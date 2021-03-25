Более шестидесяти лет назад был снят этот фильм, но до сих пор он завораживает зрителей своей жестокой правдой, показывая войну с тяжелой и неприглядной стороны. Зато на этом фоне гораздо более светлым кажется финал этого фильма, когда у главного героя появляется лучик надежды на будущую счастливую семейную жизнь.
Фильм вышел в 1959 году, в разгар «хрущевской оттепели», когда впервые с экрана пленные советские солдаты были показаны не как предатели Родины, а как несчастные люди, пытающиеся выжить в нечеловеческих условиях немецких концлагерей. Но даже выжившие в том аду позже, были еще и жестоко наказаны на Родине.
Герою фильма Андрею Соколову повезло тем, что после побега из немецкого плена, он не попал под каток репрессий, а снова продолжил воевать за свою страну. И остался жив. Но под бомбежками дома погибла его семья, а взрослый сын был убит на фронте в последний день войны.
Оставшись один, он не смог вернутся в свой родной Воронеж, где всё напоминало о прежней жизни, и завербовался водителем на стройку в Урюпинск – в небольшой городок в соседней области.
И там он случайно встретил такого же одинокого маленького мальчика Ваню, который после войны остался сиротой. Мама погибла под бомбёжкой, а отец пропал без вести на фронте.
И Андрей Соколов решил стать для этого пацана тем самым пропавшим на войне отцом, так как тот его совсем не помнил. Кульминацией фильма стала сцена его признания Ване в том, что он и есть его родной отец.
Сергей Бондарчук, как режиссер этого фильма, понимал, что от качества именно этой сцены зависит успех всего фильма. Роль Вани играл 6-летний Паша Борискин. Его выбрали среди десятков других мальчуганов и сам Михаил Шолохов утвердил на роль этого белобрысого пацана. Мальчик он был смышленый и способный, но еще не умел читать, поэтому все свои реплики он запоминал на слух, а сценарий ему читала ассистентка режиссера. Это были не первые съемки Паши, так как до этого он уже снялся в двух фильмах.
В целом он играл очень правдоподобно, но сцену, когда он после признания Соколова, бросается ему на шею и плача от радости целует небритого Бондарчука, долго не удавалась. Сергей Федорович планировал снять эту сцену в самом начале работы над фильмом. Но видя, что она не получается такой как он хотел – навзрыд, на разрыв аорты, он отложил её на потом.
А за это время решил подружиться с мальчишкой более тесно. После съемок они часто вместе гуляли, играли в футбол, Бондарчук угощал его разными сладостями. И мальчишка постепенно перестал его стесняться, в играх легко обнимал и вообще уже считал Бондарчука кем-то средним между своим другом и родственником.
Дело в том, что незадолго до съемок фильма «Судьба человека» его родители развелись. Павел не понимал, почему папа с ними больше не живет, и по-детски очень по нему скучал.
Сергей Федорович решил хотя бы на короткий срок частично в чём-то заменить ему отца. И парень с удовольствием откликнулся. Через четыре месяца, когда основная часть съемок уже была завершена, Бондарчук решил пойти на хитрость. Так как в кадре Паша всё же стеснялся называть его «родненьким папкой», да еще и с нужной эмоцией, он решил записать раздельно аудио-треки и видео-дубли.
Он втроем с Павлом и звукорежиссером выехали в степь, где были одни, и записали несколько аудио-треков, где Павел с надрывом прокричал эти реплики:
«Папка! Родненький! Я знал, что ты меня найдёшь!»
А уже на следующий день, в кабине грузовика сняли несколько видео-дублей этой сцены.
Потом выбрали лучший видео-дубль, наложили на него наиболее пронзительный «степной» аудио-трек, вот и получились в фильме кадры, которые у большинства зрителей вызывали мурашки и слезы на глазах.
Часть съёмок проходила в станице Вёшенская на родине Михаила Шолохова. Между дублями, Пашка, в гриме оборванного Ванюшки, гонял по станице кур, однажды даже залез на чужой огород. Станичники жалели оборванного мальчонку, вначале даже подкармливали его, давали ему одежду, пока Бондарчук всем не объяснил, что парень сыт и всем обеспечен, просто он в таком гриме играет в фильме оборванца.
Несмотря на бесспорные способности, которые были у мальчика, в будущем у него не получилось стать актёром. У Павла Евгеньевича Полунина (чуть позже он взял фамилию отчима) сложилась непростая и затейливая судьба, но это другая история.
Сегодня 68-летний Павел Евгеньевич является обычным московским пенсионером.
Источник:
- Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!"
- Актеры, которые сыграли сразу несколько ролей в одном фильме
- 5 самых горячих киношных женщин-копов
- Что стало с главным героем фильма «Курьер»
- Неизвестный Георгий Вицин
Понравилось51
****
Павел Полунин, 2010
Никто людей из концлагерей в лагеря НЕ САЖАЛ.
Ванечка - шкура ты рядящаяся под коммуниста.
Дед у моей жены бежал из концлагеря, к стати учился с Олегом Кошевым в одном классе, но был старше его, по этому в 1941 году оказался на фронте.
Освобожденных или как дед моей жены, на минуточку скрывался у поляков на ферме (да среди поляков много нормальных людей) проверяли в течении 3-х месяцев в спец лагере ОСВОБОЖДЕННЫХ, где отлично кормили и отлично ЛЕЧИЛИ.
ГАДОВ пытающихся скрыться было пруд пруди, но СМЕРШУ были поставлены очень жесткие рамки - 3-и месяца и человек должен был быть вылечен, одет, паек на дорогу, подъемные и домой!!!
Ваня - прекрати врать что ты мой со партиец, хотя бы честно напиши что ты Ходорковская подстилка.
"кстати", "поэтому", "сопартиец", запятые.