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Автор:
20 марта 2021 00:47
Метки: интересно   история   факты   
733
5

Для начала, несколько слов о самом Джоне - чтобы портрет "хероя" нарисовался поярче... Итак, холодным октябрём 1967 года будущий политик был сбит во время авианалёта на Ханой. Сейчас уже сложно сказать наверняка, что послужило тому причиной - то ли мужской журнал, лежащий поверх приборной панели, то ли военная Фортуна повернулась к разносчику демократии копчиком.

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Метки: интересно   история   факты   
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21k
Юрьевич 7 часов назад
Красиво автор излагает


Кстати, официальной причиной пожара на авианосце был объявлен «скачок напряжения в бортовой сети».
Вокруг погибло 134 человека, а у него только пара ожогов и папа адмирал отмазал от трибунала...

А как он спасся когда зацепил крылом ЛЭП - это вообще фантастика, обычно в этой ситуации лётчики не только не успеют дернуть ручку катапульты, но слова "мама" сказать.

Ну а заключительную точку в его военных подвигах поставила советская ракета ЗРК С-75... Почему вьетнамские крестьяне его сразу после приземления не изрубили в лапшу мотыгами тоже из области фантастики. Они почему-то очень не любили американских лётчиков, кушать не могли как не любили, а этого отвезли в больницу...

Ну очень везучий этот Зигзаг МакКряк
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12k
Роман 20 минут назад
Спасибо, поржал! Пост отличный!
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3k
newegg 4 часа назад
Автор просто врет, аварию на авианосеце «Форрестол» многократно разбирали.
29 июля 1967, когда самолёты были готовы ко взлёту, из F-4B #110 , из стоявшего напротив самолёта Маккейна, самопроизвольно стартовал реактивный снаряд Mk 32 «Zuni», находившийся в подкрыльевой кассетнице LAU-10 (известная своей ненадёжностью).
За штурвалом A-4, отмеченного на схеме номером #416, находился капитан Джон Маккейн.
Согласно регламенту, подключение электрического разъёма («pigtail» connection) к пусковой установке LAU-10 и удаление предохранительной чеки (triple ejector rack, TER) разрешалось только после заезда самолёта на катапульту. На «Форрестоле» же подключение разъёма зачастую происходило на складе боеприпасов. Если после этого по какой-то причине чека оказывалась удалённой (сильный порыв ветра мог выдернуть чеку за привязанную к ней широкую ленту), не исключалось срабатывание ракеты от скачка напряжения при переключении самолёта с внешнего источника электроснабжения на внутренний.
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2k
Виталий Касандров newegg 3 часа назад
Сильный порыв ветра мог вырвать чеку от гранаты -ну как бы и в политике Джон такие оправления своих провалов выдвигал .
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1k
Палыч 6 часов назад
https://www.kp.ru/daily/25874/2838093/https://www.kp.ru/daily/25874/2838093/

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130
阿鋒 7 часов назад
Когда слабоумие и «отвага» зашкаливают! А фотки интересные.
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