2001 46 минут назад
нас к этому давно готовили..
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4k
Mr.X Час назад
Ну ладно, запретят в магазине при детях покупать, но дома то при детях всё равно бухать будут, ещё и на донышке оставят ребёнку, ротик прополоскать для профилактики
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39k
Александр Mr.X Час назад
Вот же детство у вас было...
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652
neo Mr.X Час назад
Отсеются те, кто покупает с детьми, а бухает не при детях.
Маленький, но плюс.
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3k
KL11 Час назад
да запретите уже его совсем по примеру Горбачева. Акциз ни кто государству платить не будет. Ну и молодежь конечно бухать сразу перестанет.
Хотя...
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12k
Объект реальности KL11 56 минут назад
Забыл про самогон.
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56
Алексей 2 часа назад
Прямо вижу картину маслом: на входе в магазин специальный загончик где можно оставить детишек на время покупки алкоголя.
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121k
Редька с хреном Автор поста Алексей Час назад
Скорее за углом наряд полиции во главе с опекой.
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58
Direktor11 Алексей Час назад
а давно уже есть - игровая комната называется, и человек присматривающий за детками есть....купил, положил в камеру хранения, зашел за дитём, забрал из камеры и домой
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56
Алексей Direktor11 Полчаса назад
Так теперь перед каждым магазином Красное&Белое будут подобные загончики. Какие же у нас замечательные депутаты. Всё для детей.
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32
Предмет ненависти 2 часа назад
Как это всё вообще должно контролироваться и регламентироваться?
если я закупаюсь на неделю и на ленте среди продуктов питания, бытовой химии итд лежит бутылка-две вина или водки, а рядом бегает мой ребёнок в стиле "купи шоколадку", то мне не продадут этот алкоголь?
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27k
Игорь Предмет ненависти Час назад
Вы сколько лет живёте в этой стране?
Зачем думать о том как будет исполняться закон? Тем кто предлагает и принимает законы - у нас можно вообще не думать. Главное ИБД создавать.
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7k
Акакий 2 часа назад
перочинный нож и зажигалка, блин, в детстве без этого пацан не пацан был)
запрет брать с детьми алкоголь, приведет лишь к тому что детей будут перед магазином рядом с привязанными собаками привязывать.
корень пьянства в качестве жизни. люди бухают потому что смотреть трезво на свою жизнь не могут. и дети будут бухать, потому что в ближайшие 40 лет правления путина тут явно жить лучше не станет.
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879
gizmo gizmo 2 часа назад
млин, может пора засылать кандидатов в депутаты /депутатов на медосвидетельствование к психиаторам или там тесты какие на когнитивные функции??? вот задрали.... или систему балов какую, инициативу выдвинул, её оценили и зп на следующий месяц - 50%
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3k
KL11 gizmo gizmo Час назад
что-то в этом есть
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
Как-то в магазе женщина с ребенком-школьником покупала продукты и пузырь водки. Пацаненок сказал ей - мама, возьми маленькую, а то я опять в раковину вылью...
Тетка на вид нормальная, видимо недавно начала побухивать. Так что если бы она была без пацана, то нах.уярилась в ближайшей подворотне. А с таким здравомыслящим ребенком скорее всего завяжет с бухлом.
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6k
Летучий Мыш 2 часа назад
Гы, и предложение от алкашни возле магазинчиков" посмотрим за ребёнком. Недорого."
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283
Сергей Летучий Мыш 2 часа назад
точно! к "протру фары, лобовое" добавится еще и это)))
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Всё верно. Либо продавать алкоголь исключительно в специализированных магазинах. Иначе логики нет - сигареты мы стыдливо прячем, а наркотик №1 с красочными броскими этикетками занимает самые почётные видные места в магазинах, зачастую, по соседству с детскими игрушками, хлебом. С пелёнок дети привыкают к обыденности покупки и потребления алкоголя.
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11k
Элитный тигр 2 часа назад
ДБ... "Ну, погоди!" еще раз предложите запретить за сцены курения, идиоты.
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