15 фраз от наших школьных учителей, которые мы никогда не забудем

Хотели бы вы снова оказаться за партой? Предлагаем прямо сейчас побыть невидимкой на уроке. Каком? Да любом! Мы собрали типичные фразы учителей, которые каждый из нас слышал во время учебы. От некоторых даже мороз по коже до сих пор! Интересно, современные учителя также говорят нашим детям?

10. Сегодня - 5 октября - день учителя. Поздравляем всем причастных! 0

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