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Подборка гифок на различный вкус.
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Авторский пост
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Метки: Юмор гифки на различный вкус прикольные смешные
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Так вот она, предыстория! )))
Виброход. Ещё в журнале "Юный техник" было хрен знает в каком году. Только вместо болта была обычная резинка-стёрка. Гораздо безопаснее, кстати.