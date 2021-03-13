В конце мая 2020 года в США начались протесты за права темнокожих под лозунгом Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»). Поводом или условным сигналом стал ряд резонансных смертей, в том числе афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в результате грубого ареста: мужчина был удушен в момент задержания полицейскими. Из-за действий полиции протесты быстро переросли в массовые погромы по всей стране. Протестующие заявляли о несправедливом отношении к темнокожим.