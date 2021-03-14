Соседи написали играющему дома на трубе всё, что о нем думают

Как ни удивительно, на той же двери появились ответы от других жильцов, причем ни одного негативного! Кто-то написал написал, что с удовольствием слушает игру трубача уже месяц: "Ты классный!" Другой сосед поблагодарил его за игру на саксофоне (не очень понятно, перепутал ли он инструменты, или тот музыкант не ограничивается только трубой).



В итоге растроганный трубач ответил всем радостной запиской: "Спасибо огромное! Я переживал, что буду всех раздражать. Для меня очень важно, что вам нравится"...