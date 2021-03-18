150-килограммовый силач пытается заниматься гимнастикой

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Бодибилдер и актер Мартин Форд считается гигантом даже среди именитых атлетов. Выделяющийся своим ростом в 204 см и весом около 150 кг мужчина решил позаниматься гимнастикой вместе с олимпийским гимнастом Нилом Уилсоном.
Посмотрите, как 150-килограммовый атлет пробует свои силы в гимнастике
Полное видео
Если вам понравилось прошлое видео, рекомендую посмотреть и это. Гимнастика с обладателем титула «Самый сильный человек мира» Эдди Холлом
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