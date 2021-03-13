Сохиба в каждый двор: как питерский дворник спас детсад от потопа

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39-летний приезжий из Самарканда внезапно стал звездой ЖКХ Северной столицы, где живет уже десять лет. Инициативный дворник самостоятельно ликвидировал огромную лужу перед детским садом, до которой не доходили руки у соответствующих служб.
Картина на том месте была, впрочем, типичная для оттепели в наших городах: вода не уходила из-за неработающей ливневой канализации. В данном случае прохудилась труба водостока, которая числилась неизвестно на чьем балансе...
Планово такие сети в Петербурге ремонтируют в рамках комплексного благоустройства, пояснило издание Фонтанка, и занимаются им с апреля по октябрь. И только в случае, если конкретный участок вошел в соответствующую программу, а бюджет выделил на нее деньги.
В общем, понятно, что луже стоять бы, пока сама не высохнет под жаркими солнечными лучами ближе к лету... Но на этом участке работал неравнодушный дворник Сохиб.
Планово такие сети в Петербурге ремонтируют в рамках комплексного благоустройства, пояснило издание Фонтанка, и занимаются им с апреля по октябрь. И только в случае, если конкретный участок вошел в соответствующую программу, а бюджет выделил на нее деньги.
В общем, понятно, что луже стоять бы, пока сама не высохнет под жаркими солнечными лучами ближе к лету... Но на этом участке работал неравнодушный дворник Сохиб.
"...этой зимой случилась на вверенной ему территории страшная напасть: сломалась система ливневой 💦 канализации в проезде на Демьяна Бедного 30 к7, рядом с въездом в садик. Вчера на территории квартала работал 🚜 трактор с ковшом, и наш герой проявил инициативу: договорился с водителем трактора, чтобы тот раскопал проблемную трубу, и вода могла уйти. 💪🏻 А потом прибежал в мастерскую сантехников, взял трубу, вручную заменил повреждённый участок и закопал траншею обратно", - рассказала администрация Калининского района на своей официальной странице "ВКонтакте".
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Труба водостока оказалась вот в таком состоянии. "Я пришёл утром на работу, увидел лужу. И я сам — мне никто не приказывал, меня никто не заставлял, — я сам захотел это поменять, чтобы дети в садик ходили нормально. Попросил водителя трактора помочь мне", - рассказывает Сохиб, у которого две дочери ходят в местную школу.
"Нам нравится в Петербурге. Я сам выбрал здесь работать и жить. Мне здесь хорошо, никто не обижает. Зарплаты мне хватает. Меня устраивает всё, я не жалуюсь", - делится дворник, оклад которого составляет примерно 19 тысяч рублей, а рабочий день с 8 до 16. Плюс надбавки и премии за уборку в тяжелых погодных условиях. А трудолюбивый Сохиб подрабатывает еще и уборщиком в подъездах одного из домов.
Было - стало
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Замены небольшого участка трубы было достаточно, чтобы осушить вход в детский садик.
Сохиб признается, что скучает по родному Самарканду и мечтает когда-нибудь съездить туда с семьей. В России, кроме Петербурга, им не довелось нигде побывать. Но в Эрмитаж они всей семьей уже ходили...
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Пы.Сы. Сахиб- хороший поступок сделал, спасибо ему!
Себя! Ещё и премию себе выпишет за умелое руководство.
От всей души - СПАСИБО !