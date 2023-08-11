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В Краснодарском крае «черная вдова» укусила 6-летнего мальчика

В Краснодарском крае «черная вдова» укусила 6-летнего мальчика

Автор:
11 августа 2023 09:09
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   краснодар   паук   укус   фото   черная вдова   
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Ядовитый паук каракурт, также известный как «черная вдова», укусил 6-летнего мальчика из станицы Новощербиновской

Как рассказала мама ребенка, 2 августа сын проснулся ночью с болью в груди, на спине у мальчика была небольшая припухлость — сначала ее приняли за укус комара, но ребенку становилось хуже. У него началось сильное потоотделение, стало тяжело дышать, появилась резкая боль в животе и пояснице.⠀

Мама начала искать возможные причины, а после нашла под подушкой сына паука каракурта. Как насекомое попало в дом — неизвестно. Мальчика срочно отвезли в больницу.⠀

«Ребенок практически не мог сам идти, отнимались ноги. Был страх и паника, потому что в больнице с укусом каракурта никто не сталкивался, сыворотки против укусов ядовитых пауков естественно нет. Некоторые решили, что я вообще зря паникую, а ребенок напуган, поэтому у него такая реакция»⠀

В первый день у мальчика были сильные мышечные боли и обильное потоотделение, сознание было рассеянным. В последующие дни боли утихли, но потоотделение только усиливалось, покраснело лицо, появились отеки, начали синеть руки и ноги, появился озноб. Давление мальчика было повышенным, один раз у него были галлюцинации. ⠀

Сейчас его жизнь и здоровье вне опасности. После того как яд вышел из организма, ребёнка выписали домой.

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Метки: Видео   краснодар   паук   укус   фото   черная вдова   
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1  комментарий
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Жирный бот Час назад
Меня тоже в детстве каракурт укусил, чуть не сдох...
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