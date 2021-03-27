<<ПТУШники: чем занимаются на парах те, кто ушел после 9 класса>>

1880
15
ПТУ - это учреждение среднего профессионального образования. Почему-то в России словом "птушники" принято называть не шибко интеллигентную молодежь. Давайте посмотрим фото и выясним причины подобного отношения к студентам ПТУ.
×
3. В каждом учебном заведении есть свои кадры, но считается, что в ПТУ идут те, у кого не хватает знаний или средств для получения высшего образования
А вы где учились?
Источник:
Ссылки по теме:
- Позитивные демотиваторы, от которых у вас улучшится настроение
- Черный-черный юмор, который симпатичен многим
- "Нам с тобой нужно срочно съехаться": нетипичные анкеты с сайтов знакомств
- Темнокожий парень "покрасился" из-за макияжа девушки
- Шедевры гастрономических извращенцев, от которых дыбом встают волосы
26
Понравилось26
Новости партнёров
Загрузка...
Судя по фото - прогрессивно деградируют.