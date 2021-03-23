Жена Брюса Уиллиса трогательно поздравила его с 12-летием брака

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В пятницу Брюсу Уиллису исполнилось 66 лет, а в воскресенье 21 марта они с Эммой Хеминг Уиллис радостно отметили очередную годовщину свадьбы. "Вот как выглядят 12 лет совместной жизни", - написала Эмма, опубликовав трогательный снимок в соцсетях.
Эти двое вместе уже 12 лет, а это не шутка!
Эмма Хеминг Уоллис в своем Инстаграме написала очень искренние слова о муже: "Я действительно люблю этого парня до Луны и обратно! Хотя бывали времена, когда я с удовольствием высадила бы его на Луну и вернулась бы на Землю одна. Ведь так и выглядят 12 лет брака, верно? У нас было много фантастических взлетов и унылых падений. Но он - абсолютно мой человек".
Эмма Хеминг Уоллис в своем Инстаграме написала очень искренние слова о муже: "Я действительно люблю этого парня до Луны и обратно! Хотя бывали времена, когда я с удовольствием высадила бы его на Луну и вернулась бы на Землю одна. Ведь так и выглядят 12 лет брака, верно? У нас было много фантастических взлетов и унылых падений. Но он - абсолютно мой человек".
"Ни с одним человеком на свете я бы больше не хотела пройти этот безумный путь, который называют браком, - только с ним. Он моя семья, он дал мне семью (и даже больше), о которой я мечтала, и я люблю его до глубины души. Поздравляю с 12-летней годовщиной, моя радость".
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У любящей пары две дочери -8-летняя Ивлин и 6-летняя Мейбл. В день годовщины свадьбы родителей девочки написали им поздравительные открытки. "Папе и маме" - написано на конверте.
Чуть ранее, 19 марта в пятницу, жена Брюса Уиллиса поздравляла его с днем рождения: "С днем рождения, самая большая любовь в моей жизни! Этот парень вошел в мою жизнь и с тех пор каждый день переворачивает ее с ног на голову - это выматывает... Он самый замечательный человек из всех, кого я знаю, и я благодарю свою судьбу за это счастье каждый божий день".
Бывшая жена Брюса Уиллиса, Деми Мур, брак с которой продлился почти 13 лет, тоже отправила актеру добрые пожелания в день его рождения. Уиллис и Мур - родители трех дочерей и по сей день остаются в хороших отношениях.
"С днём рождения, BW! Ты единственный в своем роде! Так благодарна тебе за этих трех красивых девушек и за наши смешанные семьи", - написала она. На приложенном снимке как раз показано, как примерно выглядит "смешанная семья" - бывшие, которые общаются и дружат с нынешними, и это совершенно нормально.
Уиллис и Мур поженились в ноябре 1987 года, но в конце концов объявили о своем разводе в июне 1998 года. Их развод был завершен в октябре 2000-го.
"С днём рождения, BW! Ты единственный в своем роде! Так благодарна тебе за этих трех красивых девушек и за наши смешанные семьи", - написала она. На приложенном снимке как раз показано, как примерно выглядит "смешанная семья" - бывшие, которые общаются и дружат с нынешними, и это совершенно нормально.
Уиллис и Мур поженились в ноябре 1987 года, но в конце концов объявили о своем разводе в июне 1998 года. Их развод был завершен в октябре 2000-го.
Через несколько лет Уиллис снова обрел любовь - с Эммой Хеминг. Они поженились 21 марта 2009 года, и среди гостей на свадьбе, конечно же, присутствовала бывшая жена Деми Мур, их общие дочери - Румер, Скаут и Таллула, а также тогдашний муж Деми Мур - Эштон Катчер.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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