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В Анапе пожаловались на бар, в котором при детях устроили стриптиз

В Анапе пожаловались на бар, в котором при детях устроили стриптиз

Автор:
01 августа 2023 19:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   анапа   бар   дети   скандал   стриптиз   
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В питейном заведении же обвиняют нерадивых родителей, которые тащат детей на представление для взрослых.

В Анапе произошёл скандал из-за опубликованного в соцсетях видео из кафе-бара "Морская звёздочка", где устроили стриптиз-вечеринку в присутствии малолетних детей. Очевидцы обвиняют заведение в отсутствии возрастного контроля. Однако владельцы бара говорят, что билеты на мероприятие покупают взрослые, а воевать с ними из-за того, что они притащили с собой детей, охранники не будут и не могут — нет таких полномочий.


Это платное мероприятие, они заранее бронируют эти столы. Этим вопросом должен заниматься инспектор ПДН. Они купили билеты, стол забронировали, заказ сделали. Они приходят в девять часов, а мероприятие начинается после 11 часов. Что нам их пинком выгнать?

Владельцы заведения добавили, что стараются сделать российский курорт более популярным и организовывают множество подобных вечеринок, и мероприятия с полуголыми людьми привлекают толпы туристов, которые получают от увиденного удовольствие.


Мы же на летней эстраде, когда танцуют полуголые, концерт не закрываем, не выгоняем тысячу людей на улицу. Здесь тоже голые и смешные. Ну подумаешь она сняла блузку. Весь пляж так ходит, ну давайте весь пляж выгоним. А это пляжная территория

В Сети тем не менее продолжают критиковать и руководство бара, и "родителей-деградантов". На питейное заведение, возможно, совсем скоро напишут заявление в полицию. Во всяком случае, многие из комментаторов грозились это сделать.

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Метки: Видео   анапа   бар   дети   скандал   стриптиз   
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12  комментариев
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11k
Владимир 2 часа назад
Че уж сразу в публичный дом не потащили? Или в интим шоп? И вопрос к охране или администрации, какого, в питейное заведение, детей пускаете?
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1k
КАКАнгел 21 минуту назад
ну в 23 часа начинаются эротические шоу , это любому понятно , если учитывать что это не детское заведение . Да и в 23 дети должны спать как дохлые суслики. Даже в Египте вечерняя программа не для детей (всякие игры . танцы и конкурсы красоты ) , А уж что говорить про не мусульманские страны и наши курорты в том числе . Так что родители сами виноваты или идиоты или лицемеры.
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1k
zu4ara Полчаса назад
Какие родители, такие и дети. Шалавами не рождаются, шалавами становятся. Бл@ди выращивают бл@дей. Они потом пригодятся... Вообще не жаль...
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248
Человече Z 50 минут назад
Детей? В бар (на секундочку, не кафе, даже нне ресторан, где "пьют и закусывают")? Вечером, в 23-00 (на секундочку, в 23-00 это уже ночная программа)? И - претензии к руководству бара и заявление в полицию?
Кукуха ни у когго не поехала? Какие дети в баре в 23-00?
Руководство бара если не идиоты,должны записать всех кто был с детьми в этот вечер и потом что-то вякал. И ничего не надо делать вообще, надо просто подать встречный иск в органы опеки. Уверен, на сто процентов - геморроя типа родиттелям от органов опеки будет на порядок больше, чем у руковлодства этого несчатного бара...
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3k
Дмитрий 54 минуты назад
А какого хрена детей ведут в бар, да еще и поздним вечером?
На этих родителей нужно настучать в опеку.
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67
Сергей Салем 55 минут назад
Администрация заведения всегда имеет право отказать своим клиентам в их присутствии, если они нарушают нормы морали и этики. Ни одни правоохранительные органы не могут им в этом препятствовать. Просто администрация пожалела, что уйдут клиенты, уйдут и их деньги.
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17k
K7OO Час назад
Видимо, родители подумали, что в этом шалмане показывают стриптиз для детей, с персонажами из детских сказок. А охранники наверняка решили, что дети слепые. В итоге никто не виноват, понять и простить.
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147
Мандалай Иванович 2 часа назад
дети по пьянке не поняли что такое стриптиз ))))))
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10k
MakDag 2 часа назад
Дано известно, что Анапа это город для детей, поэтому что родители делали в баре, - непонятно.
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