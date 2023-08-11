В Краснодарском крае «черная вдова» укусила 6-летнего мальчика

В первый день у мальчика были сильные мышечные боли и обильное потоотделение, сознание было рассеянным. В последующие дни боли утихли, но потоотделение только усиливалось, покраснело лицо, появились отеки, начали синеть руки и ноги, появился озноб. Давление мальчика было повышенным, один раз у него были галлюцинации. ⠀

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Сейчас его жизнь и здоровье вне опасности. После того как яд вышел из организма, ребёнка выписали домой.