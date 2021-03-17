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В России начнётся строительство гигантского завода

В России начнётся строительство гигантского завода (1 фото)

Автор:
17 марта 2021 17:38
Метки: Россия   завод   хорошие новости   
1118
1
В России начинается строительство гигантского завода стоимостью около 100 млрд рублей. Причём этот проект стал возможен благодаря действиям Правительства, направленным на стимуляцию инвестиций.

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Метки: Россия   завод   хорошие новости   
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54k
Алекс Юстасов 8 часов назад
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SamSim Час назад
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1k
Павел 2 часа назад
И что? Все радоваться должны? На самом деле какой то олигарх решил построить себе заводик на ваши деньги. Потом он наберет туда простых россиян за 3 копейки в месяц и будет вертеть миллиардами, часть из которых уйдет на взятки, откаты и прикормы, а остальное будет складировать в иностраннлм банке для себя любимого. А вы гордитесь))
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3k
Шура ОсЕчкин 3 часа назад
Вопрошаю с потьебкой, как человек работающий на машиностроительном производстве - Ну, а каков будет процент ИМПОРТНОГО оборудования на данном производстве???
У нас на заводе, за последние четыре года, прошло серьезное техническое перевооружение.
Закуплено много очень дорогих станков.
85% из них - импорт. Японцы и даже один турок.
И не куй тут кулаком бить себя в грудь в порыве псевдопатриотизма.
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579
Николай Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Скорее всего импорта будет не меньше, но если в России будет производится своя нержавейка, это очень хорошо.
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3k
Шура ОсЕчкин Николай 2 часа назад
Нууу...импорт бывает разный...
Если введут очередные санкции и запретят высокие технологии, то закупить за бугром можно будет только второй сорт. Под видом сельхоз-техники и прочей шляпы.
Да и я не против нержавейки.
Но! Ценник на те трубы будет такой, что цена импортной раем покажется.
Проверено на аллюминиевом профиле.
Красноярский завод гнет ТАКУЮ цену, что все тарятся у буржуев.
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579
Николай Шура ОсЕчкин 39 минут назад
Все может быть. Но потому и не строили столько лет, что очень много проблем и факторов. Я считаю так, всегда лучше когда строят, чем когда не строят.
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5k
Владимир Николай 22 минуты назад
Если у него будет конский ценник, значит никто не будет покупать продукцию. Если никто не будет покупать продукцию, то завод встанет. И получим очередное кладбище дорогущего металлолома. Так себе перспектива.
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579
Николай Владимир 16 минут назад
Все правильно. Надеюсь это продумали.
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2
Крок Кроков 4 часа назад
Сначала угробить производство,а потом с помпой построить новые.
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4k
Михаил 5 часов назад
как обычно, на фишках комментаторы знают лучше, построят или нет. уложатся в срок или нет)), одним словом диванные эксперты!
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25k
Федор 5 часов назад
Как же занятно читать комменты)))) Самое главное лица все те же - Юстасов, Сергей, Нанук и т.д. Строят - плохо, не строят тоже плохо, хоть лезгинку станцуй, все равно не угодишь хомячкам)))) Раздай все государственные заначки народу, займи кучу бабла и тоже раздай, все равно будет хомякам не так - разбазарили все деньги))
Что вам не так???? Компания решила построить большой завод, нержавейка своя будет, народ работать будет, налоги в бюджет - что вам не так?????? У пиндосни покупать дальше нержавейку? Скажите что конкретно вам не нравится? Как говорится - умный лучше промолчит))
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10k
wilddewill Федор 4 часа назад
Да вот точно. Тут уже целый каталог "весёлых" коментаторов создавать можно.
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27k
lem02 6 часов назад
Опять "начинается". Когда уже что то завершится...
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1k
Нудник Шпилкес 6 часов назад
это он в зачаточном состоянии 100 лярдов стоит, к моменту открытия по триллион наверно смета будет, как с мостом в крым, я не понимаю как так сметы составляются, что потом дебет с кредетом в несколько раз не сходятся? парадокс
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10k
wilddewill Нудник Шпилкес 4 часа назад
Ну а до этого, такие как вы, вообще писали, что мост в к Крым это всё Мосфильм мультики снимает)))
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9k
Сергей 6 часов назад
Вот когда построят, запустят и выведут на полную мощность, вот тогда будем кричать УРЯ и дудеть во все трубы. Кабы денег сначала на это хватило и половина их не вылетело в трубу нержавеющую.
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86
робт Сергей 6 часов назад
когда все это сделают, ты будешь орать что это пыль, а вот при Сталине в первую пятилетку 1500 заводов построили...
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40k
Нанук Паналык Сергей 6 часов назад
Картинки уже есть!
Баблишко выделят...
А дальше не холопское дело!
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1k
DrKlizmi Сергей 6 часов назад
Деньги вылетят не в трубу нержавеющую а в бочку бездонную,понимать надо!
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10k
Bill 7 часов назад
1) лучше бы пенсионерам раздали
2) разворуют половину
3) зарплаты там будут маленькие
4) страна-трубоколонка
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86
робт Bill 6 часов назад
5) оборудование сиравно импортное
6) хозяива сиравно с офшоров
7) бедные черви, птички, моллюски и прочие муравьи, когдаж будут думать про экологию!!!
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40k
InfoVoin 7 часов назад
У меня немного диковатый вопрос, а это куда делось? Или модернизировать - это поменьше в карман ?
Ссылка youtu.be
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16k
Юрий InfoVoin 5 часов назад
Речь идет о нержавеющем прокате, а то был черный....
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4k
Fishki_surfer 7 часов назад
Прочитал как "симуляция инвестиций" и даже не заподозрил неладное.

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179
Сергей 7 часов назад
стимуляция инвестиций в условиях иностранных санкций? наверное речь не о внешних, а о внутренних инвестициях. Что бы Ротенбергу и прочим из Озера было где круть бабки.
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16k
Ego sum qui sum 7 часов назад
ну первые 100 лярдов быстро распилят на строительство
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179
Сергей Ego sum qui sum 7 часов назад
не распилят. Не верите? посмотрите на космодром Восточный (сарказм)
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1k
DrKlizmi Ego sum qui sum 6 часов назад
Их попилят только на проект.
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3k
ezhik 8 часов назад
Дмитрий Пумпянский аплодирует стоя)
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14k
Lynx 8 часов назад
Основным легирующим для получения нержи является хром с содержанием больше равно 13% Дальше, в зависимости от назначения - никель, титан, кобальт - типа медицинской, пищевой и др нержи. С последним как раз засада - всё идёт за кордон. Норникель тому подтверждение.
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