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Есть ли место человечности на войне? Приказ «Тритон Ноль»

Есть ли место человечности на войне? Приказ «Тритон Ноль» (9 фото)

Автор:
16 марта 2021 21:50
Метки: Военно-морской флот   Германия   вторая мировая война   история   корабли   
520
9
«Если какой-нибудь корабль пожелает оказать помощь экипажу «Лаконии», я не стану атаковать его при условии, если сам не буду атакован с моря или с воздуха. Имею на борту 193 спасённых. 4 градуса 52 минуты южной широты, 11 градусов 26 минут западной долготы.»
— сообщение Германской подводной лодки U-156
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Метки: Военно-морской флот   Германия   вторая мировая война   история   корабли   
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ZmeyUA 4 часа назад
Англичане всегда скотами были
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Олег 2 часа назад
Ну что можно сказать, исходя из прочитанного - адмирал Дениц просто душка, но в силу обстоятельств отказался ею быть? И командиры подводных лодок его "Волчьей стаи" (как бы) благородные рыцари, но Дениц им не разрешил быть Человеками?
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schmubu Олег 39 минут назад
это был вопрос?
позовите Колю-из-Уренгоя, он знает...
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dranvlad Олег Полчаса назад
Если тут не понял, то почитай историю подводной войны. Поймешь, кто первый отменил правила ведения боя. Пс. Ни разу не оправдываю нацистские войска, но в данном случае полупиндосы виновны. При нюрнбергском процессе их адмирал сказал,не цитата, но можно найти в источнике, типа если их, кригсмарине, судить, то и нас тоже надо. В отношении с Советским флотом - было по другому
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