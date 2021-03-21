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Смешные комментарии и картинки из соцсетей

Смешные комментарии и картинки из соцсетей (21 фото)

Автор:
21 марта 2021 06:04
Метки: картинка   прикол   смешная   
1194
21
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Смешные комментарии и картинки из соцсетей.
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Метки: картинка   прикол   смешная   
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2k
Master Bo 44 минуты назад
Комментарий к фото
"....Окончательно уверен я, что в моём происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ей небесное, старушке. Правда, голову всю исполосовали зачем-то, но это до свадьбы заживёт. Нам на это нечего смотреть».
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4k
sew 4 минуты назад
Комментарий к фото
Как же бесят такие посты. Что не так? Кот под подушкой (который может оказаться "шумами" фотографии), сломанные очки, зарядное к телефону не того цвета, чужая майка на жене, чужая жена? Что, млять, не так?!?
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13k
Габит Калыков Полчаса назад
Комментарий к фото
Что хорошо в групповом сексе - можно сочкануть.
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801
Лучший Друг Габит Калыков 6 минут назад
Комментарий к фото
От слова "сочок"?
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13k
Габит Калыков Полчаса назад
Комментарий к фото
Это одно яйцо?!
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57k
Александр Ломовицкий Габит Калыков 9 минут назад
Комментарий к фото
видно же что не одно . кладка
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13k
Габит Калыков Полчаса назад
Комментарий к фото
А гимн разрешили сыграть?
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13k
Габит Калыков 37 минут назад
Комментарий к фото
Нашелся Степан! Сообщите ей:
Ссылка youtu.be
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20k
Ратибор Час назад
А что тут не так?
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2k
Пластичный Дятел Ратибор Минуту назад
при нормальном разрешении картинки видно что из под матраса в углу кровати выглядывает глаз негра.
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2k
santyago 2 часа назад
так а чего там не слава Богу с фото жены?? Я полчаса пялился, ничего не понял, что он там такое увидел?? Объясните плиз!!!
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17k
Anna santyago 44 минуты назад
там из под подушки негра видно, тупой баян прост
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27k
Snork Snorkoff 2 часа назад
И да, сидя с жалостливой харей у Магнита, он больше заработает. ))

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