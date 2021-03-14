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Вечерние воскресные мемы и другое

Вечерние воскресные мемы и другое (23 фото)

Автор:
14 марта 2021 18:58
Метки: Юмор   сатира   ситуации   
2759
23
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Немного картинок для настроения

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Метки: Юмор   сатира   ситуации   
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22  комментария
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13k
Patmaz 2 часа назад
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Чем меньше женщину мы любим,
тем хуже борщ и жиже квас.
И дети как-то не похожи
На Вас.
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2k
Красаучег) 3 минуты назад
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На рыбалке когда никого нет, начинаю сам с собой болтать ) или песни песни петь потихоньку.. Когда вытащу рыбку, приговариваю "Отлично, Григорий.. Спасибо, Константин")) короче мои странности открываются на рыбалке))
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1k
Роман Полчаса назад
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Кто такой Одиный?
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19k
pssst 45 минут назад
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как это ни печально - не дотянет котяра до нашей старости
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19k
ПаганецЪ 58 минут назад
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...И по цене тоже.
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19k
ПаганецЪ Час назад
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Чувак, я тебя огорчу. Тараканы на МРТ не отображаются.
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19k
ПаганецЪ Час назад
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Не-не-не! Что за самодеятельность из районного ДК! Раз уж начала, то show must go on!
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6k
Самка Хорька Час назад
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Пффф. Земля. Вот если бы она до золы из печки добралась..... (реальная история из жизни моей мамы и её брата, когда, пока их мама завершала уборку на крыльце, они выгребли золу из печки и насыпали её на вымытые полы, белые покрывала, бархатную скатерть, радиолу, листья фикуса... Эх, были времена)))))
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32
Александр Колесников Час назад
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Мне только спросить!
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287
Sergejus Vasiljevas Час назад
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Сразу в голове музыка заиграла.
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6k
Самка Хорька Sergejus Vasiljevas Час назад
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Да это шикарная профилактика неврозов! Начинается на работе дурдом - наложи на ситуацию эту музыку! И сразу легче.
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19k
ПаганецЪ Самка Хорька Час назад
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А если дурдом начинается на утренней планёрке, начинай напевать. Негромко, но чтобы все слышали.
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142
Pilot Drinkings Sergejus Vasiljevas Полчаса назад
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У меня на всех занесённых в адресной книге в группу "Заказчики", стоит эта мелодия. Некоторые из них даже про это знают))
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908
Connor_John 2 часа назад
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Одиного? Шта?
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19k
pssst Connor_John 43 минуты назад
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Один? Ого!
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12k
Алан 2 часа назад
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858
Денис Ануфриев 2 часа назад
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какой грубый фотомонтаж,даже не фотошоп(
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3k
insaider 3 часа назад
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14k
homerchik 3 часа назад
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4k
schmubu 3 часа назад
ну 3,14дец, у инфовони кончились ресурсы для лайкодрочества, собрал все баяны с фишек за последние две недели.
в детстве небось окурки на остановках собирал, привычка такая осталась?
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38k
InfoVoin Автор поста schmubu 3 часа назад
Я думал у тебя гомновентилятор на батарейках, ан нет, на [мат] оказывается, смотри так обороты наберёт и сам весь в дерьме станешь
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schmubu InfoVoin 2 часа назад
туповат ты, однако, Александр. но это ничего, не огорчайся так...
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