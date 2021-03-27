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ПТУШники: чем занимаются на парах те, кто ушел после 9 класса

ПТУШники: чем занимаются на парах те, кто ушел после 9 класса (15 фото)

Автор:
27 марта 2021 07:52
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   на парах   прикол   пту   птушники   студенты   чем занимаются студенты   
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15
ПТУ - это учреждение среднего профессионального образования. Почему-то в России словом "птушники" принято называть не шибко интеллигентную молодежь. Давайте посмотрим фото и выясним причины подобного отношения к студентам ПТУ.
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Метки: Юмор   на парах   прикол   пту   птушники   студенты   чем занимаются студенты   
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Mais Profoza 10 минут назад
Я и не знал, что в стране остались ПТУ...
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Shtoppi Минуту назад
<<ПТУШники: чем занимаются на парах те, кто ушел после 9 класса>>
Судя по фото - прогрессивно деградируют.
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