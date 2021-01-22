Спасение совы, застрявшей в кухонной вытяжке

Птица провела в ловушке два дня.
Спасатели из Королевского общества защиты животных получили необычный вызов из отеля Alhambra Court в британском городе Йорк. Приехав на место, они нашли застрявшую в кухонной вытяжке сову.
По словам владельца отеля, он пришел проверить здание, закрытое в связи с локдауном в стране, и услышал странный звук, доносившийся из вентиляции. Увидев, что в вытяжке что-то шевелится, он сразу же позвонил спасателям, которые сняли крышку и обнаружили там сову.
Сообщается, что птица провела в ловушке около двух дней. По словам спасателей, птица не получила никаких травм, но была обезвожена и полностью покрыта жиром от вентилятора.
Сову доставили в реабилитационный центр для животных и искупали. На месте ее также осмотрел ветеринарный врач. Сотрудники центра решили оставить птицу у себя еще на несколько дней, пока она полностью не придет в себя. Потом ее отпустят на волю.
Сову доставили в реабилитационный центр для животных и искупали. На месте ее также осмотрел ветеринарный врач. Сотрудники центра решили оставить птицу у себя еще на несколько дней, пока она полностью не придет в себя. Потом ее отпустят на волю.
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