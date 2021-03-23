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Жена Брюса Уиллиса трогательно поздравила его с 12-летием брака

Жена Брюса Уиллиса трогательно поздравила его с 12-летием брака (7 фото)

Автор:
23 марта 2021 16:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: брак   брюс уиллис   годовщина   деми мур   звездный брак   звезды   шоу бизнес   
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В пятницу Брюсу Уиллису исполнилось 66 лет, а в воскресенье 21 марта они с Эммой Хеминг Уиллис радостно отметили очередную годовщину свадьбы. "Вот как выглядят 12 лет совместной жизни", - написала Эмма, опубликовав трогательный снимок в соцсетях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: брак   брюс уиллис   годовщина   деми мур   звездный брак   звезды   шоу бизнес   
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23k
Григорий 19 минут назад
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Лис 12 минут назад
Кстати дядько Брюс отлично поёт блюз. Рекомендую.
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6k
Летучий Мыш Полчаса назад
Дружить семьями -это чудесно, но на этом фото я однозначно опознаю только Уиллиса, даже жен не могу разобрать, кто прошлая, кто нынешняя, а вооон те два молодых мужика -они вообще чьи?

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12k
KOSTELLO Полчаса назад
Брюска суперстар уже.
Эх время, куда ты летишь......
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4k
Tatyana 49 минут назад
Брюс красавчик! А главное, как ему удаётся держать всех своих женщин в мире?
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