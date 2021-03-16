Пенсионер захотел стать артистом - и ему это удалось!

В юности Джеку нравилось играть на сцене, но родители запретили ему становиться актером, заявив, что он должен приобрести "нормальную профессию". Вновь вернуться к мечте он смог только на пенсии - и теперь каткегорически не собирается от нее отказываться!

"Я заметил, что мало кто из моих друзей на пенсии был доволен жизнью, - говорит Джек. - Никому не нравится сидеть на месте без дела. И я решил: нет, это не мой путь! Моя жена, вместе с которой мы прожиди 63 года, знает, как мне нравится играть. Она уговорила меня обратиться к агенту. Ия сразу взял быка за рога. Я поразился, насколько быстро я получил первую маленькую роль - и с тех пор я уверен, что все делаю правильно. Когда я говорил с агентом, я спросил, не слишком ли я стар. Но он заявил, что это работа для всех возрастов, и что главное в ней - энтузиазм. Теперь моя работа позволяет мне путешествовать и бывать в местах,о которых раньше я мог только мечтать".