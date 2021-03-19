Этот молодой человек не первый, кто пытался сравнивать цены на товары в России за несколько лет. Ранее мы писали о девушке-инвалиде, которая вынуждена заказывать продукты домой с доставкой. В архиве ее заказов сохранились цены прошлых лет на бакалею и продукты питания. При сравнении с нынешней стоимостью этих позиций стало ясно, что некоторые крупы, производимые в России, с 2014 года подорожали и существенно (пост можно прочесть по ссылке в шапке).