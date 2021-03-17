Какие раньше были зимы? Помните?

В этом году, особенно февраль месяц, напугал жителей чуть ли не всей планеты. Столько снега россияне, особенно москвичи уже не видели давно. А давайте вместе впомним, какие зимы были раньше в советское время.

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Гоголевский бульвар, 1968 год. 0 На фото ниже засыпало аж по светофоры. В таких условиях отменялись и занятия в школах, и даже люди на работу не выходили. Пока не расчистят — везде пешком.

Перекрёсток улиц Ленина и Карла Маркса. Южно-Сахалинск.

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Снегопад в Свердловске, 1980-е годы. 0

Снегопад в Свердловске, 1984 год. 0

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Уборка снега у вокзала в Москве, 1970-е. 0

Уборка снега в Москве, 1950-е. 0

0 Как мы можем наблюдать, была в наличии и кое-какая спецтехника. К примеру, для уборки тротуаров.

Редкая машина ТУМ-975, выпускавшаяся с 1963 до 1984 года.

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Вывоз снега. 0 Пока взрослые работали над устранением последствий снегопада, детишки время не теряли и проводили его с пользой.

Две девочки на лыжах, СССР.

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0 Покатушки на санках. Когда снег выпадал — это было счастье для советских ребятишек. Сугробы по колено, конечно, причиняли неудобства, но зато дети веселились на улице часами!

0 А помните ли Вы тот запах варежек с горячей батареи? А чтоб не терялись, наши родители обычно привязывали варежки к резинке.

Фото: Сергей Болдин, 1970-е годы

0 Зима для советских детей — это время чудес! Лыжи, коньки, снеговики, снежки, катание с ледяных горок и еще куча других забав.

Дети после школы играют в снежки, 1957 год. 0

Ледовая горка в Кузьминках. 1980-е годы. 0

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0 Вы только посмотрите сколько радости в глазах этого ребенка. Как мало нужно для счастья, оказывается.

Советские дети на санках.

Вологда в 1960-е годы. 0