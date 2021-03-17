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Разнося вдребезги крыльцо, пермяк ковшом трактора хотел достучаться до неверной жены

Разнося вдребезги крыльцо, пермяк ковшом трактора хотел достучаться до неверной жены (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2021 06:22
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   бешеный   добрянка   пермь   погром   разборки   скрепер   ущерб   
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В городе Добрянке, Пермского края 15 марта скрепер заехал во двор дома, ковшом задел несколько автомобилей, а потом врезался в крыльцо подъезда многоэтажного дома. С нескольких ударов многотонная машина разнесла его в пух и прах.

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Метки: Россия   бешеный   добрянка   пермь   погром   разборки   скрепер   ущерб   
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11  комментариев
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39k
Александр 3 часа назад
Люди с низов социальной лестницы бывают порой опасны
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2k
Charles Montgomery Burns Александр 3 часа назад
Дураки любого соц. положения опасны.
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6k
Pillin Alex 23 минуты назад
Хорошо, что жена не в частном доме живёт.
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10k
net Час назад
Дурак + алкашка это мощно. Зачем из-за бл.дей ломать себе жизнь? Послал ее и живёшь дальше, радуешься что вовремя узнал и не будешь больше оленем. А теперь попал на компенсации, а может и срок.
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1k
ALEX Час назад
Бабы - твари!
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10k
Типа граф ALEX 8 минут назад
Бабы - Казлы !
Мужики - Истерички !
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8k
Владимир 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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10k
Типа граф Владимир Полминуты назад
Не понимаю , почему он покончил с собой , стал бы знаменитостью , в тюряге уважали бы , да и бабла бы на этой теме поднял .
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19k
pssst 3 часа назад
Скрепер - это немножко другое. Чувак на фронтальном погрузчике катался.
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12k
Сергей pssst 2 часа назад
В заголовке вообще трактор фигурирует.)))
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pssst Сергей 2 часа назад
В начале и в заголовке скрепер был.
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