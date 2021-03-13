Семья безвременно ушедшего на пажити Вечной Охоты американца, африканского происхождения Джорджа Флойда, чья смерть, после удушения его белым шовинистским коленом офицера полиции Дерека Шовина, послужила сигналом к началу массовых протестов и беспорядков на всей территории США, урегулировала судебный иск против штата Миннеаполис.
Как сообщает в своей публикации The New York Times, Городской совет проголосовал и единогласно одобрил досудебное урегулирование вопроса с выплатой родне убитого 27 миллионов долларов. По информации издания, эта сумма станет рекордной в подобных делах.
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Семья Флойда подала иск к властям штата Миннеаполиса в июле 2020 года. Истцы утверждали, что полиция нарушила права погибшего, её сотрудники не были должным образом обучены, и нарушители закона не увольнялись из её рядов.
В конце мая 2020 года в США начались протесты за права темнокожих под лозунгом Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»). Поводом или условным сигналом стал ряд резонансных смертей, в том числе афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в результате грубого ареста: мужчина был удушен в момент задержания полицейскими. Из-за действий полиции протесты быстро переросли в массовые погромы по всей стране. Протестующие заявляли о несправедливом отношении к темнокожим.
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Себастьян Перейро нервно жует свою шляпу в сторонке
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Они даже "застрахуй братуху" переплюнули.
Мужик, получив повышение по службе и выиграв в лотерею миллион долларов, с радостными криками врывается домой. Жена:
– Не ори. Мама умерла…
Мужик закрывается в ванной комнате и возбужденно таращась на свою физиономию в зеркале бормочет:
– Попёрло!… Попёрло!…
Так и тут. От родственника конечного избавились, и бабла срубили.