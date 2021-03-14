Pin-up — художник Джил Элвгрен (Gil Elvgren)

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Джил Элвгрен (Gil Elvgren) (1914-1980) был главным пин-ап художником двадцатого века.
За всю свою профессиональную деятельность, которая началась в середине 1930-х годов и длилась более сорока лет, он зарекомендовал себя в качестве явного фаворита среди коллекционеров и поклонников пин-апа во всем мире.
За всю свою профессиональную деятельность, которая началась в середине 1930-х годов и длилась более сорока лет, он зарекомендовал себя в качестве явного фаворита среди коллекционеров и поклонников пин-апа во всем мире.
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Метки: Джил Элвгрен Картины. искусство пин-ап художник
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