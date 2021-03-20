29 июля 1967 года около 11 утра в Тонкинском заливе сгорел американский авианосец «Форрестол». Вместе с боевой посудиной во славу Одина и его супруги Фрейи очистительному огню были преданы истребители в количестве 21 штуки. При содействии папы-адмирала комиссия пришла к мысли, что первопричиной взрыва была ракета. Но не с берега, а с одного из своих же штурмовиков.

Она сорвалась и ударила по баку впереди стоящего «Скайхока», а тот факт, что посреди бушующей стихии в кабине своего самолёта А-4 сидел и виновато улыбался будущий сенатор был оставлен без внимания - равно как и то, у "Ванятки" не хватало одной боевой ракеты на его "пепелаце"...