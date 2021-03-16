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Пенсионер захотел стать артистом - и ему это удалось!

Пенсионер захотел стать артистом - и ему это удалось! (4 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Мечта   Удача   актер   жизнь только начинается   история   новая карьера   пенсионер   упорство   
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84-летний пенсионер из Великобритании Джек Уорнер всю жизнь работал на автомобильном заводе. Но после выхода на пенсию он решил осуществить юношескую мечту и стать артистом. И карьера пошла: сейчас Джек снимается в клипах Робби Уильямса и получает роли в блокбастерах.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мечта   Удача   актер   жизнь только начинается   история   новая карьера   пенсионер   упорство   
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