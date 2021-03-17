Как сообщил источник, позже выяснилось, что всё это учудил 21-летний разнорабочий одной из добрянских баз. Там же он угнал и скрепер, после чего поехал по делу. За руль молодой человек сел в состоянии алкогольного опьянения, но даже если и был бы трезв - прав на управление такой техникой у него никогда не было.

После погрома , учинённого во дворе многоэтажек, парень без особых приключений выехал за город, где застрял, заглох и бросил строительную машину.