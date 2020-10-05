15 фраз от наших школьных учителей, которые мы никогда не забудем

Хотели бы вы снова оказаться за партой? Предлагаем прямо сейчас побыть невидимкой на уроке. Каком? Да любом! Мы собрали типичные фразы учителей, которые каждый из нас слышал во время учебы. От некоторых даже мороз по коже до сих пор! Интересно, современные учителя также говорят нашим детям?
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Интересно, современные учителя также говорят нашим детям?
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Трудовик (c)
Выйди вон!
Он же, произнеся эту фразу, добавлял: "...и играем в "Морской бой", но тихо!", брал портфель и уходил в ближайший магазин-"стекляшку". Участник Войны, талантливый Учитель - но выпивал крепко.