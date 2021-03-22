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Эммануил Геллер - мастер эпизода. Вы точно видели его во многих культовых фильмах

Эммануил Геллер - мастер эпизода. Вы точно видели его во многих культовых фильмах (5 фото)

Автор:
22 марта 2021 18:09
Метки: Эммануил Геллер   мастер   фильм   эпизод   
990
5
Все-таки Леонид Гайдай был, конечно, гениальным режиссером. Возможно, даже лучшим в истории нашего кино. Известно, что каждую сцену в своих искрометных фильмах Гайдай снимал, а потом монтировал, буквально, с секундомером в руках. Именно поэтому его картины так легко смотрятся. Вот, например, первая сцена из "Операции Ы" длится всего 50 секунд, но какая она смешная и поучительная! Шурик - бескорыстный человек, привыкший всем помогать и уступать.
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Метки: Эммануил Геллер   мастер   фильм   эпизод   
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260k
Booharik 7 часов назад
Глянул на лицо актёра и вспомнил короткий эпизод из фильма "12 стульев", снятого М. Захаровым. Э.Геллер сыграл старика в ресторанчике, где Киса и Ося "распрягали" Кислярского, обедая на его деньги, и где Ипполит Матвеевич сказал знаменитую фразу: "Я думаю, торг здесь не уместен".
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51k
Похабыч 2 часа назад
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1
Филипп Преображенский 5 часов назад
Не пост, а высер. По-другому не сказать. Так скупо упомянуть величайшего актера. Причем примеры ролей приведены в фильмах, которые мало кто видел, кроме " Операция Ы". А про фильмы, которые видели почти все - ни слова. Это и "Кавказская пленница" - шашлычник, и "Новые приключения неуловимых" грек-лодочник, это и "Неисправимый лгун" Рахтан, главный слуга, и в обоих "12 стульев" кавказец в шашлычной / старьёвщик, купивший вещи у отца Фёдора, и "Покровские ворота" Савельич, дедушка Яши. Всего около 120 эпизодических ролей, и каждая гениальна.
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53k
Андрей 5 часов назад
А это не он глотал валидол во время сеанса одновременной игры в "Кавказской пленнице"?
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60k
Viktor Андрей 5 часов назад
Нет, он там шашлычник, а валидол употреблял Слободской Морис Романович.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Слободской,_Морис_Романовичhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Слободской,_Морис_Романович
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13k
Corvus Corax 6 часов назад
Отлично его помню в "Зеленом огоньке"... Посмотрел, где он снимался - оказалось невероятно много...
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4k
yahaomsk 7 часов назад
c Мироновым в "12 стульях" тоже он был ?
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