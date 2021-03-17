В России начнётся строительство гигантского завода

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Сегодня от корки до корки посмотрел совещание Президента, посвящённое инвестициям. Два часа потратил не зря, давно я не слышал столько хвалебных отзывов от бизнеса в адрес правительства. Меры поддержки реально работают.И как результат Трубная металлургическая компания (ТМК) начинает в г. Волжском, Волгоградской области строительство громадного завода по производству проката из нержавеющей стали. До сих пор 95% этого нужного продукта Россия закупала за границей."Сегодня наши новые расчёты с учётом вышеуказанной деятельности по снятию барьеров в промышленном строительстве и одновременном использовании таких мер поддержки, как СПИК 2.0 и СЗПК, показывают существенное снижение сроков строительства и вполне приемлемую окупаемость. В результате компанией ТМК, например, при поддержке Минпромторга принято решение по организации производства нержавеющего плоского проката мощностью до 500 тысяч тонн в городе Волжском Волгоградской области. Предварительно инвестиции в проект составят более 100 миллиардов рублей", - рассказал Дмитрий Пумпянский (совладелец ТМК), на совещании у Президента Владимира Путина.Пумпянский прямо заявил, что этот проект компания рассматривает уже давно, но раньше его реализация была невозможна. Дело в том что производство нержавеющего проката это очень технологически сложный проект, поэтому его реализация сдерживалась длительными сроками строительства и туманными перспективами окупаемости.Но после появления таких инструментов поддержки от государства как СПИК 2.0 и СЗПК реализация проекта стала возможной благодаря более понятным перспективам.Проект будет строиться, что называется "на вырост". Нынешняя потребности России - 300 тысяч тонн, а новое производство будет 500 тыс. тонн, что покроет даже перспективные потребности России с запасом, и позволит полностью уйти от импорта этой продукции.Кстати, в Волжском уже работает крупный завод компании ТНК - Волжский трубный завод (ВТЗ). Это один из ведущих заводов трубной отрасли — мощность завода составляет 900 тысяч тонн стали и 2 миллиона тонн труб в год. Предприятие производит более 800 типоразмеров труб, количество работающих - более 10 тысяч человек. На ВТЗ производят бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики, а также электросварные спирально-шовные и прямошовные трубы большого диаметра для строительства магистральных газопроводов и нефтепроводов.Теперь, благодаря мерам поддержки государства, рядом появится ещё один завод — гигант.Кстати, на этом совещании действительно многие говорили о том, что благодаря инструментам поддержки СПИК 2.0 и СЗПК стало возможным нарастить инвестиции в экономику России, причём речь идёт о триллионах рублей. Так что пример ТМК не единственный, один только СЗПК уже подписали 29 компаний, что, кстати, вызвало опасения у Силуанова, который заявил, что ему обещали, что инструмент будет применяться точечно, в небольших объёмах. Было видно, что Антон Германович сам недооценил эффективность этой меры, и теперь его гложет смутное сомнение: ТОРы не заработали, механизмы инвестиционного налогового вычета для регионов тоже не заработали, а тут вдруг получилось. С чего бы это?Вообще, что там на совещании несли Решетников и Силуанов это тема для другой статьи, и успокаивает лишь то, что они в правительстве, похоже, играют роль противовесов, призванных хоть немного уравновесить пыл "государственников", так что определённая польза от них есть, наверное.Но в целом от этой встречи у меня очень оптимистичное настроение. Я правда впервые вижу такое единодушие у бизнеса, видно, что меры Правительства уже работают, в том числе и та самая регуляторная гильотина, которая ещё даже до конца не отработана, но уже сильно облегчила жизнь бизнесу.Так что впереди нас, уверен, ждут ещё много таких гигантских проектов.