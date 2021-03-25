И Андрей Соколов решил стать для этого пацана тем самым пропавшим на войне отцом, так как тот его совсем не помнил. Кульминацией фильма стала сцена его признания Ване в том, что он и есть его родной отец.

Сергей Бондарчук, как режиссер этого фильма, понимал, что от качества именно этой сцены зависит успех всего фильма. Роль Вани играл 6-летний Паша Борискин. Его выбрали среди десятков других мальчуганов и сам Михаил Шолохов утвердил на роль этого белобрысого пацана. Мальчик он был смышленый и способный, но еще не умел читать, поэтому все свои реплики он запоминал на слух, а сценарий ему читала ассистентка режиссера. Это были не первые съемки Паши, так как до этого он уже снялся в двух фильмах.

В целом он играл очень правдоподобно, но сцену, когда он после признания Соколова, бросается ему на шею и плача от радости целует небритого Бондарчука, долго не удавалась. Сергей Федорович планировал снять эту сцену в самом начале работы над фильмом. Но видя, что она не получается такой как он хотел – навзрыд, на разрыв аорты, он отложил её на потом.