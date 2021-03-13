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Сохиба в каждый двор: как питерский дворник спас детсад от потопа

Сохиба в каждый двор: как питерский дворник спас детсад от потопа (8 фото + 1 тянучка)

Автор:
13 марта 2021 20:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Труба   дворник   инициатива   лужа   мигрант   петербург   погода   потоп   
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39-летний приезжий из Самарканда внезапно стал звездой ЖКХ Северной столицы, где живет уже десять лет. Инициативный дворник самостоятельно ликвидировал огромную лужу перед детским садом, до которой не доходили руки у соответствующих служб.
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Метки: Труба   дворник   инициатива   лужа   мигрант   петербург   погода   потоп   
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8  комментариев
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8k
uutb 40 минут назад
А, управа отчитается, что они все сделали
и еще под шумок 100500 денег спишут!
Пы.Сы. Сахиб- хороший поступок сделал, спасибо ему!
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403
Gennadij 20 минут назад
Вот и кандидат на должность заведующего управления
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−8
Дмитрий Занков Полчаса назад
Опять очередное пропагандонство про "трудолюбивых" мигрантов, без которых русским ну вот прямо никуда. Сахиба в каждый двор говоришь? Нет уж, мил человек, себе в квартиру его забирай. А ещё лучше езжай сам туда, где этих сахибов полно, и будет тебе счастье. Нужен визовый режим со средней Азией и депортация мигрантов. Тогда будут решены проблемы и с лужами и гораздо более страшные.
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6
valsol 59 минут назад
Сахиб, конечно, молодец, а вот райуправа кто-нибудь " похвалит"?
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105
Ivan Ivanov valsol 22 минуты назад
Конечно!
Себя! Ещё и премию себе выпишет за умелое руководство.
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39k
Андрей Бертон Час назад
Хороший человек, который совестливо выполняет свои обязанности. И он заслуживает похвалы, в независимости от его национальности.
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75k
Броненосец Потелкам Час назад
Вот таким вот мигрантам - честь, хвала и ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РОССИЮ !
От всей души - СПАСИБО !
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1k
Ясный Пень Броненосец Потелкам Полчаса назад
Вы абсолютно правы . Ещё бы и своё быдло ликвидировать . Глядишь , и луж возле садиков не будет , и государством воры управлять больше не будут.
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