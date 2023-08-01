В Анапе пожаловались на бар, в котором при детях устроили стриптиз

В питейном заведении же обвиняют нерадивых родителей, которые тащат детей на представление для взрослых.
В Анапе произошёл скандал из-за опубликованного в соцсетях видео из кафе-бара "Морская звёздочка", где устроили стриптиз-вечеринку в присутствии малолетних детей. Очевидцы обвиняют заведение в отсутствии возрастного контроля. Однако владельцы бара говорят, что билеты на мероприятие покупают взрослые, а воевать с ними из-за того, что они притащили с собой детей, охранники не будут и не могут — нет таких полномочий.
Это платное мероприятие, они заранее бронируют эти столы. Этим вопросом должен заниматься инспектор ПДН. Они купили билеты, стол забронировали, заказ сделали. Они приходят в девять часов, а мероприятие начинается после 11 часов. Что нам их пинком выгнать?
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Владельцы заведения добавили, что стараются сделать российский курорт более популярным и организовывают множество подобных вечеринок, и мероприятия с полуголыми людьми привлекают толпы туристов, которые получают от увиденного удовольствие.
Мы же на летней эстраде, когда танцуют полуголые, концерт не закрываем, не выгоняем тысячу людей на улицу. Здесь тоже голые и смешные. Ну подумаешь она сняла блузку. Весь пляж так ходит, ну давайте весь пляж выгоним. А это пляжная территория
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В Сети тем не менее продолжают критиковать и руководство бара, и "родителей-деградантов". На питейное заведение, возможно, совсем скоро напишут заявление в полицию. Во всяком случае, многие из комментаторов грозились это сделать.
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Шоу в 23-00, когда детей спать давно пора
Ст. 5.35 коап РФ - ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
Кукуха ни у когго не поехала? Какие дети в баре в 23-00?
Руководство бара если не идиоты,должны записать всех кто был с детьми в этот вечер и потом что-то вякал. И ничего не надо делать вообще, надо просто подать встречный иск в органы опеки. Уверен, на сто процентов - геморроя типа родиттелям от органов опеки будет на порядок больше, чем у руковлодства этого несчатного бара...
На этих родителей нужно настучать в опеку.