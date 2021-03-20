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1941 год глазами немцев

1941 год глазами немцев (2 фото)

Автор:
20 марта 2021 16:54
Метки: Советский союз   вов   герои   
1034
2
Русского солдата мало убить, его надо еще и повалить!
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Метки: Советский союз   вов   герои   
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803
Stranger2018 2 часа назад
Боюсь нарваться на минусы, на ютубе в серии фильмов ВЕЛИКАЯ ВОЙНА озвучиваются потери СССР и Германии. Так вот, не помню при каком то глобальном противостоянии (то ли Курская битва, то ли... Хоть убейте не помню...), потери СССР (убитые, раненные) - 200+ тыс.человек, потери Германии (убитые, раненные) - 60+ тыс.человек...
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55k
Парагвайский шпион Полчаса назад
К немцам, отношение нейтральное. Живы, ну и живы. Простите, но... Эти ТВАРИ напали на МОЮ страну. Учинили войну, которая отбросила нас назад. Наши военно-пленные подвергались пыткам и уничтожению. В то время как, американские и британские пленные имели КОФЕ по утрам... У меня отношение к Германии - спокойное. Живы, ну и ладно. Не более того. "Союзники" @лять.... До поры до времени. Пока англо-саксы не построят новую интригу, по которой нам нужно будет снова воевать. АУ, Германия!!! Там у вас немцы-то остались? Ну хоть какие???
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−57
С миру по нитке Час назад
Только вот тупая немчура и др европейские страны до сих пор не знает что в этой стране культур и народов очень много и только сплотившись в один в один суперэтнос они победили эту войну в стратегическом плане кстати мы им проигрывали по всем фронтам хотя бы потому что они дошли до Ленинграда .
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46k
Albert GER С миру по нитке 46 минут назад
шо такое " суперэтнос"???
от тебя бандерлогом воняет за 1000километров. ещё скажи сверхчеловеки и киборги, а остальные унтерменьши. Об этносе и речи никогда не шло тогда.
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1k
ah3007 С миру по нитке Полчаса назад
Стесняюсь спросить, а кто до Берлина дошёл?
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