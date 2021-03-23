Жена Брюса Уиллиса трогательно поздравила его с 12-летием брака

Бывшая жена Брюса Уиллиса, Деми Мур, брак с которой продлился почти 13 лет, тоже отправила актеру добрые пожелания в день его рождения. Уиллис и Мур - родители трех дочерей и по сей день остаются в хороших отношениях.



"С днём рождения, BW! Ты единственный в своем роде! Так благодарна тебе за этих трех красивых девушек и за наши смешанные семьи", - написала она. На приложенном снимке как раз показано, как примерно выглядит "смешанная семья" - бывшие, которые общаются и дружат с нынешними, и это совершенно нормально.



Уиллис и Мур поженились в ноябре 1987 года, но в конце концов объявили о своем разводе в июне 1998 года. Их развод был завершен в октябре 2000-го.