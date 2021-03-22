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Все-таки Леонид Гайдай был, конечно, гениальным режиссером. Возможно, даже лучшим в истории нашего кино. Известно, что каждую сцену в своих искрометных фильмах Гайдай снимал, а потом монтировал, буквально, с секундомером в руках. Именно поэтому его картины так легко смотрятся. Вот, например, первая сцена из "Операции Ы" длится всего 50 секунд, но какая она смешная и поучительная! Шурик - бескорыстный человек, привыкший всем помогать и уступать.
Пассажир, который вместе с ним пытается сесть в автобус, сначала относится к Шурику позитивно и с юмором, но ему все-таки надо ехать, и в конце Шурик начинает его уже очень сильно раздражать. В этом эпизоде с Александром Демьяненко сыграл талантливый актер Эммануил Геллер, о котором не так много известно.
Настоящая фамилия Эммануила Геллера - Хавкин. Он родился в 1898 году в Екатеринославе (позже Днепропетровск, Днепр). Эммануил закончил школу, после чего его призвали в армию, откуда он демобилизовался в 1920 году. С детства Эммануилу нравилось выступать перед зрителями, поэтому Хавкин отправился в Москву и поступил в Государственный театральный техникум имени Луначарского, где научился виртуозно владеть своей мимикой. Закончив техникум, в 1927 году Хавкин перешел на работу в Московский Театр Сатиры, там же он взял себе псевдоним Геллер. Впоследствии, Геллер сменил несколько сцен, а с 1950-х годов он состоял в штате Театра-студии киноактера.
Настоящая фамилия Эммануила Геллера - Хавкин. Он родился в 1898 году в Екатеринославе (позже Днепропетровск, Днепр). Эммануил закончил школу, после чего его призвали в армию, откуда он демобилизовался в 1920 году. С детства Эммануилу нравилось выступать перед зрителями, поэтому Хавкин отправился в Москву и поступил в Государственный театральный техникум имени Луначарского, где научился виртуозно владеть своей мимикой. Закончив техникум, в 1927 году Хавкин перешел на работу в Московский Театр Сатиры, там же он взял себе псевдоним Геллер. Впоследствии, Геллер сменил несколько сцен, а с 1950-х годов он состоял в штате Театра-студии киноактера.
Геллер был ярко выраженным комиком. Впервые он появился в кино в 1932 году, и сыграл в 87 картинах. Правда, Геллер ни разу не снялся с главной роли. Актер был мастером эпизода. В 1964 году Геллер вышел на пенсию, но продолжил сниматься до 1990 года. Самые известные из картин, в которых принимал участие Эммануил, вы точно смотрели. Например, "Сердца четырех". Помните горца в шапке, который приставал к Колчину, требуя освободить телефонную будку? Это Геллер.
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А дедушку Яши в "Покровских воротах" помните? Это тоже Эммануил Геллер!
О личной жизни Геллера известно немногое. Его жена, Ольга Соколова была младше на 11 лет. Геллер был однолюбом и до конца дней хранил верность своей жене. К сожалению, в мае 1990 года Эммануила Геллера не стало, но фильмы, в которых он сыграл, мы будем смотреть еще очень много раз.
О личной жизни Геллера известно немногое. Его жена, Ольга Соколова была младше на 11 лет. Геллер был однолюбом и до конца дней хранил верность своей жене. К сожалению, в мае 1990 года Эммануила Геллера не стало, но фильмы, в которых он сыграл, мы будем смотреть еще очень много раз.
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Метки: Эммануил Геллер мастер фильм эпизод
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