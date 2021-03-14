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Pin-up — художник Джил Элвгрен (Gil Elvgren)

Pin-up — художник Джил Элвгрен (Gil Elvgren) (91 фото)

Автор:
14 марта 2021 20:43
Метки: Джил Элвгрен   Картины.   искусство   пин-ап   художник   
651
91
Джил Элвгрен (Gil Elvgren) (1914-1980) был главным пин-ап художником двадцатого века.
За всю свою профессиональную деятельность, которая началась в середине 1930-х годов и длилась более сорока лет, он зарекомендовал себя в качестве явного фаворита среди коллекционеров и поклонников пин-апа во всем мире.

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Метки: Джил Элвгрен   Картины.   искусство   пин-ап   художник   
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8k
Alexander 4 часа назад
А мне понравилось. Задорно и для людей...
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957
Тамара Коршунова Час назад
Вот откуда губки уточкой...
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718
Serg Dex 3 часа назад
Pin-up это дословно картинка красотки на стене))) Художники для фермеров и казарменных дрочил)))
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Maximka Serg Dex 2 часа назад
ну покажи свою картину для интеллектуалов...
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5k
lakmur 4 часа назад
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