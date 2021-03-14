Соседи написали играющему дома на трубе всё, что о нем думают

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Эта история появилась на сайте Reddit, в подразделе Humans just being bros, то есть "Люди, которые остаются человечными". В разгар прошлогоднего карантина один житель многоквартирного дома в Нью-Йорке начал учиться играть на трубе...
Помните эту веселую и навязчивую мелодию в исполнении юной Пьехи?
В нашем доме
Поселился
Замечательный сосед.
Мы с соседями
Не знали
И не верили себе,
Что у нас сосед играет
На кларнете и трубе...
В нашем доме
Поселился
Замечательный сосед.
Мы с соседями
Не знали
И не верили себе,
Что у нас сосед играет
На кларнете и трубе...
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Впрочем, наш герой быстро заподозрил, что не каждому понравится слушать экзерсисы начинающего трубача за стенкой. И он оставил на своей двери записку - небольшой стикер с извинениями перед соседями по дому:
"Извините за трубу. Некоторое время будет тяжеловато"...
"Извините за трубу. Некоторое время будет тяжеловато"...
Как ни удивительно, на той же двери появились ответы от других жильцов, причем ни одного негативного! Кто-то написал написал, что с удовольствием слушает игру трубача уже месяц: "Ты классный!" Другой сосед поблагодарил его за игру на саксофоне (не очень понятно, перепутал ли он инструменты, или тот музыкант не ограничивается только трубой).
В итоге растроганный трубач ответил всем радостной запиской: "Спасибо огромное! Я переживал, что буду всех раздражать. Для меня очень важно, что вам нравится"...
В итоге растроганный трубач ответил всем радостной запиской: "Спасибо огромное! Я переживал, что буду всех раздражать. Для меня очень важно, что вам нравится"...
Впрочем, этот энтузиаст с трубой был не одинок. За время карантина и самоизоляции многие музыканты устраивали сеансы одновременной онлайн-игры на инструментах со своими фанатами.
Как знать, может, герой этого поста тоже участвовал в подобной сессии, например, с Lucky Chops и Leo P?
Как знать, может, герой этого поста тоже участвовал в подобной сессии, например, с Lucky Chops и Leo P?
А за школьника, разозлившего соседей игрой на скрипке, заступился сам Денис Мацуев
Пианист-виртуоз поддержал девятилетнего музыканта из Челябинска, на семью которого полиция завела административное дело - из-за постоянных репетиций. На ребенка нажаловались соседи по многоэтажке.
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