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15 фраз от наших школьных учителей, которые мы никогда не забудем

15 фраз от наших школьных учителей, которые мы никогда не забудем (16 фото)

Автор:
05 октября 2020 13:11
Метки: день учителя   картинки   прикол   учеба   учителя   фото   школа   
831
16
Хотели бы вы снова оказаться за партой? Предлагаем прямо сейчас побыть невидимкой на уроке. Каком? Да любом! Мы собрали типичные фразы учителей, которые каждый из нас слышал во время учебы. От некоторых даже мороз по коже до сих пор! Интересно, современные учителя также говорят нашим детям?
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Метки: день учителя   картинки   прикол   учеба   учителя   фото   школа   
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19k
Сибиряк 42 минуты назад
дырка у тебя в жопе и в носу, а здесь отверстие!
Трудовик (c)
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4k
Olga Raudis 12 минут назад
Самый мой страшный ночной кошмар - это укоряющий взгляд математички, Маргариты Петровны. Она никогда не кричала и даже не повышала голос. Но умела ТАК посмотреть, когда ты признался, что забыл домашку! Последней подлюкой себя чувствовала. И еще спустя лет 20 после школы иногда просыпалась от кошмара: я на уроке математики, математичка называет мою фамилию, а у меня домашка не сделана
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164
Вася Полчаса назад
Дневник на стол!
Выйди вон!
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1k
SSD 37 минут назад
Выйди и зайди нормально... (с)
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49k
Андрей 40 минут назад
Наш учитель математики на блеяние типа "А у меня тетрадка дома осталась..." всегда отвечал: "У меня дома тоже много чего под кроватью стоит!"
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49k
Андрей 37 минут назад
Он же, произнеся эту фразу, добавлял: "...и играем в "Морской бой", но тихо!", брал портфель и уходил в ближайший магазин-"стекляшку". Участник Войны, талантливый Учитель - но выпивал крепко.

Он же, произнеся эту фразу, добавлял: "...и играем в "Морской бой", но тихо!", брал портфель и уходил в ближайший магазин-"стекляшку". Участник Войны, талантливый Учитель - но выпивал крепко.
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