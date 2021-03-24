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История одного гола

История одного гола (4 фото)

Автор:
24 марта 2021 19:27
Метки: история   одного   чемпионата   
584
4
Помните почти волшебную, сказочную победу сборной Дании на Евро 92.
У этой сказки есть и другая сторона, но она не веселая, более того страшная, но божественная.

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Метки: история   одного   чемпионата   
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11  комментариев
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Broscan 3 часа назад
Сентиментален стал на старости лет,но даже если это фейк,то очень красивый и добрый!
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Кетль 41 минуту назад
Тема интересная но не смог читать из-за безграмотности автора.
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Mamin Sibiriak Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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3k
newegg 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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117
Hunde Beißer2 3 часа назад
Это не фейк...Правда от первого до последнего слова.
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31k
Alex 3 часа назад
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Франц Лефорт 3 часа назад
Как датчане выиграли помню,но вот эту историю слышу первый раз. Спасибо,правда до слез!
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