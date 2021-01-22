Спасение совы, застрявшей в кухонной вытяжке

Сообщается, что птица провела в ловушке около двух дней. По словам спасателей, птица не получила никаких травм, но была обезвожена и полностью покрыта жиром от вентилятора.



Сову доставили в реабилитационный центр для животных и искупали. На месте ее также осмотрел ветеринарный врач. Сотрудники центра решили оставить птицу у себя еще на несколько дней, пока она полностью не придет в себя. Потом ее отпустят на волю.