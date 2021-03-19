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Подорожание продуктов, топлива, бытовой техники, авто - процесс в России неизбежный и постоянный. Конечно, когда цены на все эти товары поднимаются по чуть-чуть, заметно не слишком, а если начинать анализировать, то оказывается, что стоимость некоторых вещей за 6-7 лет стала просто запредельной.
Некоторые сохраняют на своих компьютерах архивы цен на товары народного потребления, кто-то не выбрасывает старые чеки - все это позволяет понять, насколько серьезно изменилась стоимость тех или иных продуктов питания, бензина, бакалеи и авто.
Россиянин выложил ролик, в котором сравнил цены на автомобиль Audi A4 в России с 2014 по нынешний год. Он зашел в сохраненную версию сайта дилера авто от 2014 года и показал, что цена на модель A4 составляла в то время 1,22 млн рублей. Через два года, в 2016 году, авто той же марки и модели стоило уже 1,87 млн рублей, а в январе 2021 года цена на него возросла до 2,42 млн рублей ( и это в минимальной комплектации). За несколько месяцев 2021 года стоимость авто повысилась еще на несколько сотен тысяч рублей, и 18 марта эта марка стоило 2,88 миллиона отечественных денег.
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Цена на авто на немецком сайте в 2014 году
"Вы можете сказать, что это инфляция и машины дорожают со временем", - продолжает автор видео и предлагает ознакомиться с ценами на ту же модель на немецком сайте Audi. Выясняется, что если в 2014 году этот автомобиль можно было купить за 28,1 тысячи евро, в марте 2021 года его цена выросла до 34,6 тысячи евро, то есть на 20%.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
Больше его никто не видел pic.twitter.com/V9IUrL5Kws— Двач (@ru2ch) March 18, 2021
Девушка сравнила чеки за 2014 год и сегодняшние: продуктовая корзина подорожала на 75%
Этот молодой человек не первый, кто пытался сравнивать цены на товары в России за несколько лет. Ранее мы писали о девушке-инвалиде, которая вынуждена заказывать продукты домой с доставкой. В архиве ее заказов сохранились цены прошлых лет на бакалею и продукты питания. При сравнении с нынешней стоимостью этих позиций стало ясно, что некоторые крупы, производимые в России, с 2014 года подорожали и существенно (пост можно прочесть по ссылке в шапке).
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Мантры патриотов осени 14 года
А точно модель 21-го года ничем не отличается от модели 14-го года? Может движок не тот, или добавили эко-хреновина и тд!
курс доллара в 2014 году:
В начале года: 1 января - 32,6587
В конце года: 31 декабря - 56,2584
Минимальный: 1 января - 32,6587
Максимальный: 18 декабря - 67,7851)))
"...предлагает ознакомиться с ценами на ту же модель на немецком сайте Audi. Выясняется, что если в 2014 году этот автомобиль можно было купить за 28,1 тысячи евро, в марте 2021 года его цена выросла до 34,6 тысячи евро, то есть на 20%."
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Что-то я недопонял: автор сетует на то, что аудюхи подорожали в РФ, но при этом приводит пример, что они подорожали в Германии аж на 20%
Причем, в РФ за это же время они подорожали (в пересчете на Евро) на 14%, исходя из курса 50 на март 14 и 90 на март 21.
Так что всплеск эмоций до конца не ясен...
Источник: https://m.fishki.net/comment/mobile/3666789/0https://m.fishki.net/comment/mobile/3666789/0 © M.fishki.net
Если не ошибаюсь, то в Германии Ауди в Евро в этом году стоит дешевле, чем в том, да и не только автомобили - там и другие товары подешевели.
даже дибилу ясно, что наши производители будут подтягивать цены к уровню иностранных конкурентов..
Ну и терять "в качестве жизни" владельцы завода не хотят, а там расходы в СКВ.
Как, как, посмотрите на этого дебила и все понятно)
Афтырь, приложи курс еур в 2014 году и нынешний - тогда будет понятней.
129 000 €
а тут в чем прикол? почему она не дешевеет?