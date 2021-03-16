Пенсионер захотел стать артистом - и ему это удалось!

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84-летний пенсионер из Великобритании Джек Уорнер всю жизнь работал на автомобильном заводе. Но после выхода на пенсию он решил осуществить юношескую мечту и стать артистом. И карьера пошла: сейчас Джек снимается в клипах Робби Уильямса и получает роли в блокбастерах.
После выхода на пенсию работник автомобильного завода Джек Уорнер решил воплотить мечту юности и стать актером. И у него все получилось! Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы начать получать роли. Здесь вы можете видеть его в рекламе - но, помимо этого, он снимается в клипах - например, у Робби Уильямса - и в кино.
В юности Джеку нравилось играть на сцене, но родители запретили ему становиться актером, заявив, что он должен приобрести "нормальную профессию". Вновь вернуться к мечте он смог только на пенсии - и теперь каткегорически не собирается от нее отказываться!
"Я заметил, что мало кто из моих друзей на пенсии был доволен жизнью, - говорит Джек. - Никому не нравится сидеть на месте без дела. И я решил: нет, это не мой путь! Моя жена, вместе с которой мы прожиди 63 года, знает, как мне нравится играть. Она уговорила меня обратиться к агенту. Ия сразу взял быка за рога. Я поразился, насколько быстро я получил первую маленькую роль - и с тех пор я уверен, что все делаю правильно. Когда я говорил с агентом, я спросил, не слишком ли я стар. Но он заявил, что это работа для всех возрастов, и что главное в ней - энтузиазм. Теперь моя работа позволяет мне путешествовать и бывать в местах,о которых раньше я мог только мечтать".
"Я заметил, что мало кто из моих друзей на пенсии был доволен жизнью, - говорит Джек. - Никому не нравится сидеть на месте без дела. И я решил: нет, это не мой путь! Моя жена, вместе с которой мы прожиди 63 года, знает, как мне нравится играть. Она уговорила меня обратиться к агенту. Ия сразу взял быка за рога. Я поразился, насколько быстро я получил первую маленькую роль - и с тех пор я уверен, что все делаю правильно. Когда я говорил с агентом, я спросил, не слишком ли я стар. Но он заявил, что это работа для всех возрастов, и что главное в ней - энтузиазм. Теперь моя работа позволяет мне путешествовать и бывать в местах,о которых раньше я мог только мечтать".
С начала своей актерской карьеры Джек уже сыграл небольшие роли в таких фильмах, как "Призрак оперы" и "Уимблдон", появился в музыкальных клипах Робби Уильямса, Джейми Каллума и группы The Hoosiers. Когда его спрашивают, оправдала ли ожидания актерская работа, он отвечает: "Я получил гораздо больше, чем ожидал! Я обожаю в ней все - играть разные роли, бывать в местах, где никогда не побывал бы, работать с замечательными людьми всех возрастов - многие из них еще совсем молоды, и это помогает мне чувствовать себя молодым".
Джек советует всем следовать за своей мечтой, несмотря на возраст. "Я с удовольствием работал в автоиндустрии, но периодически задумывался о том, как бы сложилась моя жизнь, если бы я выбрал карьеру актера, - признается он. - Но я ни о чем не жалею. Никогда не поздно начать все заново! Активная жизнь помогает мне сохранять здоровье, это главный рецепт моей молодости! Возраст - это образ мыслей, главное - не успокаиваться и не сдаваться ему. Моя философия гласит: "Оставайся молодым, продолжай движение! И я планирую жить в соответствии с ней еще много лет".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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