В Анапе пожаловались на бар, в котором при детях устроили стриптиз

В Анапе произошёл скандал из-за опубликованного в соцсетях видео из кафе-бара "Морская звёздочка", где устроили стриптиз-вечеринку в присутствии малолетних детей. Очевидцы обвиняют заведение в отсутствии возрастного контроля. Однако владельцы бара говорят, что билеты на мероприятие покупают взрослые, а воевать с ними из-за того, что они притащили с собой детей, охранники не будут и не могут — нет таких полномочий.



