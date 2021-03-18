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О том, что недавно запрещали, какие законы принимали, какие наши данные собрали или намереваются собрать.
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"1984" и "451 градус по Фаренгейту" - это всё, конечно, интересно и увлекательно, но мы-то с вами знаем, что уже много сотен лет живём в городе Глупове, описанным Салтыковом-Щедриным. Если помните, в этом городе одно время правил Органчик, кричавший только лишь "Разорю!" и "Не потерплю!". Наши органчики кричат то же самое, и особенно в этом хоре выделяется Роскомнадзор, известный в народе как "Роскомпараша" и "Роскомпозор".
РКН недавно потребовал от Twitter удалить контент, запрещённый на территории РФ. Twitter промолчал, и тогда Роскомнадзор 10 марта приступил к замедлению работы соцсети. Но так как РКНовцы в технологиях не смыслят (история с "телегой" это подтверждает), замедление провалилось. Они, как обычно, замедлили и заблочили всех кроме самой соцсети: полетели правительственные сайты, сайт Microsoft и Russia Today, Github и Reddit. Дело в том, что РКН "атаковал" сайты, в адресе которых стоят символы t.co (этот домен использует и Twitter). Несколько лет назад, когда Роскомнадзор нападал на Telegram пострадало куда больше сайтов. Однако ещё не вечер, РКН дал твиттерским месяц на размышление - если через месяц неугодный контент не удалят, ведомство "будет рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России". Руководство Twitter пока только заявило о том, что обеспокоено попытками "ограничить публичное общение в интернете".
Эксперты говорят, что твиттерская аудитория относительно невелика (около 700 тыс. человек), поэтому воевать с голубой птичкой большого смысла нет. Вероятно, это тренировка перед блокировкой чего-то более глобального, например, "Фейсбука". Чиновники боятся интернета потому, что через соцсети оппозиционеры собирают народ на акции протеста. Но скорее всего, если иностранные соцсети всё же заглушат, народ может выйти на улицу и без всяких координаторов. Зная, на что способен РКН, можно предположить, что этого не произойдёт.
РКН недавно потребовал от Twitter удалить контент, запрещённый на территории РФ. Twitter промолчал, и тогда Роскомнадзор 10 марта приступил к замедлению работы соцсети. Но так как РКНовцы в технологиях не смыслят (история с "телегой" это подтверждает), замедление провалилось. Они, как обычно, замедлили и заблочили всех кроме самой соцсети: полетели правительственные сайты, сайт Microsoft и Russia Today, Github и Reddit. Дело в том, что РКН "атаковал" сайты, в адресе которых стоят символы t.co (этот домен использует и Twitter). Несколько лет назад, когда Роскомнадзор нападал на Telegram пострадало куда больше сайтов. Однако ещё не вечер, РКН дал твиттерским месяц на размышление - если через месяц неугодный контент не удалят, ведомство "будет рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России". Руководство Twitter пока только заявило о том, что обеспокоено попытками "ограничить публичное общение в интернете".
Эксперты говорят, что твиттерская аудитория относительно невелика (около 700 тыс. человек), поэтому воевать с голубой птичкой большого смысла нет. Вероятно, это тренировка перед блокировкой чего-то более глобального, например, "Фейсбука". Чиновники боятся интернета потому, что через соцсети оппозиционеры собирают народ на акции протеста. Но скорее всего, если иностранные соцсети всё же заглушат, народ может выйти на улицу и без всяких координаторов. Зная, на что способен РКН, можно предположить, что этого не произойдёт.
Вот ещё РКН потребовал от Twitter заблокировать аккаунт МБХ медиа, так как сайт этого издания в 2018 году был внесён в реестр запрещённой информации.
На самом деле РКН с 2017 года направил соцсети около 28 тыс. уведомлений с требованием заблокировать тот или иной контент, и 25 тыс. материалов были твиттером удалены. Теперь, как сообщают пользователи, Twitter блокирует аккаунты из-за неполиткорректных шуток в стиле "давайте проверим, через сколько минут РКН удалит мой твит про то, что Путин - х..." РКН потребовалось на это в некоторых случаях больше 7 лет, но, как видите, он своего в итоге добивается.
Недавно РКН враждовал с YouTube. На документальном фильме "Ржев. 500 дней в огне" стояло предупреждение о том, что ролик может оказаться "неприемлемым для некоторых пользователей". РКН направил администрации Google письмо, указав в нём, что подобные действия являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Сейчас на видео нет никаких ограничений.
РКН передаёт привет Джорджу Оруэллу.
Роскомнадзор требует от операторов предоставить информацию, которая сейчас доступна только оператору связи и самому абоненту. Вроде как это поможет в борьбе с серыми симками. В СМИ эту инициативу Роскомнадзора называют тотальной слежкой за россиянами.
Роскомнадзор требует от операторов предоставить информацию, которая сейчас доступна только оператору связи и самому абоненту. Вроде как это поможет в борьбе с серыми симками. В СМИ эту инициативу Роскомнадзора называют тотальной слежкой за россиянами.
Эта новость внушает опасение не столько потому, что требования РКН нарушает тайну связи, сколько потому, что бестолковый РКН не сможет хранить эти данные и обязательно сольёт их куда-нибудь.
Чёрт с этой тайной связи, не трогайте только "Южный парк".
РКН очень понравилась серия, которую показали на канале Paramount Comedy (при этом её показали после 23 часов и с маркировкой 18+). Предположительно, это серия в которой Айк, младший брат Кайла, закрутил роман с воспитательницей детского сада, потому что РКН обсуждал с каналом сцены, "способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами".
РКН очень понравилась серия, которую показали на канале Paramount Comedy (при этом её показали после 23 часов и с маркировкой 18+). Предположительно, это серия в которой Айк, младший брат Кайла, закрутил роман с воспитательницей детского сада, потому что РКН обсуждал с каналом сцены, "способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами".
Как говорится, в России всё секрет, и ничто не тайна. Хотя нет, лучше так: в России всё запрет, и ничто не тайна.
Это уже ближе к знаменитому роману Брэдбери.
В ГД давно уже ничего кроме запретов придумать не могут. Популяризаторы науки и учёные с мировыми именами высказались резко против закона о просветительской деятельности. Ничего кроме бюрократии и отмены ряда публичных лекций, летних школ и прочих просветительской деятельности этот закон не принесёт. Профессор РАН Александр Марков в интервью РБК сказал, что этот закон "фактически затыкает рот тем, кто читает научно-популярные лекции, ведет просветительскую работу".
В ГД давно уже ничего кроме запретов придумать не могут. Популяризаторы науки и учёные с мировыми именами высказались резко против закона о просветительской деятельности. Ничего кроме бюрократии и отмены ряда публичных лекций, летних школ и прочих просветительской деятельности этот закон не принесёт. Профессор РАН Александр Марков в интервью РБК сказал, что этот закон "фактически затыкает рот тем, кто читает научно-популярные лекции, ведет просветительскую работу".
Вот вам и "Заводной апельсин".
В Питере объявили войну аниме. Сначала Колпинский районный суд запретил распространение аниме некоторых аниме-сериалов: "Тетрадь смерти", "Токийский гуль", "Князь тьмы с задней парты" и др. А несколько дней назад глава комитета по образованию Наталия Путиловская предложила отправлять детей к психологу за репост себе на стену картинок из аниме или информации о Навальном.
В Питере объявили войну аниме. Сначала Колпинский районный суд запретил распространение аниме некоторых аниме-сериалов: "Тетрадь смерти", "Токийский гуль", "Князь тьмы с задней парты" и др. А несколько дней назад глава комитета по образованию Наталия Путиловская предложила отправлять детей к психологу за репост себе на стену картинок из аниме или информации о Навальном.
Эксперты считают, что власти собирают биометрию для слежки за гражданами по примеру Китая. Если взять информацию от оператора сотовой связи, от банка, информацию, полученную камерами видеонаблюдения, да прибавить к ней биометрические данные, которые добровольно-принудительно соберут для доступа к "Госуслугам", то действительно можно составить полный портрет человека и его передвижений.
Наконец самая великолепная новость в этой подборке, новость прямиком из Глупова. Если закон пройдёт все три чтения, то чиновники смогут брать взятки без последствий в случае, например, землетрясения, наводнения, урагана или пожара. Есть подозрение, что наводнения и землетрясения на территории России после принятия этого закона резко увеличатся, пусть даже только и на бумаге.
Ждём ваше экспертное мнение в комментариях
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И суть в том, что ни США, ни Россия, ни Китай и даже арабы с неграми не отличаются устройством - пастухи с собаками и стадо баранов.
Просто раньше бараны хоть блеяли, а ныне запрещено - пастухам надоело слушать.
Пока Царь у власти ничего точно не поменяется
Хотя... Нет, не надо. Без тебя тут таких хватает...
=============
Читал пост и у меня создавалось впечатление, что из Глупова только автор поста и его единомышленники.
Последний сюжет меня в этом убедил окончательно.
Любезный, прежде, чем что-то писать, нужно поинтересоваться первоисточником:
Законопроект не "РАЗРЕШАЕТ коррупцию в чрезвычайных ситуациях", а "ОСВОБОЖДАЕТ от ответственности за нарушение антикоррупционных правил в условиях чрезвычайной ситуации".
Разницу чуешь?
Причем, законопроектом определили, какие изначально коррупционные действия под это попадают (и только эти):
- декларирование доходов служащего и членов его семьи (например, злоупотребление правами одного из членов семьи или явные технические ошибки);
- конфликт интересов на государственной службе (или в правоохранительной деятельности) между близкими родственниками в отдаленных местностях;
- нецелевое расходование денежных средств в целях предотвращения или ликвидации последствий ЧС и ЧП (статьей бюджет предусмотрена определенная сумма, а потратили больше - это попадает под антикоррупционное законодательство. Например, на ГСМ для техники при тушении пожаров);
- организация государственных или муниципальных закупок у ЕДИНСТВЕННОГО поставщика либо иные нарушения контрактной системы (Если ситуация такая, что физически нет времени проводить тендер, а закупку произвести необходимо, причем, в очень сжатые сроки).
***
Глупов у вас, хомячков, в головах.
Тупенькие вы, даже с открытыми материалами работать не умеете, все стараетесь на голос брать, как шавки подзаборные.