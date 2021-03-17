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Какие раньше были зимы? Помните?

Какие раньше были зимы? Помните? (23 фото)

Автор:
17 марта 2021 14:06
Метки: СССР   зима   люди   
1784
23
В этом году, особенно февраль месяц, напугал жителей чуть ли не всей планеты. Столько снега россияне, особенно москвичи уже не видели давно. А давайте вместе впомним, какие зимы были раньше в советское время.
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Метки: СССР   зима   люди   
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496k
Alexey Berestenko 8 часов назад
“В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь”.
А.С. Пушкин.
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7k
Саша Смирнов 2 часа назад
Какие раньше были зимы? Да такие же!
И снег был, и морозы были. Но также в январе лили дожди, и были зимы, где всю зиму -4 градуса.
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5k
bum_er Саша Смирнов Полчаса назад
Вот только дятлов как ты, меньше было
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4k
Михаил 2 часа назад
в те времена , люди были более адекватны, понимали, что снег зимой это нормально и убрать его весь невозможно, хотя и машин тогда было меньше
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29k
Юр21 3 часа назад
Так вроде этой зимой всего хватало, и снега, и мороза Снега было дохрена, а местами дохренища - и это в Псковской области.
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7k
Волк русский - Президент США 5 часов назад
На счёт снега не помню.
Но...
Пермь.
Новогодняя ночь 78-79.
-49.
Днём -42.
Я пошёл на санках кататься.
Вернулся быстро.
Санки не едут.
Слёзы замёрзли.
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−50
С миру по нитке 7 часов назад
Заметьте женщины с лопатами наравне с мужиками пашут сейчас бы разванялись что их к тяжелому труду привлекают.
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2k
Enotko Ytko 7 часов назад
а потом пришел Лужков и стал поливать Москву жидкой грязью, в других городах зима такая и осталась
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995
Сергей Enotko Ytko 6 часов назад
<< в других городах зима такая и осталась>>(C)
Увы! Даже в малых городах чуть снежок - засыпают или заливают солёным говнищем.
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819
AGold 8 часов назад
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4k
ваня панкин AGold 7 часов назад
пекарь...
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4k
Безроду Безплемени ваня панкин 52 минуты назад
банки
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1k
Hallo FreeSpace 8 часов назад
да нафиг надо ...
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12k
Serg2001 8 часов назад
В начале 80-х как в ноябре каток заливали, так до марта месяца и катались на нем.
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5k
Кирилл 9 часов назад
Сейчас мамаши трясутся за своих деток... на такую горку никто сейчас не отпустит:))
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46k
Albert GER Кирилл 9 часов назад
Каг будто нас пускали...
Так же и нелегалом катались.
А если синяк увидят, так ещё и добавят за то шо не слушался.
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2k
Ухалус Посовиномус Albert GER 4 часа назад
ну вас, может, и не пускали... гиперзаботливая родня во все времен была
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53k
pynh 9 часов назад
Угу, помню этот пост на прошлой неделе.
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9k
Александр 9 часов назад
Да, раньше снега было много, в эту зиму он неделю полежал и всё, потом иногда выпадал но таял быстро.
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8k
harlamov 9 часов назад
Теперь в Москве так выглядит зима.
Собянкин, сволочь, все улицы этой дрянью засыпал.
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58k
Опиум для народа harlamov 9 часов назад
Ехай в провинцию,у нас ничего не сыпят.
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21k
Юрьевич Опиум для народа 8 часов назад
В МО песок сыпят, возможно с солью...
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3k
Денис Колосов 9 часов назад
ну в этом то году снега более чем достаточно-) что на Сахалине, что в Москве)
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