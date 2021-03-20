Для начала, несколько слов о самом Джоне - чтобы портрет "хероя" нарисовался поярче... Итак, холодным октябрём 1967 года будущий политик был сбит во время авианалёта на Ханой. Сейчас уже сложно сказать наверняка, что послужило тому причиной - то ли мужской журнал, лежащий поверх приборной панели, то ли военная Фортуна повернулась к разносчику демократии копчиком.
А может, "помогли" связи бати-военного, благодаря которым парень доучился и оказался допущен к технике...
Надо отметить, что в случае пленения летунов сердобольные вьетнамцы обычно сильно били последних ногами, камнями и палками по организму в рамках борьбы за мир во всём мире - дабы выбить нелепые мысли о войне и признания в полном раскаянии за неправильный образ стремительно сокращающейся жизни. Маккейна же не только не обижали (почти!), но даже отправили в тюрьму с настоящими кроватями и едой, а не отдали на поругание змеям и обезьянам на рисовом поле, хоть Джон и был готов на эксперименты.
Хотя тут в "достоверном рассказе" политика есть небольшая нестыковка: "Ванятка" Маккейн неоднократно бил себя пяткой в грудь и кричал о поругании офицерской чести (впрочем, без подробностей), ударах крепкой вьетнамской ладошки по разным местам, которые он отказался показать даже на кукле, и моральных страданиях в целом в процессе добывания из него военной тайны, чему он доблестно и успешно противостоял. Однако Чан Чонг Дует, начальник вьетнамской тюрьмы Хоа Ло, утверждает, что адмиральского отпрыска никто и пальцем не тронул — он считался VIP-пленным.
Более того, в те суровые годы медицинскую помощь оказывали только тем воинам страны Заходящего Солнца, которые, так сказать, твёрдо вставали на путь сотрудничества с администрацией: делились с внимательным персоналом сокровенными мыслями, рассказывали секретики и показывали на карте всякие интересности. Особо успешным рассказчикам даже вручали "Вьетнамский Оскар" с занесением в грудную клетку - свинцовую статуэтку дятла на барабане, но это не точно...
Так что же там за история с наградой?
Джон Маккейн - самый результативный борец с армией США: этот бравый сын и внук адмиралов умудрился вывести из строя более 20 истребителей и один авианосец. Людей по другую сторону баррикад борьбы добра со здравым смыслом и за меньшее награждали, а тут такие показатели!..
Свой первый самолёт Маккейн утопил возле побережья Техаса, но сам спасся - на радость силам ПВО СССР, так сказать. Ну а папа-адмирал помог комиссии закрыть глаза на причины аварии.
В Европе, куда его сослали, "Ванятка" выступил поначалу бледно - всего лишь залетел в запретную зону над британским Гибралтаром, где его едва не сбили. Техника не пострадала, Маккейн обделался лёгким испугом. Однако парень реабилитировался позже - во время одного из полетов в Испании он зацепил крылом истребителя ЛЭП и доблестно уничтожил уже второй вражеский (ну, в смысле свой) самолёт.
Звёздный час Джона настал во время настоящей войны.
29 июля 1967 года около 11 утра в Тонкинском заливе сгорел американский авианосец «Форрестол». Вместе с боевой посудиной во славу Одина и его супруги Фрейи очистительному огню были преданы истребители в количестве 21 штуки. При содействии папы-адмирала комиссия пришла к мысли, что первопричиной взрыва была ракета. Но не с берега, а с одного из своих же штурмовиков.
Она сорвалась и ударила по баку впереди стоящего «Скайхока», а тот факт, что посреди бушующей стихии в кабине своего самолёта А-4 сидел и виновато улыбался будущий сенатор был оставлен без внимания - равно как и то, у "Ванятки" не хватало одной боевой ракеты на его "пепелаце"...
Почти все свидетели пожара - а это 134 человека! - уже никому и ничего рассказать не смогли, ибо были, как и Джон, в гуще событий, но не в кабинах самолётов... Ну, Вы же знаете - эти ракеты так непредсказуемы и опасны! Сам авианосец был выведен из строя более чем на год...
Источник:
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Кстати, официальной причиной пожара на авианосце был объявлен «скачок напряжения в бортовой сети». Вокруг погибло 134 человека, а у него только пара ожогов и папа адмирал отмазал от трибунала...
А как он спасся когда зацепил крылом ЛЭП - это вообще фантастика, обычно в этой ситуации лётчики не только не успеют дернуть ручку катапульты, но слова "мама" сказать.
Ну а заключительную точку в его военных подвигах поставила советская ракета ЗРК С-75... Почему вьетнамские крестьяне его сразу после приземления не изрубили в лапшу мотыгами тоже из области фантастики. Они почему-то очень не любили американских лётчиков, кушать не могли как не любили, а этого отвезли в больницу...
Ну очень везучий этот Зигзаг МакКряк
29 июля 1967, когда самолёты были готовы ко взлёту, из F-4B #110 , из стоявшего напротив самолёта Маккейна, самопроизвольно стартовал реактивный снаряд Mk 32 «Zuni», находившийся в подкрыльевой кассетнице LAU-10 (известная своей ненадёжностью).
За штурвалом A-4, отмеченного на схеме номером #416, находился капитан Джон Маккейн.
Согласно регламенту, подключение электрического разъёма («pigtail» connection) к пусковой установке LAU-10 и удаление предохранительной чеки (triple ejector rack, TER) разрешалось только после заезда самолёта на катапульту. На «Форрестоле» же подключение разъёма зачастую происходило на складе боеприпасов. Если после этого по какой-то причине чека оказывалась удалённой (сильный порыв ветра мог выдернуть чеку за привязанную к ней широкую ленту), не исключалось срабатывание ракеты от скачка напряжения при переключении самолёта с внешнего источника электроснабжения на внутренний.