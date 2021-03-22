Пассажир, который вместе с ним пытается сесть в автобус, сначала относится к Шурику позитивно и с юмором, но ему все-таки надо ехать, и в конце Шурик начинает его уже очень сильно раздражать. В этом эпизоде с Александром Демьяненко сыграл талантливый актер Эммануил Геллер, о котором не так много известно.



Настоящая фамилия Эммануила Геллера - Хавкин. Он родился в 1898 году в Екатеринославе (позже Днепропетровск, Днепр). Эммануил закончил школу, после чего его призвали в армию, откуда он демобилизовался в 1920 году. С детства Эммануилу нравилось выступать перед зрителями, поэтому Хавкин отправился в Москву и поступил в Государственный театральный техникум имени Луначарского, где научился виртуозно владеть своей мимикой. Закончив техникум, в 1927 году Хавкин перешел на работу в Московский Театр Сатиры, там же он взял себе псевдоним Геллер. Впоследствии, Геллер сменил несколько сцен, а с 1950-х годов он состоял в штате Театра-студии киноактера.