В городе Добрянке, Пермского края 15 марта скрепер заехал во двор дома, ковшом задел несколько автомобилей, а потом врезался в крыльцо подъезда многоэтажного дома. С нескольких ударов многотонная машина разнесла его в пух и прах.
"По предварительной информации, мужчина, управляя фронтальным погрузчиком, не справился с управлением и совершил наезд на пять автомобилей: ВАЗ-21102, Лада Ларгус, ВАЗ-21150, Ниссан Жук, Ниссан Альмера, припаркованных по улице Лизы Чайкиной, 26, а также по улице Советская, 98", - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
На кадрах, которые появились в соцсети может показаться, что произошло коммунальное ЧП – полностью разрушено крыльцо жилого дома в Добрянке. Части бетона раздроблены на куски, но это случилось не из-за ветхости постройки, крыльцо снёс трактор.
Как сообщил источник, позже выяснилось, что всё это учудил 21-летний разнорабочий одной из добрянских баз. Там же он угнал и скрепер, после чего поехал по делу. За руль молодой человек сел в состоянии алкогольного опьянения, но даже если и был бы трезв - прав на управление такой техникой у него никогда не было.
После погрома , учинённого во дворе многоэтажек, парень без особых приключений выехал за город, где застрял, заглох и бросил строительную машину.
Новыми подробностями начал обрастать инцидент с «бешеным» погрузчиком в Добрянке. Оказывается, местный житель повредил ковшом здание и снёс козырёк одного из подъездов, приехав за женой. Теперь выясняется, что это было не что иное, как семейные разборки.
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Мужики - Истерички !