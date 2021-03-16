Есть ли место человечности на войне? Приказ «Тритон Ноль»

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«Если какой-нибудь корабль пожелает оказать помощь экипажу «Лаконии», я не стану атаковать его при условии, если сам не буду атакован с моря или с воздуха. Имею на борту 193 спасённых. 4 градуса 52 минуты южной широты, 11 градусов 26 минут западной долготы.»
— сообщение Германской подводной лодки U-156
— сообщение Германской подводной лодки U-156
К 1942 году вторая мировая война стала по праву называться таковой и охватила весь земной шар. Бои шли не только на суше, но и на море. Германия, надеясь перерезать самые уязвимые части британской обороны, а именно — растянутые по огромным океанским просторам коммуникации, задействовала все имеющиеся у неё возможности. Помимо надводных рейдеров самым большим как по тоннажу, так и по итоговой эффективности Кригсмарине стали подводные лодки. К 1942 году их активность значительно повысилась и счёт потопленных ими кораблей шёл уже на десятки каждый месяц.
Сам принцип военных действий подразумевает уничтожение вооружённых сил и техники врага, однако в некоторых военных всё ещё были сильны традиции воинской чести, и хотя эта величайшая в мировой истории война запомнилась нам невероятной степенью жестокости боевых действий, иногда случались и другие прецеденты.
20 августа 1942 года немецкая подлодка U-156 под командованием Вернера Хартенштайна (нем. Werner Hartenstein) вышла в Атлантику и направилась вдоль западного побережья Африки, направляясь в район Кейптауна для патрулирования и охоты. Днём, 12 сентября, она обнаружила одинокий транспорт под британским флагом и преследовала его до темноты, выбирая удачный момент для атаки. В 22:07 подлодка атаковала его и поразила двумя торпедами. Атакованный транспорт передал сообщение «SSS» — код, означающий «атакован подводной лодкой». Этим транспортом была RMS Laconia («Лакония»).
20 августа 1942 года немецкая подлодка U-156 под командованием Вернера Хартенштайна (нем. Werner Hartenstein) вышла в Атлантику и направилась вдоль западного побережья Африки, направляясь в район Кейптауна для патрулирования и охоты. Днём, 12 сентября, она обнаружила одинокий транспорт под британским флагом и преследовала его до темноты, выбирая удачный момент для атаки. В 22:07 подлодка атаковала его и поразила двумя торпедами. Атакованный транспорт передал сообщение «SSS» — код, означающий «атакован подводной лодкой». Этим транспортом была RMS Laconia («Лакония»).
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Согласно документам на её борту в этот момент находилось более 2700 человек, в том числе 63 члена экипажа, 80 гражданских, среди которых были женщины и дети, 268 британских военнослужащих, примерно 1800 пленных итальянцев и 103 конвоира-поляка, охраняющих их. После торпедных попаданий судно получило сильный крен, который не давал возможности спустить на воду большую часть спасательных шлюпок, хотя мест в них хватило бы на всех, в том числе и на пленных.
При затоплении корабля значительную часть заключённых бросили в запертых трюмах, однако отсутствие охраны позволило военнопленным выбить иллюминаторы или выбраться через вентиляционные шахты. Одни из выбравшихся итальянцев были застрелены при попытке попасть на шлюпки, другие, по воспоминаниям очевидцев, были заколоты штыками, так как у охраны было мало боеприпасов или же не было вовсе. После того, как судно окончательно ушло под воду, на поверхности воды осталось множество людей. Охрана и экипаж, успевшие погрузиться в шлюпки, выстрелами и холодным оружием отгоняли от них итальянцев. По свидетельствам очевидцев, кровь в воде привлекла множество акул, что только усугубило положение запертых посреди океана людей. Капрал Дино Монте, один из немногих оставшихся в живых итальянцев, вспоминал: «… акулы метались среди нас. Хватали руки, кусали ноги. Другие, более крупные твари, проглатывали целые тела».
При затоплении корабля значительную часть заключённых бросили в запертых трюмах, однако отсутствие охраны позволило военнопленным выбить иллюминаторы или выбраться через вентиляционные шахты. Одни из выбравшихся итальянцев были застрелены при попытке попасть на шлюпки, другие, по воспоминаниям очевидцев, были заколоты штыками, так как у охраны было мало боеприпасов или же не было вовсе. После того, как судно окончательно ушло под воду, на поверхности воды осталось множество людей. Охрана и экипаж, успевшие погрузиться в шлюпки, выстрелами и холодным оружием отгоняли от них итальянцев. По свидетельствам очевидцев, кровь в воде привлекла множество акул, что только усугубило положение запертых посреди океана людей. Капрал Дино Монте, один из немногих оставшихся в живых итальянцев, вспоминал: «… акулы метались среди нас. Хватали руки, кусали ноги. Другие, более крупные твари, проглатывали целые тела».
Когда « Лакония» скрылась под водой, U-156, которая всё это время наблюдала через перископ за гибелью судна, всплыла на поверхность. У немецких командиров был приказ по возможности захватывать в плен старших офицеров потопленных кораблей. Однако, к своему удивлению, капитан Хартенштайн услышал со стороны выживших итальянскую речь, а значит среди гибнущих людей были союзники его страны. После чего он отдал приказ приступить к спасению всех терпящих бедствие. Уже приступив к спасательной операции, он запросил инструкции у штаба. Стоило понимать, что на подводной лодке просто не было ни места, ни возможности, чтобы оказать помощь всем. И тогда командир немецкой подлодки принял решение запросить помощи у всех, кто сможет его услышать, и вышел на связь на открытой частоте. Текст его сообщения приведён в начале статьи. Приняв сообщение, а также следуя прямому приказу командования, на помощь U-156 одна за другой подошли U-506 и U-507, а также итальянская подлодка Comandante Cappellini. Также главнокомандующий Кригсмарине адмирал Эрих Рёдер обратился к французскому правительству Виши, которое выслало к месту гибели «Лаконии» ещё три надводных корабля.
15 сентября всех выживших подняли на борт подошедшие суда или же они были усажены на спасательные средства, таким образом, к этому дню в воде уже не оставалось живых людей. 16 сентября U-156, на борту которой в тот момент находилось более ста спасённых, с четырьмя шлюпками на буксире была обнаружена самолётом США B-24 Liberator. При его появлении с подлодки просигналили самолёту с помощью прожектора, сообщив — « Офицер ВВС Великобритании говорит с немецкой подводной лодки, на борту выжившие с «Лаконии»: солдаты, гражданские лица, женщины, дети». Однако ответа получено не было, спустя некоторое время B-24 улетел, однако ненадолго.
Экипаж самолёта вернулся на свою базу на острове Вознесения и доложил об увиденном командиру базы Роберту Ричардсону III (англ. Robert C. Richardson III). Согласно правилам ведения войны суда под флагом Красного Креста, ведущие спасательные операции, не могли быть подвергнуты атаке. Однако впоследствии Ричардсон утверждал, что не знал того, что подлодка участвует в спасательной операции. Он опасался, что она обстреляет базу на острове, тем самым нарушив критически важный маршрут снабжения. Исходя из этого он приказал экипажу B-24 потопить подводную лодку.
Экипаж самолёта вернулся на свою базу на острове Вознесения и доложил об увиденном командиру базы Роберту Ричардсону III (англ. Robert C. Richardson III). Согласно правилам ведения войны суда под флагом Красного Креста, ведущие спасательные операции, не могли быть подвергнуты атаке. Однако впоследствии Ричардсон утверждал, что не знал того, что подлодка участвует в спасательной операции. Он опасался, что она обстреляет базу на острове, тем самым нарушив критически важный маршрут снабжения. Исходя из этого он приказал экипажу B-24 потопить подводную лодку.
В 12:32 B-24 снова появился над идущей малым ходом U-156 и атаковал её. Неизвестно, видел ли экипаж вывешенный на рубке флаг с Красным Крестом, но тем не менее атаку самолёт не прекратил. Первая бомба взорвалась недалеко от буксируемых шлюпок, убив десятки спасённых и перевернув две из них, сама же лодка отделалась лишь незначительными повреждениями. Капитан Хартенштайн начал срочное погружение, приказав оставшимся на палубе спасённым прыгать в воду. Он нарочно, несмотря на опасность уничтожения лодки, погружался медленно, давая возможность выжившим спастись. B-24 тем временем совершил ещё несколько атак, после чего, израсходовав все свои бомбы, вернулся на базу. По результатам бомбардировки экипаж самолёта был награждён медалями за потопление субмарины, тогда как на самом деле жертвами атаки стали только две шлюпки со спасёнными. U-156 смогла исправить полученные повреждения и вернуться на базу. Перед погружением Хартенштайн посоветовал выжившим оставаться по этим координатам, чтобы их чуть позже подобрали подошедшие корабли французов, однако находившиеся в них люди приняли другое решение. Две спасательные шлюпки решили отправиться в Африку. Одна из них с 68 людьми на борту достигла побережья континента 27 дней спустя — живых в ней было только 16 человек. Другая была спасена британским траулером после 40 дней дрейфа. Только четверо из 52 человек остались в живых.
Стоит отметить, что приказ Ричардсона атаковать подводную лодку под флагом Красного Креста расценивался по международным нормам как военное преступление, однако ни экипаж, получивший такой приказ, ни Ричардсон, отдавший его, не понесли за это никакого наказания.
Стоит отметить, что приказ Ричардсона атаковать подводную лодку под флагом Красного Креста расценивался по международным нормам как военное преступление, однако ни экипаж, получивший такой приказ, ни Ричардсон, отдавший его, не понесли за это никакого наказания.
Роберт Ричардсон III (англ. Robert C. Richardson III), старший офицер на острове Вознесения в 1942 году
Тем временем U-507 и U-506, узнав о том, что U-156 была атакована, получили приказ из штаба высадить всех британцев и поляков на шлюпках, дав им указание оставаться на прежнем месте и ждать подхода надводных кораблей, самим же им следовало уходить. Однако командиры подводных лодок не выполнили этот приказ, продолжая двигаться навстречу французским кораблям в надводном положении. Тем временем к упомянутому B-24 для поиска и потопления подводных лодок присоединилось ещё пять B-25. Они обнаружили и атаковали U-506, на борту которой в этот момент был 151 спасённый, включая девять женщин и детей, однако атаки оказались безуспешными. Тем временем база на острове Вознесения получила сообщение от англичан о том, что в этот район движутся французские суда. Ричардсон предположил, что их целью является атака на остров, и прекратил охоту, отозвав самолёты на базу — готовиться к предполагаемой атаке.
В результате этих событий из 2732 человек, находившихся на борту «Лаконии», выжили 1113, из 1619 погибших 1420 были итальянскими военнопленными.
В результате этих событий из 2732 человек, находившихся на борту «Лаконии», выжили 1113, из 1619 погибших 1420 были итальянскими военнопленными.
Этот инцидент имел далекоидущие последствия для всей последующей войны на море с использованием подводных лодок. Узнав о случившемся, командующий подводными силами ВМС Германии Карл Дёниц 17 сентября 1942 года издал приказ, который остался в истории как «Приказ «Лакония» или «Тритон Ноль» (нем. «Laconia-Befehl», англ. «Laconia order»). Эта инструкция запрещала оказывать помощь пассажирам и экипажу потопленных подводной лодкой судов.
1. Запрещается предпринимать любые действия по спасению выживших с потопленных судов, включая подъём людей из воды и передачу их на спасательные шлюпки, возврат в нормальное положение перевёрнутых шлюпок, снабжение выживших провизией и водой. Спасение противоречит основному смыслу военных действий, состоящему в уничтожении судов противника и их команд.
2. Приказы о взятии в плен капитанов и главных механиков остаются в силе.
3. Спасайте выживших только при наличии у них важных для подлодки сведений.
4. Будьте непреклонны. Помните, что враг не заботится о женщинах и детях, когда бомбит германские города.
(нем.
1. Jeglicher Rettungsversuch von Angehörigen versenkter Schiffe, also auch Auffischen von Schwimmenden und Anbordgabe auf Rettungsboote, Aufrichten gekenterter Rettungsboote, Abgabe von Nahrungsmitteln und Wasser, haben zu unterbleiben. Rettung widerspricht den primitivsten Forderungen der Kriegsführung nach Vernichtung feindlicher Schiffe und Besatzungen.
2. Befehle über Mitbringung Kapitäne und Chefingenieure bleiben bestehen.
3. Schiffbrüchige nur retten, falls Aussagen für Boot von Wichtigkeit.
4. Hart sein. Daran denken, daß der Feind bei seinen Bombenangriffen auf deutsche Städte, auf Frauen und Kinder keine Rücksicht nimmt.)
1. Запрещается предпринимать любые действия по спасению выживших с потопленных судов, включая подъём людей из воды и передачу их на спасательные шлюпки, возврат в нормальное положение перевёрнутых шлюпок, снабжение выживших провизией и водой. Спасение противоречит основному смыслу военных действий, состоящему в уничтожении судов противника и их команд.
2. Приказы о взятии в плен капитанов и главных механиков остаются в силе.
3. Спасайте выживших только при наличии у них важных для подлодки сведений.
4. Будьте непреклонны. Помните, что враг не заботится о женщинах и детях, когда бомбит германские города.
(нем.
1. Jeglicher Rettungsversuch von Angehörigen versenkter Schiffe, also auch Auffischen von Schwimmenden und Anbordgabe auf Rettungsboote, Aufrichten gekenterter Rettungsboote, Abgabe von Nahrungsmitteln und Wasser, haben zu unterbleiben. Rettung widerspricht den primitivsten Forderungen der Kriegsführung nach Vernichtung feindlicher Schiffe und Besatzungen.
2. Befehle über Mitbringung Kapitäne und Chefingenieure bleiben bestehen.
3. Schiffbrüchige nur retten, falls Aussagen für Boot von Wichtigkeit.
4. Hart sein. Daran denken, daß der Feind bei seinen Bombenangriffen auf deutsche Städte, auf Frauen und Kinder keine Rücksicht nimmt.)
Впоследствии на Нюрнбергском трибунале приказ «Тритон Ноль» британским обвинителем был вменён в вину Дёницу как бесчеловечный, требующий от командиров подводных лодок целенаправленно уничтожать спасающихся членов экипажа и пассажиров. Однако в список деяний, послуживших основой для приговора, он так и не был включён. Считается, что одной из основных причин этого было свидетельство американского командующего тихоокеанским флотом Честера Нимица. На суде в качестве свидетеля он заявил, что США придерживались практики «неограниченной подводной войны» на море с первых дней боевых действий на Тихом океане. Считается, что именно эти показания стали причиной того, что Дёниц по результатам суда был приговорён лишь к 10 годам тюремного заключения.
В заключение стоит отметить, что рыцарские понятия о чести и правилах ведения войн всё больше и больше становились достоянием истории, нежели чем-то применяемым на практике. Во времена Первой мировой войны среди офицеров воюющих стран такое поведение было распространено куда чаще, чем во Второй мировой. С совершенствованием боевой техники и оружия рыцарский подход к ведению боевых действий становился мало применим, а сами боевые столкновения становились всё более кровавыми и безжалостными. Приказ «Тритон Ноль» же остался в истории примером того самого ожесточения войны, который немало повлиял на действия немецких подводников в дальнейшем.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS.
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