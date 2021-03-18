"1984" и "451 градус по Фаренгейту" - это всё, конечно, интересно и увлекательно, но мы-то с вами знаем, что уже много сотен лет живём в городе Глупове, описанным Салтыковом-Щедриным. Если помните, в этом городе одно время правил Органчик, кричавший только лишь "Разорю!" и "Не потерплю!". Наши органчики кричат то же самое, и особенно в этом хоре выделяется Роскомнадзор, известный в народе как "Роскомпараша" и "Роскомпозор".



РКН недавно потребовал от Twitter удалить контент, запрещённый на территории РФ. Twitter промолчал, и тогда Роскомнадзор 10 марта приступил к замедлению работы соцсети. Но так как РКНовцы в технологиях не смыслят (история с "телегой" это подтверждает), замедление провалилось. Они, как обычно, замедлили и заблочили всех кроме самой соцсети: полетели правительственные сайты, сайт Microsoft и Russia Today, Github и Reddit. Дело в том, что РКН "атаковал" сайты, в адресе которых стоят символы t.co (этот домен использует и Twitter). Несколько лет назад, когда Роскомнадзор нападал на Telegram пострадало куда больше сайтов. Однако ещё не вечер, РКН дал твиттерским месяц на размышление - если через месяц неугодный контент не удалят, ведомство "будет рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России". Руководство Twitter пока только заявило о том, что обеспокоено попытками "ограничить публичное общение в интернете".



Эксперты говорят, что твиттерская аудитория относительно невелика (около 700 тыс. человек), поэтому воевать с голубой птичкой большого смысла нет. Вероятно, это тренировка перед блокировкой чего-то более глобального, например, "Фейсбука". Чиновники боятся интернета потому, что через соцсети оппозиционеры собирают народ на акции протеста. Но скорее всего, если иностранные соцсети всё же заглушат, народ может выйти на улицу и без всяких координаторов. Зная, на что способен РКН, можно предположить, что этого не произойдёт.