Есть ли место человечности на войне? Приказ «Тритон Ноль»

В 12:32 B-24 снова появился над идущей малым ходом U-156 и атаковал её. Неизвестно, видел ли экипаж вывешенный на рубке флаг с Красным Крестом, но тем не менее атаку самолёт не прекратил. Первая бомба взорвалась недалеко от буксируемых шлюпок, убив десятки спасённых и перевернув две из них, сама же лодка отделалась лишь незначительными повреждениями. Капитан Хартенштайн начал срочное погружение, приказав оставшимся на палубе спасённым прыгать в воду. Он нарочно, несмотря на опасность уничтожения лодки, погружался медленно, давая возможность выжившим спастись. B-24 тем временем совершил ещё несколько атак, после чего, израсходовав все свои бомбы, вернулся на базу. По результатам бомбардировки экипаж самолёта был награждён медалями за потопление субмарины, тогда как на самом деле жертвами атаки стали только две шлюпки со спасёнными. U-156 смогла исправить полученные повреждения и вернуться на базу. Перед погружением Хартенштайн посоветовал выжившим оставаться по этим координатам, чтобы их чуть позже подобрали подошедшие корабли французов, однако находившиеся в них люди приняли другое решение. Две спасательные шлюпки решили отправиться в Африку. Одна из них с 68 людьми на борту достигла побережья континента 27 дней спустя — живых в ней было только 16 человек. Другая была спасена британским траулером после 40 дней дрейфа. Только четверо из 52 человек остались в живых.



Стоит отметить, что приказ Ричардсона атаковать подводную лодку под флагом Красного Креста расценивался по международным нормам как военное преступление, однако ни экипаж, получивший такой приказ, ни Ричардсон, отдавший его, не понесли за это никакого наказания.