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Сообщество Жизнь в США 627 постов • 210 подписчиков подписаться
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Родня Флойда какое-то время не станет вытирать безутешных слёз: их руки будут заняты пересчётом миллионов...

Родня Флойда какое-то время не станет вытирать безутешных слёз: их руки будут заняты пересчётом миллионов... (4 фото + 1 видео)

Автор:
13 марта 2021 11:42
Сообщество : Жизнь в США
Метки: $27 million   Дерека Шовина   Родня Флойда   до суда   иск   миннеаполис   сша   урегулирование   
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Семья безвременно ушедшего на пажити Вечной Охоты американца, африканского происхождения Джорджа Флойда, чья смерть, после удушения его белым шовинистским коленом офицера полиции Дерека Шовина, послужила сигналом к началу массовых протестов и беспорядков на всей территории США, урегулировала судебный иск против штата Миннеаполис.

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Метки: $27 million   Дерека Шовина   Родня Флойда   до суда   иск   миннеаполис   сша   урегулирование   
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7k
Alex Djeff 3 часа назад
Большие деньги рвут башню, особенно такой колоритной семейке. Засекаем время на сколько хватит родственничков...
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7k
Владимир 24 минуты назад
За бабло друг друга порежут очень быстро.
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3k
Citizenn Полчаса назад
Впарить дохлого негра за двадцать семь миллионов баксов - вот это гешефт

Себастьян Перейро нервно жует свою шляпу в сторонке
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36k
Андрей Citizenn 11 минут назад
Теперь не надо ночью в дождь озираясь закладывать закладки или подрезать мобилы. Теперь можно ничего не делать. Даже можно не кидать мяч в корзину.
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8k
Андрей Ма-С Полчаса назад
да а флойдику то как обидно, стока бабок можно хоть каждый день коксовые ванны принимать а его нету. А соседи семьи флойда думают да что же этого сраного нигера грохнули а не кого то из наших????
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1k
Вадик Бондаренко 45 минут назад
Снюхаются раньше чем деньги кончатся
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333
Nane First NameLast 46 минут назад
с выплатой родне убитого 27 миллионов долларов
===================
Они даже "застрахуй братуху" переплюнули.
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1k
ALEX 59 минут назад
https://gorod55-ru.turbopages.org/gorod55.ru/s/news/society/06-08-2019/kriminal-v-pogonah-pochemu-sredi-silovikov-stanovitsya-bolshe-prestupnikovhttps://gorod55-ru.turbopages.org/gorod55.ru/s/news/society/06-08-2019/kriminal-v-pogonah-pochemu-sredi-silovikov-stanovitsya-bolshe-prestupnikov

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555
Миша 59 минут назад
Тот наркоша, которому не удалось награбить на дозу, сам бы перерезал всю родню за сотую часть этих денег.
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−13
wr2x2 Час назад
в нашей стране тоже было не плохо установить подобные "расценки" за причинение морального и физического ущерба
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145
Племянник Путина Час назад
хороший негр, мёртвый негр.
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339
Игорь Меншиков Час назад
Не угражай южному централу.... Были времена когда они мне нравились
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57k
Опиум для народа Игорь Меншиков Полчаса назад
Как можно было смотреть это дерьмище?
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339
Игорь Меншиков Опиум для народа 17 минут назад
В то время можно, сейчас если многие фильмы пересмотреть,так думаешь как я это гуано смотрел, некоторыми даже восхищался
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1k
ALEX Час назад
https://ria.ru/20210313/prestupnost-1601060811.html?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/story/Sevastopol_stal_liderom_porostu_prestupnosti_sredirossijskikh_regionov--c120edf5a1d60ebdba65d628d1a4d861https://ria.ru/20210313/prestupnost-1601060811.html?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/story/Sevastopol_stal_liderom_porostu_prestupnosti_sredirossijskikh_regionov--c120edf5a1d60ebdba65d628d1a4d861

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2k
Том Сойер ALEX Час назад
Ау, тролль - пост про родню Флойда, причём здесь Севастополь? Так и хочется говна на вентилятор накинуть, да?
Ау, тролль - пост про родню Флойда, причём здесь Севастополь? Так и хочется говна на вентилятор накинуть, да?
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2k
Том Сойер ALEX Час назад
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7k
Андрей А 2 часа назад
Нигерам не дает спать слава цыган, в борьбе за самую бесполезную нацию
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Монетизация, компенсация и репарация - вот что может утешить безутешных родственников Джорджи. Наркоман, уголовник и рецидивист безвременно почил в бозе, и это нанесло страшную психологическую травму всем его родственникоам. Только сумма баксов со многими нулями может хоть как то облегчить их страдания. Как это по американски...
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12k
* 2 часа назад
Тут как в анекдоте.

Мужик, получив повышение по службе и выиграв в лотерею миллион долларов, с радостными криками врывается домой. Жена:

– Не ори. Мама умерла…

Мужик закрывается в ванной комнате и возбужденно таращась на свою физиономию в зеркале бормочет:

– Попёрло!… Попёрло!…

Так и тут. От родственника конечного избавились, и бабла срубили.
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1k
Женя Женя78 3 часа назад
разве может нигер стоить 27 млн? ваще ипанулись
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62
Yury Dudko Женя Женя78 2 часа назад
Сам в шоке от таких цен) Думал только сахар и подсолнечное масло подорожало)
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118k
Редька с хреном Автор поста Женя Женя78 12 минут назад
Это не нигер 27 лямов весит, а деталь от запала (вся конструкция неизмеримо дороже), так вот - запала вставленного в набитую динамитом жопу барышни по имени - Северная Америка.
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8k
Андреич 3 часа назад
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499
Дмитрий Копыльцов 3 часа назад
Бедные, затюканные несчастные негры... всю жизнь их унижают, а в темных кварталах они белых тоже на руках носят?
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2k
leto2016 Дмитрий Копыльцов 3 часа назад
Я тоже этого не понимаю, дурости. Тут нельзя ходить, у себя ходи. Для черных "у себя" это вообще африка. Так что молчали бы в тряпочку, в тряпочку от швабры.
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2k
leto2016 3 часа назад
А я вспомнил как впервые увидел видео с тем самым удушением. Мои слова тогда были (не дословно) :"не, ну зачем его прям так душить. Он уже несколько минут на нем сидит на шее. Сомневаюсь что необходимость. А ниггу жаль, помер глупо и даже не стрелял при задержании". И сейчас я думаю так же. А вот по поводу шума, политики, журналистики, наглых и азуевших негров, по поводу блм (прости господи),.. Да мата не хватит этому всему давать оценочное суждение.
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57k
Опиум для народа leto2016 Час назад
А может этому наркоману-рецидивисту еще и шоколадку дать надо было? Сдохло говно и всем от этого стало только лучше. Как видим-даже семье. Хотя уверен-там и семья такое же говно.
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2k
leto2016 Опиум для народа 13 минут назад
обожаю перегибы и передергивания написанного мною. )))) нафиг ему твой дешевый шоколад сдался, ты бы еще предложил ему мороженку.
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29k
Головасыр коричнештанник 3 часа назад
товарища Дерека надо срочно возвращать на родину и полковника присвоить )))
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60k
Доктор Джонс 3 часа назад
Насрать на этих черномазых... Вы лучше расскажите, как дела у Дерека Майкла...
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