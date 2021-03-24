В 1992 году по политическим причинам сборная Югославии была отстранена от участия в турнире проходившем в Швеции.

Это событие типичный "Черный лебедь", привело к тому, что не попавшая на турнир и проводящая в отпуске на курортах сборная Дании, была приглашена заменить югославов.

По началу никто в Дании не поверил в эту новость, все думали розыгрыш.



Потом не верил в это тренер датчан Рихард Меллер-Нильсон, позже когда уже стало ясно, что это не розыгрыш, стали собирать датских футболистов со всех курортов мира, дело это было очень сложное, хотя бы потому-что и футболисты думали, что это розыгрыш и вешали трубки.



С большим трудом тренеру удалось уговорить футболистов прибыть в расположении сборной.

К примеру Михаэль Лаудруп не приехал, он, конфликтовал с тренером, и не хотел прерывать свой отдых, тем более все в мире понимали, что Дания едет на турнир в качестве статистов.

Это понимал и Меллер-Нильсон, поэтому он попросил футболистов не прерывать отдых, так как после трех игр каждый смог бы продолжить его.



У команды не было ни плана тренировок, ни анализа соперников, вообще ничего не было.

Идея была в том, что выйдем на поле, коснемся мяча, а там видно будет, что делать дальше