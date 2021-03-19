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Нападение питбуля на школьника в подъезде дома в Новосибирске

Нападение питбуля на школьника в подъезде дома в Новосибирске (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 марта 2021 09:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   видео   дети   животные   нападение   питбуль   собака   школьник   
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В подъезде одного из домов Новосибирска собака породы питбуль неожиданно атаковала девятилетнего ребёнка, вышедшего на прогулку со своим щенком. Камера наблюдения запечатлела момент нападения.

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Метки: Новосибирск   видео   дети   животные   нападение   питбуль   собака   школьник   
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9  комментариев
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5k
Константин Полчаса назад
парнишка молодец! вернулся за своим щенком! а на хозяйку заяву писать
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10k
Антон Семёныч 14 минут назад
Помню как-то жила у нас в подъезде одна е.....ая собачница. Завела дворнягу. Та вымахала.А гулять с ней неохота. Выпустит её из подъезда и та сама носится. Потом жрать захочет,сядет у дверей подъезда и лает на прохожих. У меня ребенок из школы не мог из-за этого домой попасть. Я ей раз сказал, результата не было. Ну и пришлось прибегнуть к известному рецепту. Колбаса из магазина,остальное из аптеки. И проблема ушла.
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682
Шурман 22 минуты назад
Мне было лет 16 иду к другу в соседний двор и там мужик гуляет с своим сенбернаром без поводка , я знаю что эта собака очень добрая но не тут то было , иду спокойно слушаю плеер и эта махина на меня ну я встал спокойно стою он подошел и хвать меня за руку , короче куртка порвана на руке резаные раны от клыков , хозяин собаку оттащил и сразу извиняться и типа я все компенсирую только заяву не пиши это было начало 90тых , все так и сделал и врача оплатил и такую же куртку купил и потом нам еще пива проставил .
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682
Шурман 21 минуту назад
Кстати шрамы остались по сей день .
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3k
Roninsamuray Полчаса назад
Поражает реакция хозяйки собаки. Слов нет цензурных.
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21k
Батончик с маком 36 минут назад
У меня пёс обычный "двор-терьер" и то я его выгуливаю на поводке и в наморднике, да ещё и мешочки для какашек с собой ношу. Бесят дебилы которые не воспитывают собак, думают что если купили шавку за дох.уя денег, то значит в собаке уже запрограммировано хорошее поведение
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