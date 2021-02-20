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"Пойду вакцину варить, маски шить уже невыгодно": реакция на новый российский препарат

"Пойду вакцину варить, маски шить уже невыгодно": реакция на новый российский препарат (17 фото)

Автор:
20 февраля 2021 15:03
Сообщество : Пандемия
Метки: covid19   Вакцина   карантин   коронавирус   пандемия   политика   реакция соцсетей   температура   
1159
17
Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 "КовиВак", созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости.
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Метки: covid19   Вакцина   карантин   коронавирус   пандемия   политика   реакция соцсетей   температура   
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14  комментариев
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11k
Юрий Николаевич 46 минут назад
Когда "Спутник-V" тестировали одна журнашлюшка, из либерастни, вела дневник. Там описала все муки ада, которые она перенесла. А потом, упс, выяснилось что ей вкололи плацебо.
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1
Алексей 13 минут назад
Ближе к ночи (когда на западном полушарии наступит полдень) все привитые российской вакциной в этой теме отметятся. Не удивлюсь если даже умершие от спутника покинут могилу и расскажут нам насколько эта вакцина плоха.
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13k
куджо Полчаса назад
Что за цирк убогой либеральной тухлятины?
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377
whyicannotremovemyprofile 46 минут назад
когда меня спрашивают, как жизнь после вакцины?
отвечаю: Нормально... при виде гаишников ем бумагу!
уже почти не спрашивают:))
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6k
vitenok 48 минут назад
Бедные хохлы.
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10k
Taximaxi 55 минут назад
Гавно на вентилятор,с заранее заготовленными плюсами,при содействии Pfizer ,от которого дохнут как мухи.
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845
Лучший Друг Taximaxi 11 минут назад
Какие мухи дохнут от пфайзер?
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9k
Михалыч Лучший Друг 6 минут назад
печенег, можешь не нахваливать пфайзер, вам, хозяева всё равно не дадут
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845
Лучший Друг Михалыч 3 минуты назад
А ты уже, видимо, кольнулся новичком? Или вам в Шпротии ни того, ни другого не дают?
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12k
sssss3 59 минут назад
Интересно, если тем сотням тысяч которые мучительно умирали от Ковида, дать выбор опять мучительно умирать задыхаясь и осознавая это или просто сделать укол и спастись???
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10k
Taximaxi sssss3 52 минуты назад
Посмотри ,чей пост. У этих хвостоголовых,благодаря их презику, никакой вакцины нет вообще. И выбора тоже. Только готовиться к земле. И чем больше их сдохнет,тем чище воздух будет.
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12k
sssss3 Taximaxi 38 минут назад
я привился сам и все мои ближние родственники привились, жаль что пока Спутником, думаю через пару лет Эпивак будет доступней, перейду на него. Честно, не понимаю людей, которые не заботятся о своём здоровье и о здоровье своих близких.
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10k
Taximaxi sssss3 Полчаса назад
Я и от гриппа прививаюсь каждый год и ремень безопасности пристёгиваю всегда. Зачем рисковать?
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140
Роман Свиридов 59 минут назад
Трудовые мозоли добровольца испытания вакцин от коронавируса...
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