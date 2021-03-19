Нападение питбуля на школьника в подъезде дома в Новосибирске

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В подъезде одного из домов Новосибирска собака породы питбуль неожиданно атаковала девятилетнего ребёнка, вышедшего на прогулку со своим щенком. Камера наблюдения запечатлела момент нападения.
Мальчик столкнулся в подъезде с жительницей дома, которая возвращалась со своим питбулем с прогулки. Агрессивное животное без намордника неожиданно повалило мальчика на пол и вцепилось в ногу. Хоть пес и был на поводке, но хозяйка не смогла его оттащить.
В какой-то момент пострадавшему удалось вырваться. Он схватил питомца и побежал домой. После случившегося хозяйка агрессивного животного спокойно прошла к лифту и поехала домой.
"Мы сразу вызвали скорую помощь. Они его отвезли в травмпункт, раны зашили. Раньше сын боялся животных, поэтому мы и решили подарить ему щенка. Теперь у нас ежедневные перевязки и прививки от бешенства. Возможно, понадобится помощь психолога. Мальчику всего 9 лет, а тут бойцовский пес без намордника", — передает слова отца ребёнка издание «Вести-Новосибирск».
Мальчик был доставлен в травмпункт, где ему зашили раны. Родители подали заявления в полицию. После окончания проверки будет подниматься вопрос о возбуждении уголовного дела.
В какой-то момент пострадавшему удалось вырваться. Он схватил питомца и побежал домой. После случившегося хозяйка агрессивного животного спокойно прошла к лифту и поехала домой.
"Мы сразу вызвали скорую помощь. Они его отвезли в травмпункт, раны зашили. Раньше сын боялся животных, поэтому мы и решили подарить ему щенка. Теперь у нас ежедневные перевязки и прививки от бешенства. Возможно, понадобится помощь психолога. Мальчику всего 9 лет, а тут бойцовский пес без намордника", — передает слова отца ребёнка издание «Вести-Новосибирск».
Мальчик был доставлен в травмпункт, где ему зашили раны. Родители подали заявления в полицию. После окончания проверки будет подниматься вопрос о возбуждении уголовного дела.
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