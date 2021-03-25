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Занимательные картинки

Занимательные картинки (21 фото)

Автор:
25 марта 2021 22:47
Метки: Разное   картинки   приколы   
1088
21
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Пост целиком и полностью состоит из баянов. Так уж вышло.

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Метки: Разное   картинки   приколы   
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25  комментариев
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18k
Андрей Иванов 2 часа назад
Комментарий к фото
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718
Narvinsky 23 минуты назад
Комментарий к фото
"гОвно"!!!
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718
Narvinsky Полчаса назад
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И не поспоришь...
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16k
бат св Полчаса назад
Комментарий к фото
кто работал газосварщиком или газорезчиком, тот поймет
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984
товарищ за углом 37 минут назад
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)))
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13k
Роман 46 минут назад
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У нас на работе пара бухгалтерш друг без друга никогда не ходят в сортир.
Ну п...ц какой-то, что за нах?!
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1k
Йожык Час назад
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1k
Йожык Час назад
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30k
Korolev Час назад
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18k
Андрей Иванов Час назад
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Нахрена он в украинские цвета покрасился?
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18k
Андрей Иванов Час назад
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Большие города...
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30k
Korolev Час назад
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18k
Андрей Иванов Час назад
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Купи самогон, скажи НЕТ! наркотикам
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18k
Андрей Иванов Час назад
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У него же ишак есть, зачем ему козёл
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718
Narvinsky Андрей Иванов 24 минуты назад
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От него говном не воняет
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30k
Korolev 2 часа назад
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17k
babuby 2 часа назад
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Странная у него какая-то маска! И надета не правильно!
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17k
babuby 2 часа назад
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Корову с клеймом однозначно долой, а вот на счёт рыбины надо подумать.
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18k
Андрей Иванов 2 часа назад
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Это с древних времён, когда были пышные кринолины. Вы себе можете представить, как бабы времён мушкетёров садились на горшок? Вторая юбки держала.
А поскольку женщины - животные привычки, то с тех времён и ходят стаями
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4k
TirAn 2 часа назад
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одна может заблудиться
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17k
babuby 2 часа назад
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Ага. Тащить с собой в рюкзаке сырые куриные яйца, несколько десятков километров, будет только хронически упоротый!
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3k
B7243 babuby Час назад
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То есть здоровенная чугунная сковородка ни кого не смущает, а четыре маленьких яичка - это проблема.
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7k
Михаил B7243 16 минут назад
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Да ладно. Это просто обустроенный кемпинг.
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14k
Yorge babuby 14 минут назад
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А сковороду?
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18k
Андрей Иванов 2 часа назад
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Каретка застрянет и придётся разбирать дисковод. У меня друг системотехник один раз такую доставал
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