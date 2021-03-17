Какие раньше были зимы? Помните?

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В этом году, особенно февраль месяц, напугал жителей чуть ли не всей планеты. Столько снега россияне, особенно москвичи уже не видели давно. А давайте вместе впомним, какие зимы были раньше в советское время.
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Гоголевский бульвар, 1968 год.
На фото ниже засыпало аж по светофоры. В таких условиях отменялись и занятия в школах, и даже люди на работу не выходили. Пока не расчистят — везде пешком.
Перекрёсток улиц Ленина и Карла Маркса. Южно-Сахалинск.
Перекрёсток улиц Ленина и Карла Маркса. Южно-Сахалинск.
Как мы можем наблюдать, была в наличии и кое-какая спецтехника. К примеру, для уборки тротуаров.
Редкая машина ТУМ-975, выпускавшаяся с 1963 до 1984 года.
Редкая машина ТУМ-975, выпускавшаяся с 1963 до 1984 года.
Вывоз снега.
Пока взрослые работали над устранением последствий снегопада, детишки время не теряли и проводили его с пользой.
Две девочки на лыжах, СССР.
Две девочки на лыжах, СССР.
Покатушки на санках. Когда снег выпадал — это было счастье для советских ребятишек. Сугробы по колено, конечно, причиняли неудобства, но зато дети веселились на улице часами!
А помните ли Вы тот запах варежек с горячей батареи? А чтоб не терялись, наши родители обычно привязывали варежки к резинке.
Фото: Сергей Болдин, 1970-е годы
Фото: Сергей Болдин, 1970-е годы
Зима для советских детей — это время чудес! Лыжи, коньки, снеговики, снежки, катание с ледяных горок и еще куча других забав.
Вы только посмотрите сколько радости в глазах этого ребенка. Как мало нужно для счастья, оказывается.
Советские дети на санках.
Советские дети на санках.
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Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь”.
А.С. Пушкин.
И снег был, и морозы были. Но также в январе лили дожди, и были зимы, где всю зиму -4 градуса.
Но...
Пермь.
Новогодняя ночь 78-79.
-49.
Днём -42.
Я пошёл на санках кататься.
Вернулся быстро.
Санки не едут.
Слёзы замёрзли.
Увы! Даже в малых городах чуть снежок - засыпают или заливают солёным говнищем.
Так же и нелегалом катались.
А если синяк увидят, так ещё и добавят за то шо не слушался.
Собянкин, сволочь, все улицы этой дрянью засыпал.