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Веселые картинки

Веселые картинки (36 фото)

Автор:
25 марта 2021 09:15
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   мемы.   смешные картинки   
2335
36
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Смешные и не очень картинки с просторов интернета.
ОСТОРОЖНО!!! БОяны присутствуют!!!

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Метки: Юмор   мемы.   смешные картинки   
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55  комментариев
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724
narim 2 часа назад
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подруга не найдёт,помада то её)))
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1k
5010_BIRD 14 минут назад
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Цыгане украдут.
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4k
Ыукп 22 минуты назад
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Однажды в интервью с Генри Киссинджером журналист спросил: “Скажите, господин Киссинджер, вас считают основоположником челночной дипломатии. Но что это значит? Объясните, пожалуйста, на примере”. “О, да нет ничего проще, ответил Киссинджер, с помощью челночной дипломатии можно выдать замуж за сибирского деревенщину дочку самого Рокфеллера”.
Разве такое возможно? Но как?
Очень просто. Я еду в Сибирь, нахожу в селе мужика и спрашиваю у него: “Хочешь жениться на американке?” Он мне отвечает: “Зачем это мне? У нас и свои есть отличные девушки”. А я ему: “Да, но эта американка дочь самого Рокфеллера”. А он мне: “Ооо! Так это меняет дело!”
Затем я еду в Швейцарию и попадаю на совет директоров в банке. Я спрашиваю: “Вы хотите, чтобы сибирский деревенщина был президентом вашего банка?” Мне все в один голос: “Ни за какие коврижки!” А я добавляю: “А что вы скажете, если он зять самого Рокфеллера?” И тут банкиры отвечают: “Ааа! Так это меняет дело!”
Вот я еду к Рокфеллеру и спрашиваю у него: “Хотите выдать дочь за российского мужика?” Рокфеллер возмущается: “Что? Да кто вы такой?!” А я продолжаю: “Дело в том, что он президент швейцарского банка.” “Ммм! Так это меняет дело! Сьюзи! Подойди сюда.
Господин Киссинджер подобрал тебе отличную партию президента швейцарского банка!” А Сьюзи воротит нос: “Фууу!” И тут я ей говорю: “А что если он мужик из Сибири?” “Ооо! Так это меняет дело!” воскликнула Сьюзи.
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879
Евгений Полчаса назад
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Жаренная картошка и яишница
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589