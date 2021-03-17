В России начнётся строительство гигантского завода

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В России начинается строительство гигантского завода стоимостью около 100 млрд рублей. Причём этот проект стал возможен благодаря действиям Правительства, направленным на стимуляцию инвестиций.
Сегодня от корки до корки посмотрел совещание Президента, посвящённое инвестициям. Два часа потратил не зря, давно я не слышал столько хвалебных отзывов от бизнеса в адрес правительства. Меры поддержки реально работают.
И как результат Трубная металлургическая компания (ТМК) начинает в г. Волжском, Волгоградской области строительство громадного завода по производству проката из нержавеющей стали. До сих пор 95% этого нужного продукта Россия закупала за границей.
"Сегодня наши новые расчёты с учётом вышеуказанной деятельности по снятию барьеров в промышленном строительстве и одновременном использовании таких мер поддержки, как СПИК 2.0 и СЗПК, показывают существенное снижение сроков строительства и вполне приемлемую окупаемость. В результате компанией ТМК, например, при поддержке Минпромторга принято решение по организации производства нержавеющего плоского проката мощностью до 500 тысяч тонн в городе Волжском Волгоградской области. Предварительно инвестиции в проект составят более 100 миллиардов рублей", - рассказал Дмитрий Пумпянский (совладелец ТМК), на совещании у Президента Владимира Путина.
Пумпянский прямо заявил, что этот проект компания рассматривает уже давно, но раньше его реализация была невозможна. Дело в том что производство нержавеющего проката это очень технологически сложный проект, поэтому его реализация сдерживалась длительными сроками строительства и туманными перспективами окупаемости.
Но после появления таких инструментов поддержки от государства как СПИК 2.0 и СЗПК реализация проекта стала возможной благодаря более понятным перспективам.
Проект будет строиться, что называется "на вырост". Нынешняя потребности России - 300 тысяч тонн, а новое производство будет 500 тыс. тонн, что покроет даже перспективные потребности России с запасом, и позволит полностью уйти от импорта этой продукции.
Кстати, в Волжском уже работает крупный завод компании ТНК - Волжский трубный завод (ВТЗ). Это один из ведущих заводов трубной отрасли — мощность завода составляет 900 тысяч тонн стали и 2 миллиона тонн труб в год. Предприятие производит более 800 типоразмеров труб, количество работающих - более 10 тысяч человек. На ВТЗ производят бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики, а также электросварные спирально-шовные и прямошовные трубы большого диаметра для строительства магистральных газопроводов и нефтепроводов.
Теперь, благодаря мерам поддержки государства, рядом появится ещё один завод — гигант.
Кстати, на этом совещании действительно многие говорили о том, что благодаря инструментам поддержки СПИК 2.0 и СЗПК стало возможным нарастить инвестиции в экономику России, причём речь идёт о триллионах рублей. Так что пример ТМК не единственный, один только СЗПК уже подписали 29 компаний, что, кстати, вызвало опасения у Силуанова, который заявил, что ему обещали, что инструмент будет применяться точечно, в небольших объёмах. Было видно, что Антон Германович сам недооценил эффективность этой меры, и теперь его гложет смутное сомнение: ТОРы не заработали, механизмы инвестиционного налогового вычета для регионов тоже не заработали, а тут вдруг получилось. С чего бы это?
Вообще, что там на совещании несли Решетников и Силуанов это тема для другой статьи, и успокаивает лишь то, что они в правительстве, похоже, играют роль противовесов, призванных хоть немного уравновесить пыл "государственников", так что определённая польза от них есть, наверное.
Но в целом от этой встречи у меня очень оптимистичное настроение. Я правда впервые вижу такое единодушие у бизнеса, видно, что меры Правительства уже работают, в том числе и та самая регуляторная гильотина, которая ещё даже до конца не отработана, но уже сильно облегчила жизнь бизнесу.
Так что впереди нас, уверен, ждут ещё много таких гигантских проектов.
И как результат Трубная металлургическая компания (ТМК) начинает в г. Волжском, Волгоградской области строительство громадного завода по производству проката из нержавеющей стали. До сих пор 95% этого нужного продукта Россия закупала за границей.
"Сегодня наши новые расчёты с учётом вышеуказанной деятельности по снятию барьеров в промышленном строительстве и одновременном использовании таких мер поддержки, как СПИК 2.0 и СЗПК, показывают существенное снижение сроков строительства и вполне приемлемую окупаемость. В результате компанией ТМК, например, при поддержке Минпромторга принято решение по организации производства нержавеющего плоского проката мощностью до 500 тысяч тонн в городе Волжском Волгоградской области. Предварительно инвестиции в проект составят более 100 миллиардов рублей", - рассказал Дмитрий Пумпянский (совладелец ТМК), на совещании у Президента Владимира Путина.
Пумпянский прямо заявил, что этот проект компания рассматривает уже давно, но раньше его реализация была невозможна. Дело в том что производство нержавеющего проката это очень технологически сложный проект, поэтому его реализация сдерживалась длительными сроками строительства и туманными перспективами окупаемости.
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Но после появления таких инструментов поддержки от государства как СПИК 2.0 и СЗПК реализация проекта стала возможной благодаря более понятным перспективам.
Проект будет строиться, что называется "на вырост". Нынешняя потребности России - 300 тысяч тонн, а новое производство будет 500 тыс. тонн, что покроет даже перспективные потребности России с запасом, и позволит полностью уйти от импорта этой продукции.
Кстати, в Волжском уже работает крупный завод компании ТНК - Волжский трубный завод (ВТЗ). Это один из ведущих заводов трубной отрасли — мощность завода составляет 900 тысяч тонн стали и 2 миллиона тонн труб в год. Предприятие производит более 800 типоразмеров труб, количество работающих - более 10 тысяч человек. На ВТЗ производят бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики, а также электросварные спирально-шовные и прямошовные трубы большого диаметра для строительства магистральных газопроводов и нефтепроводов.
Теперь, благодаря мерам поддержки государства, рядом появится ещё один завод — гигант.
Кстати, на этом совещании действительно многие говорили о том, что благодаря инструментам поддержки СПИК 2.0 и СЗПК стало возможным нарастить инвестиции в экономику России, причём речь идёт о триллионах рублей. Так что пример ТМК не единственный, один только СЗПК уже подписали 29 компаний, что, кстати, вызвало опасения у Силуанова, который заявил, что ему обещали, что инструмент будет применяться точечно, в небольших объёмах. Было видно, что Антон Германович сам недооценил эффективность этой меры, и теперь его гложет смутное сомнение: ТОРы не заработали, механизмы инвестиционного налогового вычета для регионов тоже не заработали, а тут вдруг получилось. С чего бы это?
Вообще, что там на совещании несли Решетников и Силуанов это тема для другой статьи, и успокаивает лишь то, что они в правительстве, похоже, играют роль противовесов, призванных хоть немного уравновесить пыл "государственников", так что определённая польза от них есть, наверное.
Но в целом от этой встречи у меня очень оптимистичное настроение. Я правда впервые вижу такое единодушие у бизнеса, видно, что меры Правительства уже работают, в том числе и та самая регуляторная гильотина, которая ещё даже до конца не отработана, но уже сильно облегчила жизнь бизнесу.
Так что впереди нас, уверен, ждут ещё много таких гигантских проектов.
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Метки: Россия завод хорошие новости
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У нас на заводе, за последние четыре года, прошло серьезное техническое перевооружение.
Закуплено много очень дорогих станков.
85% из них - импорт. Японцы и даже один турок.
И не куй тут кулаком бить себя в грудь в порыве псевдопатриотизма.
Если введут очередные санкции и запретят высокие технологии, то закупить за бугром можно будет только второй сорт. Под видом сельхоз-техники и прочей шляпы.
Да и я не против нержавейки.
Но! Ценник на те трубы будет такой, что цена импортной раем покажется.
Проверено на аллюминиевом профиле.
Красноярский завод гнет ТАКУЮ цену, что все тарятся у буржуев.
Что вам не так???? Компания решила построить большой завод, нержавейка своя будет, народ работать будет, налоги в бюджет - что вам не так?????? У пиндосни покупать дальше нержавейку? Скажите что конкретно вам не нравится? Как говорится - умный лучше промолчит))
Баблишко выделят...
А дальше не холопское дело!
2) разворуют половину
3) зарплаты там будут маленькие
4) страна-трубоколонка
6) хозяива сиравно с офшоров
7) бедные черви, птички, моллюски и прочие муравьи, когдаж будут думать про экологию!!!