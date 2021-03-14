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Соседи написали играющему дома на трубе всё, что о нем думают

Соседи написали играющему дома на трубе всё, что о нем думают (3 фото + 2 видео)

Автор:
14 марта 2021 03:16
Сообщество : Истории
Метки: Reddit   Труба   записка   музыка   нью-йорк   соседи   
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Эта история появилась на сайте Reddit, в подразделе Humans just being bros, то есть "Люди, которые остаются человечными". В разгар прошлогоднего карантина один житель многоквартирного дома в Нью-Йорке начал учиться играть на трубе...

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Метки: Reddit   Труба   записка   музыка   нью-йорк   соседи   
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14k
Серый Шмель 5 часов назад
Какие крепкие, однако, у людей нервы! Или толстые стены...
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1k
Эдуардо 39 минут назад
Главное, чтобы на кожаной флейте не играл, а на трубе то ладно.
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560
Миша Час назад
Я твой дом труба шаталь! Избавь меня судьба от такого счастья за стеной, иногда хочется включать музыку по своему желанию.
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3k
Димыч 2 часа назад
Меня больше раздражали, когда в новостройке заселились, долбящие в три часа ночи, в шесть утра перфоратором таджики. И плюс ещё бегали по этажам и искали, что спереть. Дверную ручку постоянно дёргали. Мол, вдруг открыто. Поэтому, жене всегда напоминал закрывать дверь изнутри.
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3k
Пополь Вух 3 часа назад
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4k
a6m5 3 часа назад
Меня сосед заипал дудкой, пианиной и барабанами. Убил бы суку, но играет только в разрешённое время. Типа, на карантине сидит, дятел йопаный.
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447
Aлексей 3 часа назад
когда еще жили в старом доме, так там один сосед по субботам с утра репетировал на трубе... выходил на балкон и дудел в свою трубу похоронный марш...
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−20
vova old 3 часа назад
знакомая пианистка когда жила в нью-йорке снимала в Бруклине в районе парк слов квартиру в доме в котором хозяин сдавал только музыкантaм. там нормальные люди не жили только те кто играют и поют. поэтому жалоб ни у кого не было. простым людям сразу отказывали потому что вы не вынесете, а потом будете ходить в суд. вроде бы как это случайно получилось но уже много лет есть дом только для музыкантов
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8k
Кыся 4 часа назад
Или у него очень тонкая труба, и он не боится, или очень широкая жопа, и ему понравится дальнейшее развитие событий. Втрое более вероятно, это в стиле п*дорасов.
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3k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
Сразу вспомнил момент из мультика, где коту Тому дудку на башку надели.
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