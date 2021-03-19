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Россиянин сравнил цены на автомобиль Audi A4 в России, начиная с 2014 года

Россиянин сравнил цены на автомобиль Audi A4 в России, начиная с 2014 года (5 фото)

Автор:
19 марта 2021 09:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Audi A4 в России   авто   аналитика   видео   сравнение цен   стоимость авто   
1348
5
Подорожание продуктов, топлива, бытовой техники, авто - процесс в России неизбежный и постоянный. Конечно, когда цены на все эти товары поднимаются по чуть-чуть, заметно не слишком, а если начинать анализировать, то оказывается, что стоимость некоторых вещей за 6-7 лет стала просто запредельной.
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Метки: Audi A4 в России   авто   аналитика   видео   сравнение цен   стоимость авто   
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774
Лучший Друг 45 минут назад
Я получаю зарплату в рублях, курс $ меня не волнует©
Санкции нам только на пользу ©

Мантры патриотов осени 14 года
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4
марвин флинн 2 минуты назад
---Выясняется, что если в 2014 году этот автомобиль можно было купить за 28,1 тысячи евро, в марте 2021 года его цена выросла до 34,6 тысячи евро, то есть на 20%
А точно модель 21-го года ничем не отличается от модели 14-го года? Может движок не тот, или добавили эко-хреновина и тд!
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289
Driver 7 минут назад
Правильным курсом идет. Великий Пу сказал, что курс нас не волнует. Киа Рио в 2014-м стоила 500к рублей, сейчас стоит 1.1 миллиона! Курс не волнует, бензин не дорожает.
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23
cucumber 14 минут назад
Не знаю про Ауди, но очень сильно ощущаю, что всё сильно подорожало по сравнению с мартом прошлого года. Не на 4 процента, а минимум 25-30.
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8k
Шурум-бурум 15 минут назад
гречка "мистраль" 900гр в 2014г. в "перекрестке" продавалась за 51 рубль, а сегодня, 19 марта 2021 - 129 рублей...
курс доллара в 2014 году:
В начале года: 1 января - 32,6587
В конце года: 31 декабря - 56,2584
Минимальный: 1 января - 32,6587
Максимальный: 18 декабря - 67,7851)))
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506
Колючий 17 минут назад
Вот смотрите, если раньше за 1,2 ляма вы могли купить Ауди, то теперь, вы можете позволить себе жирную Весту, либо же Буханочку. Чувствуете, тонкий ход правительства для поднятия духа патриотизма?
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289
Driver Колючий 6 минут назад
Еще киа рио можно взять.
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49k
stabskapitan 22 минуты назад
О еще один мамкин экономист вылез.
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10k
Агент Безопасной Национальности 24 минуты назад
"Россиянин сравнил цены на автомобиль Audi A4 в России, начиная с 2014 года"
"...предлагает ознакомиться с ценами на ту же модель на немецком сайте Audi. Выясняется, что если в 2014 году этот автомобиль можно было купить за 28,1 тысячи евро, в марте 2021 года его цена выросла до 34,6 тысячи евро, то есть на 20%."
====================
Что-то я недопонял: автор сетует на то, что аудюхи подорожали в РФ, но при этом приводит пример, что они подорожали в Германии аж на 20%
Причем, в РФ за это же время они подорожали (в пересчете на Евро) на 14%, исходя из курса 50 на март 14 и 90 на март 21.

Так что всплеск эмоций до конца не ясен...
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1k
XAHsolo Агент Безопасной Национальности 19 минут назад
Сложно понять на этом примере, что имел ввиду автор?, посмотрите динамику цен на автоваз
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52
FlexSight Полчаса назад
Не машины подорожали, а рубль подешевел. Если не ошибаюсь, то в Германии Ауди в Евро в этом году стоит дешевле, чем в том, да и не только автомобили - там и другие товары подешевели.
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891
Алексей Зубков FlexSight 4 минуты назад
Тшшш тихо , ты что, разоблачаешь политику партии и правительства. У них на западе, все плохо, цены в космосе, старики голодают и замерзают а на улицах гомики с лесбами кидаются на прохожих.
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7k
Alex Djeff FlexSight 3 минуты назад
Назови хоть что-то, что подешевело.
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9k
Kostick Полчаса назад
чорт с той авдотьей, тазики уж от почти ляма. сраный ларгус в 12 брал за 450, ныне 900. шнива за 900, иксреи и весты тоже уже под лям. а вот зарплаты, кроме как у силовиков, расти особо не хотят. даже снижаются.
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289
Driver Kostick 6 минут назад
Силовиков кормить надо хорошо, чтобы обычных граждан эффективно разгонять.
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52
FlexSight Полчаса назад
Не машины подорожали, а рубль подешевел. Если не ошибаюсь, то в Германии Ауди в Евро в этом году стоит дешевле, чем в том, да и не только автомобили - там и другие товары подешевели

Источник: https://m.fishki.net/comment/mobile/3666789/0https://m.fishki.net/comment/mobile/3666789/0 © M.fishki.net
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52
FlexSight Полчаса назад
Не машина подорожали, а рубль подешевел.
Если не ошибаюсь, то в Германии Ауди в Евро в этом году стоит дешевле, чем в том, да и не только автомобили - там и другие товары подешевели.
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1k
kotkot Полчаса назад
Цены немцы подняли, курс взлетел - это еще с большим натягом можно объяснить, но вот с какого икса эти ушлепки подняли в два раза цены на локализованные отечественные авто? Паршивая буханка, которая собирается исключительно из отечественного говна и сгнившей ветоши, выросла в цене более чем в 2 раза... Какого куя?
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3k
Денис Колосов kotkot 17 минут назад
вы лучше кричите, что курсе никак на отечественные товары не влияет..
даже дибилу ясно, что наши производители будут подтягивать цены к уровню иностранных конкурентов..
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25k
turyst kotkot 16 минут назад
Там уже полно заграничных запчастей. Китайских.

Ну и терять "в качестве жизни" владельцы завода не хотят, а там расходы в СКВ.
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2k
V2.Smirnov Полчаса назад
Есть что-то весёлое в том, что обнищание народа иллюстрируется ценами на Audi.
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3k
Денис Колосов V2.Smirnov 15 минут назад
можно цены на красную рыбу и креветки привести..там так же. яйца, молочка..фрукты.. все это с 14 года в разы выросло
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3k
Денис Колосов 14 минут назад
а с машинами просто обидно, раньше за 2 млн нормальные авто были, сейчас эти авто дороже 4х и уже недоступны. В частности для меня, для меня верхняя граница цены 2-2.5 млн за авто
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12k
gavrosh 36 минут назад
"Как понять что в стране полный пи...?"
Как, как, посмотрите на этого дебила и все понятно)
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8k
Мафусаил gavrosh Полчаса назад
А обоснуйте пожалуйста, почему он дебил?
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534
Rozario 38 минут назад
живу в европе, цены на машины - на все, за последние 10 лет поднялись процентов на 20-30%.
Афтырь, приложи курс еур в 2014 году и нынешний - тогда будет понятней.
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1k
Radugananebe 39 минут назад
Ну сейчас ярые патриоты начнут ехидничать, что машина - предмет роскоши, забывая при этом, что рост цен касается всего . И пресловутых масла и сахара -продуктов, цены на которые Путин повышать не разрешал. )))
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36k
dima423 45 минут назад
Ну ок, 34К евро это 3М+ руб) у нас 2,8... да чето в германии полный пистец, согласен, страна производящая эти машины своим гражданам продает их дороже чем каким то русским, возмутительно)))
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549
Sam Gore dima423 Полчаса назад
У нас в Канаде А4- квадро 261 ЛС стоит в ваших рублях 2 155 000, новая 2021 года
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3k
newegg dima423 Полчаса назад
Полагаю, тут стоит сравнить комплектацию, предлагаемую в Германии и В России. Вполне может оказаться, что минимальная комплектация в Германии тянет на российский люкс.
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36k
dima423 Sam Gore Полчаса назад
кинь ссылочку посмотреть)
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17k
Нагайна 46 минут назад
Ауди А4, несомненно, жизненно важная штука.
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−52
Владимир 55 минут назад
Lancia Delta MARTINI 5 HF EVO 037/400 INTEGRALE
129 000 €

а тут в чем прикол? почему она не дешевеет?
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