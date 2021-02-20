"Пойду вакцину варить, маски шить уже невыгодно": реакция на новый российский препарат

1159
17
Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 "КовиВак", созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости.
×
13. Тем временем в соцсетях продолжают набирать популярность юмористические посты по поводу выхода новой вакцины
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- "Заморозить сперму и отказаться от алкоголя". Будем прививаться от COVID-19 или нет?
- Рекорд по числу заболевших: реакция соцсетей на вспышку COVID-19
- "Привился и умер": что говорят в соцсетях о вакцине от COVID-19
- Тотальный локдаун в России: слухи или реальность?
- Вакцинация от COVID-19 в России: местами очень неожиданная реакция соцсетей
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...
отвечаю: Нормально... при виде гаишников ем бумагу!
уже почти не спрашивают:))