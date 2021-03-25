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Хитрость Сергея Бондарчука, с помощью которой удалось снять самую пронзительную сцену в фильме «Судьба человека»

Хитрость Сергея Бондарчука, с помощью которой удалось снять самую пронзительную сцену в фильме «Судьба человека» (9 фото)

Автор:
25 марта 2021 15:43
Метки: история фильма   кино   роли   
284
9

Более шестидесяти лет назад был снят этот фильм, но до сих пор он завораживает зрителей своей жестокой правдой, показывая войну с тяжелой и неприглядной стороны. Зато на этом фоне гораздо более светлым кажется финал этого фильма, когда у главного героя появляется лучик надежды на будущую счастливую семейную жизнь.

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Метки: история фильма   кино   роли   
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725
★Lucifer★ 3 часа назад
С 1959 по 1966 год Павел снялся в семи фильмах. После школы трижды пытался поступить во ВГИК, но безуспешно. Сменил много профессий: начинал учеником слесаря, затем работал инженером, был секретарем в обкоме комсомола, завотделом в бюро молодежного туризма. В середине 2000-х попал под сокращение. Торговал автозапчастями, потом устроился водителем такси. Сейчас - пенсионер. Живёт в городе Железнодорожный в Московской области.

****
Павел Полунин, 2010
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43k
Хельги Час назад
Вот как можно изгадить рецензию на потрясающий фильм?
Никто людей из концлагерей в лагеря НЕ САЖАЛ.
Ванечка - шкура ты рядящаяся под коммуниста.
Дед у моей жены бежал из концлагеря, к стати учился с Олегом Кошевым в одном классе, но был старше его, по этому в 1941 году оказался на фронте.
Освобожденных или как дед моей жены, на минуточку скрывался у поляков на ферме (да среди поляков много нормальных людей) проверяли в течении 3-х месяцев в спец лагере ОСВОБОЖДЕННЫХ, где отлично кормили и отлично ЛЕЧИЛИ.
ГАДОВ пытающихся скрыться было пруд пруди, но СМЕРШУ были поставлены очень жесткие рамки - 3-и месяца и человек должен был быть вылечен, одет, паек на дорогу, подъемные и домой!!!
Ваня - прекрати врать что ты мой со партиец, хотя бы честно напиши что ты Ходорковская подстилка.
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7k
Andrei Хельги Час назад
Вот как можно испортить хороший комментарий к изгаженной рецензии на потрясающий фильм?
"кстати", "поэтому", "сопартиец", запятые.
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2k
MATPOC 2 часа назад
на детях природа отдыхает( к сожалению конечно, а то бы у нас Гениев пол Москвы было=)
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9k
Мафусаил 2 часа назад
Мда, лютый фильм...Умели снимать...
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16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
что сказать, не все Бандарчуки одинаково бестолковы
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40k
Евгений 2 часа назад
Предатели, репрессии... Автор с козырей начал
отлично прошёлся какаш...ой по шву
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4k
ваня панкин 3 часа назад
вот именно - что пронзительный фильм...
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4k
ваня панкин 3 часа назад
и еще не понимаю одно - как у такого великого режиссера и такой замечательной актрисы родилось такое чудо - феденька...
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3k
VL ваня панкин 3 часа назад
Да уж. Это как визитная карточка херового фильма.
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3k
VL 3 часа назад
Ну как не попинать, как "репрЭссии" не вспомнить....
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3k
VL 3 часа назад
А фильм чудесный. Такое либерастам и отсосышам амерским не снять.
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46k
Albert GER VL 2 часа назад
Ага, в плену побывало больше народу чем во всём ГУЛАГе. Но у них - всех расстреляли.))
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