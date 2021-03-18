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150-килограммовый силач пытается заниматься гимнастикой

150-килограммовый силач пытается заниматься гимнастикой (1 фото + 3 видео)

Автор:
18 марта 2021 09:39
Сообщество : Спорт
Метки: Мартин Форд   Нил Уилсон   Эдди Холл   Юмор   видео   гимнастика   курьезы   прикол   
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Бодибилдер и актер Мартин Форд считается гигантом даже среди именитых атлетов. Выделяющийся своим ростом в 204 см и весом около 150 кг мужчина решил позаниматься гимнастикой вместе с олимпийским гимнастом Нилом Уилсоном.

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Метки: Мартин Форд   Нил Уилсон   Эдди Холл   Юмор   видео   гимнастика   курьезы   прикол   
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Олегbl4 50 минут назад
А бывает и так...
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