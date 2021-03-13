Сохиба в каждый двор: как питерский дворник спас детсад от потопа

"Нам нравится в Петербурге. Я сам выбрал здесь работать и жить. Мне здесь хорошо, никто не обижает. Зарплаты мне хватает. Меня устраивает всё, я не жалуюсь", - делится дворник, оклад которого составляет примерно 19 тысяч рублей, а рабочий день с 8 до 16. Плюс надбавки и премии за уборку в тяжелых погодных условиях. А трудолюбивый Сохиб подрабатывает еще и уборщиком в подъездах одного из домов.