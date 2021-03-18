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Доказательства того, что мы живём по книжкам Оруэлла и Салтыкова-Щедрина

Доказательства того, что мы живём по книжкам Оруэлла и Салтыкова-Щедрина (15 фото)

Автор:
18 марта 2021 18:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   данные   запрет   интернет   роскомнадзор   слежка   тайна   твиттер   
1930
15
О том, что недавно запрещали, какие законы принимали, какие наши данные собрали или намереваются собрать.
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Метки: Россия   данные   запрет   интернет   роскомнадзор   слежка   тайна   твиттер   
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6k
Фельдъегерь 2 часа назад
все это уже давным давно реализовано в США и Европе, но у нас почему-то Оруэлл, а у них демократия
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9k
Гуляка 10 минут назад
(кг * м) /(а * м)
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3k
insaider 22 минуты назад
Если автор поста и ещё кто то из дебилов до сих пор не в курсе - Оруэлл об Англии писал!
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9k
Сергей Полчаса назад
Экспертное мнение - автор мудила.
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11k
Oleg Полчаса назад
Да большинство не поймёт о чем автор, а уж Оруэлла - это вообще за гранью. Скорее спросят - это какой-то блохер? Или тик-токер? Точно! В бан этого 3-2-раса!
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40k
doker Полчаса назад
Человек такая скотина, что привыкает ко всему. И ещё внушаемая, в отличии от зверей. Заслужили это общество.
И суть в том, что ни США, ни Россия, ни Китай и даже арабы с неграми не отличаются устройством - пастухи с собаками и стадо баранов.
Просто раньше бараны хоть блеяли, а ныне запрещено - пастухам надоело слушать.
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4k
Бу Час назад
Рыба давно сгнила с головы.
Пока Царь у власти ничего точно не поменяется
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3k
Пополь Вух Бу Час назад
Ты про Байдена, или про Рокфеллера?
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89
Адамов Артем Бу 56 минут назад
Доказательства того, что мы живём по книжкам Оруэлла и Салтыкова-ЩедринаПосмотреть
Доказательства того, что мы живём по книжкам Оруэлла и Салтыкова-Щедрина
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9k
Гуляка Бу 9 минут назад
Переезжай в Россию, у нас тут царей с 1721го года нет...
Хотя... Нет, не надо. Без тебя тут таких хватает...
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2k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Запомните, свободы нет, есть иллюзия свободы.
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30
Кунг фу Панда Феликс Дзержинский Полчаса назад
свобода измеряется длиной поводка..
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8k
Taxi007 Феликс Дзержинский Полчаса назад
В принципе, Жизнь вообще иллюзия
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9k
Сергей Феликс Дзержинский Полчаса назад
Абсолютной свободы не существует. Бывает лишь свобода от чего-либо конкретного.
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10k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Наконец самая великолепная новость в этой подборке, новость прямиком из Глупова. Если закон пройдёт все три чтения, то чиновники смогут брать взятки без последствий в случае, например, землетрясения, наводнения, урагана или пожара. Есть подозрение, что наводнения и землетрясения на территории России после принятия этого закона резко увеличатся, пусть даже только и на бумаге."
=============
Читал пост и у меня создавалось впечатление, что из Глупова только автор поста и его единомышленники.
Последний сюжет меня в этом убедил окончательно.

Любезный, прежде, чем что-то писать, нужно поинтересоваться первоисточником:
Законопроект не "РАЗРЕШАЕТ коррупцию в чрезвычайных ситуациях", а "ОСВОБОЖДАЕТ от ответственности за нарушение антикоррупционных правил в условиях чрезвычайной ситуации".
Разницу чуешь?
Причем, законопроектом определили, какие изначально коррупционные действия под это попадают (и только эти):
- декларирование доходов служащего и членов его семьи (например, злоупотребление правами одного из членов семьи или явные технические ошибки);
- конфликт интересов на государственной службе (или в правоохранительной деятельности) между близкими родственниками в отдаленных местностях;
- нецелевое расходование денежных средств в целях предотвращения или ликвидации последствий ЧС и ЧП (статьей бюджет предусмотрена определенная сумма, а потратили больше - это попадает под антикоррупционное законодательство. Например, на ГСМ для техники при тушении пожаров);
- организация государственных или муниципальных закупок у ЕДИНСТВЕННОГО поставщика либо иные нарушения контрактной системы (Если ситуация такая, что физически нет времени проводить тендер, а закупку произвести необходимо, причем, в очень сжатые сроки).
***
Глупов у вас, хомячков, в головах.
Тупенькие вы, даже с открытыми материалами работать не умеете, все стараетесь на голос брать, как шавки подзаборные.
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3k
Вадим Игнатьев 2 часа назад
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4k
hairov 2 часа назад
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4k
Бу hairov Час назад
В самый раз!)
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