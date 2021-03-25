ОСТОРОЖНО!!! БОяны присутствуют!!!
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Авторский пост
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Разве такое возможно? Но как?
Очень просто. Я еду в Сибирь, нахожу в селе мужика и спрашиваю у него: “Хочешь жениться на американке?” Он мне отвечает: “Зачем это мне? У нас и свои есть отличные девушки”. А я ему: “Да, но эта американка дочь самого Рокфеллера”. А он мне: “Ооо! Так это меняет дело!”
Затем я еду в Швейцарию и попадаю на совет директоров в банке. Я спрашиваю: “Вы хотите, чтобы сибирский деревенщина был президентом вашего банка?” Мне все в один голос: “Ни за какие коврижки!” А я добавляю: “А что вы скажете, если он зять самого Рокфеллера?” И тут банкиры отвечают: “Ааа! Так это меняет дело!”
Вот я еду к Рокфеллеру и спрашиваю у него: “Хотите выдать дочь за российского мужика?” Рокфеллер возмущается: “Что? Да кто вы такой?!” А я продолжаю: “Дело в том, что он президент швейцарского банка.” “Ммм! Так это меняет дело! Сьюзи! Подойди сюда.
Господин Киссинджер подобрал тебе отличную партию президента швейцарского банка!” А Сьюзи воротит нос: “Фууу!” И тут я ей говорю: “А что если он мужик из Сибири?” “Ооо! Так это меняет дело!” воскликнула Сьюзи.